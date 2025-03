Air France-KLM will Angebot ausweiten und mehr verdienen

Die französisch-niederländische Fluggesellschaft Air France-KLM will mit dem Fokus auf profitablere Routen und einem Sparprogramm bei KLM den operativen Gewinn nach einem Rückgang in diesem Jahr wieder steigern. Das Ergebnis soll um mindestens 300 Mio. Euro zulegen. Dabei will die Konkurrentin der AUA-Mutter Lufthansa ihr Sitzplatzangebot um 4 bis 5 Prozent ausweiten.