TREND: Wien hat das dichteste Ladenetz Österreichs. Was sind die größten Herausforderungen beim weiteren Ausbau der Ladeinfrastruktur in einem urbanen Raum wie Wien?

Michael Strebl: Der Verkehrs­sektor ist für einen großen Teil der CO2-Emissionen in Wien verantwortlich. ­Damit ist klar: Ohne Mobilitätswende werden wir das Ziel Klimaneutralität bis 2040 nicht erreichen – und ein zentraler Schlüssel dafür ist die Elektromobilität. Wir als Wien Energie machen den Umstieg für Privatpersonen wie auch für Unternehmen einfach – durch den kontinuierlichen Ausbau einer dichten und gut zugänglichen E-Ladeinfrastruktur.

Bis Ende 2025 sollen 900 weitere Ladestellen entstehen, darunter vier neue Schnellladeparks. Wie wählen Sie die Standorte aus?

Unsere vier neuen Schnellladeparks entstehen gezielt an Verkehrsknotenpunkten wie der Erdberger Lände oder der Simmeringer Hauptstraße – dort, wo viele Menschen unterwegs sind und schnelles Laden besonders gefragt ist. Mit dem weiteren Ausbau verfolgen wir das Ziel, E-Mobilität nahtlos in den Alltag zu integrieren, und schaffen beispielsweise auch Ladestellen auf Parkplätzen oder in Garagen von Supermärkten.

Mit Kilowattstunden-basierten Tarifen soll das Ökostrom-Tanken transparent nachvollziehbar werden. Warum ist das ein entscheidender Punkt für die Akzeptanz von E-Mobilität?

Transparenz ist ein zentraler Faktor für die Mobilitätswende. Mit den „Wien Energie Tanke kWh“-Tarifen bezahlen unsere Kund:innen exakt das, was sie an Kilowattstunden laden. Das ist fair, nachvollziehbar und einfach. Gerade in einem sich entwickelnden Markt ist Preistransparenz entscheidend, um Vorurteile abzubauen. Die positiven Rückmeldungen zeigen uns, dass dieses Modell sehr gut ankommt.

Der Schnellladepark am Margareten­gürtel gilt als beliebtester Standort. Was macht einen erfolgreichen Ladepark aus?

Um den Umstieg auf Elektromobilität zu erleichtern, ist es entscheidend, die Ladeinfrastruktur am richtigen Ort zu schaffen. Wir planen unsere Schnellladeparks daher gezielt an wichtigen Verkehrsachsen für Wiener:innen und Pendler:innen. Das bedeutet: an Verkehrs­knotenpunkten, wie etwa am Gürtel, gute Erreichbarkeit und hohe Ladeleistung. Bei den Ultraschnellladestationen am Margaretengürtel lädt ein durchschnittliches E-Auto heute in nur zwölf Minuten Energie für 100 Kilometer. Bei den vier neuen Ladeparks setzen wir in puncto Leistung sogar noch einen drauf und bieten an allen 32 Ladepunkten bis zu 400 kW. Damit sind je nach Fahrzeug Reichweiten von über 300 Kilometern in nur 15 Minuten möglich.

Die Zahl der Ladevorgänge hat 2024 erstmals die Millionengrenze überschritten. Welche Entwicklungen ­erwarten Sie in den nächsten Jahren?

Diese Marke ist ein Meilenstein und zeigt: E-Mobilität ist in Wien angekommen. Wir rechnen in den kommenden Jahren mit einem weiteren starken ­Anstieg – sowohl bei der Zahl der Fahrzeuge als auch bei den Ladevorgängen. Die bestehende Infrastruktur deckt den ­Bedarf in Wien aktuell gut ab – laut Prognosen auch für die nächsten Jahre. Damit das so bleibt, bauen wir kontinuierlich weiter aus und setzen dabei insbesondere auf zusätzliche Schnellladeparks.

Der Wettbewerb im Bereich Ladeinfrastruktur wird zunehmend intensiver. Wie positioniert sich Wien Energie im Vergleich zu anderen Anbietern?

Unser Vorteil liegt im Gesamtpaket: Wir bieten das dichteste Ladenetz im Großraum Wien, 100 Prozent Ökostrom, ein transparentes Preismodell und umfassendes Kund:innenservice. Dazu kommen eine praktische und anwendungsfreundliche App sowie individu­elle Angebote für Unternehmen und Bauträger. Wir kennen Wien und die Bedürfnisse der Wiener:innen – das ist unsere Stärke. Und auch über die Stadtgrenzen hinaus bieten wir mit unserem Partnernetz Zugang zu über 18.000 Ladepunkten – vom Burgenland bis nach Vorarlberg.