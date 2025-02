ams-Osram 2024: Nettoergebnis bei minus 785 Mio. Euro

Die Nettoverschuldung stieg um acht Prozent auf 1,413 Mrd. Euro an. Der operative Cashflow gab um 12 Prozent auf 435 Mio. Euro nach. Vom Unternehmen hieß es am Dienstag in einer Aussendung, man habe 2024 einen positiven Free Cashflow und Kosteneinsparungen über Plan erzielt. Weiters sei im 4. Quartal ein besserer Umsatz als prognostiziert erreicht worden. Für 2025 werde ein Free Cashflow von mehr als 100 Mio. Euro erwartet.

Im vierten Quartal 2024 sank der Umsatz im Jahresvergleich um drei Prozent auf 882 Mio. Euro. Der Nettoverlust reduzierte sich um 29 Prozent auf minus 58 Mio. Euro. Das Unternehmen habe Einsparungen von laufenden Kosten in Höhe von 110 Mio. Euro erzielt, wurde betont. "Unser Turnaround ist in vollem Gange. Die Konzentration auf das Kernportfolio in unserem Halbleitergeschäft erweist sich als richtig. Dieses Halbleiter-Kerngeschäft ist im Vergleich zu 2023 um etwa sieben Prozent gewachsen", so Firmenchef Aldo Kamper. ams-Osram habe 2024 einen positiven freien Cashflow erwirtschaftet und erwarte für 2025 eine Margenverbesserung, sowie einen positiven freien Cashflow von mehr als 100 Mio. Euro, auch wenn die Märkte volatil bleiben würden.