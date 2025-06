AK - Santander zahlt unzulässige Kreditgebühren zurück

© APA/APA/AFP/PAUL ELLIS home Aktuell Nachrichtenfeed

Die Santander-Bank zahlt nach einem OGH-Urteil ungerechtfertigte Kreditgebühren zurück. Für noch laufende Verträge verspricht die Bank auf ihrer Homepage eine aktive Information ihrer Kundinnen und Kunden. Bei bereits beendeten Verträgen ist ein Antrag auf Überprüfung nötig, der auf der Homepage der Bank abrufbar ist. Es gehe um mehr als 100.000 Verträge und in Summe um "Millionen", die rückerstattet werden müssen, teilte die Arbeiterkammer am Montag in einer Aussendung mit.

von APA