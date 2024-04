Anlage in Wien-Simmering erzeugt grünen Wasserstoff

© APA/APA/THEMENBILD/ROLAND SCHLAGER home Aktuell Nachrichtenfeed

In Simmering ist am Montag die erste Erzeugungsanlage für sogenannten grünen Wasserstoff (H2) der Wien Energie präsentiert worden. In ihr wird Wasser durch Elektrolyse in seine Bestandteile zerlegt, also Wasserstoff und Sauerstoff. Letzterer wird ins Freie geleitet, der Wasserstoff hingegen mit hohem Druck abgefüllt. Grün darf es sich nennen, weil der Strom, der zum Einsatz kommt, ausschließlich aus erneuerbaren Quellen kommt - also aus Sonnen-, Wind-, oder Wasserkraft.

von APA