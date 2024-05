Apple sagt Sorry für iPad-Werbung mit zerquetschtem Klavier

© APA/APA/AFP/NICHOLAS KAMM home Aktuell Nachrichtenfeed

Apple hat mit einem Werbeclip für sein neues iPad-Modell einen Nerv getroffen - nur anders als es sich der Konzern erhofft hat. Es hagelte Kritik. Der US-Konzern entschuldigte sich und will das Video nun nicht ins Fernsehen bringen. Eigentlich sollte der Clip die Robustheit des Pro-Modells der Tablets-Reihe betonen: In einer Presse werden unter anderem Musikinstrumente wie eine Trompete und ein Klavier zerquetscht. Dann geht die Presse wieder auf - in ihr liegt ein iPad.