Absatzeinbruch bei Porsche in China

Die Verkäufe des deutschen Autobauers Porsche sind heuer im ersten Quartal weltweit gesunken - einem Einbruch in China stand dabei kräftiges Wachstum in Nordamerika gegenüber. Weltweit schrumpften die Auslieferungen von Jänner bis März gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 8 Prozent auf 71.470 Fahrzeuge, wie das Unternehmen mitteilte. In China beschleunigte sich die Talfahrt auf einen Rückgang um 42 Prozent auf knapp 9.500 Autos.

von APA