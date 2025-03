81-Jährige in Baden getötet: Verdächtiger in Haft

Der Beschuldigte wurde nach umfangreichen Ermittlungen und Spurenauswertungen ausgeforscht, teilte die Polizei am Freitag mit. Die Festnahme erfolgte an der Wohnadresse des Mannes. Der 28-Jährige war ebenfalls in der Kurstadt bei Wien wohnhaft. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat werden fortgesetzt. Laut der Obduktion war die betagte Frau durch stumpfe Gewalteinwirkung zu Tode gekommen.

Die 81-Jährige war mit massiven Schädelverletzungen aufgefunden worden. Angehörige hatten sich Sorgen gemacht, weil die Badenerin nicht erreichbar gewesen war. Polizeibeamte gelangten mit einem Zweitschlüssel in die Wohnung in der Braitner Straße und entdeckten die Leiche.

(S E R V I C E - In Österreich finden Frauen, die Gewalt erleben, u. a. Hilfe und Informationen bei der Frauen-Helpline unter: 0800-222-555, www.frauenhelpline.at; beim Verein Autonome Österreichische Frauenhäuser (AÖF) unter www.aoef.at, sowie beim Frauenhaus-Notruf unter 057722 und den Österreichischen Gewaltschutzzentren: 0800/700-217, https://www.gewaltschutzzentrum.at/, beim Polizei-Notruf: 133, sowie in Niederösterreich beim NÖ Frauentelefon unter 0800-800 810).