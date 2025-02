81-Jährige in Baden tot aufgefunden

© APA/APA/THEMENBILD/EVA MANHART home Aktuell Nachrichtenfeed

In Baden bei Wien ist eine 81-Jährige mit massiven Schädelverletzungen tot in ihrer Wohnung aufgefunden worden. Das Landeskriminalamt Niederösterreich hat die Ermittlungen übernommen, bestätigte Chefinspektor Johann Baumschlager von der Landespolizeidirektion in St. Pölten einen Online-Bericht der "Kronen Zeitung".

von APA