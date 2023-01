Amazon entlässt Tausende Mitarbeiter in den USA und Kanada

Amazon.com Inc wird bis Mittwoch (Ortszeit) Tausende Mitarbeiter in den USA, Kanada und Costa Rica entlassen. Dies teilt das Unternehmen seinen Mitarbeitern in einem Memo mit, das Reuters vorliegt. Vorstandsvorsitzende Andy Jassy, hatte Anfang Jänner angekündigt, das Unternehmen werde etwa sechs Prozent seiner rund 300.000 Mitarbeiter entlassen. Insgesamt würden mehr als 18.000 Stellen gestrichen, schrieb Jassy in einem öffentlichen Mitarbeiter-Rundschreiben.