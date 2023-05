Die SPAR Österreich Warenhandels-AG (kurz SPAR Österreich) ist mit 36,3 % Marktanteil der größte Anbieter von Lebensmitteln und Non-Food Produkten in Österreich. Mit mehr als 90.000 Mitarbeitern und über 3.000 Filialen in- und außerhalb des Landes liegt das Unternehmen, das bis heute in Familienbesitz ist, im trend TOP 500 Ranking auf Platz 5.

ARTIKEL-INHALT

FACTS: SPAR Österreich Warenhandels-AG

Trend TOP 500 Ranking: 5

Gegründet: 1970/1985

1970/1985 Firmensitz: 5015 Salzburg, Europastraße 3

5015 Salzburg, Europastraße 3 Rechtsform: Nicht börsennotierte Aktiengesellschaft (ISIN AT0000A0W6B3)

Nicht börsennotierte Aktiengesellschaft (ISIN AT0000A0W6B3) Mitarbeiter (2022): 91.300

91.300 Umsatz (2022): 18,63 Mrd. €

18,63 Mrd. € Tätigkeit: Lebensmittel- und Drogeriefachhandel, Touristik 100 %

Lebensmittel- und Drogeriefachhandel, Touristik 100 % Eigentümer: 100 % Familienbesitz; LM Beteiligungs GmbH (Dachgesellschaft für Familienbeteiligungen)

100 % Familienbesitz; LM Beteiligungs GmbH (Dachgesellschaft für Familienbeteiligungen) Management: Friedrich Poppmeier (VstVors), Hans Klaus Reisch (VstVorsStv), Markus Kaser (Verkauf, Marketing), Paul Klotz (International), Marcus Wild (Prozessmanagement, Immobilien)

Friedrich Poppmeier (VstVors), Hans Klaus Reisch (VstVorsStv), Markus Kaser (Verkauf, Marketing), Paul Klotz (International), Marcus Wild (Prozessmanagement, Immobilien) Aufsichtsrat: Gerhard Drexel (ARVors), Peter Poppmeier (1. ARVorsStv), Bernd Bothe (2. ArVorsStv) plus 7 weitere Personen

Gerhard Drexel (ARVors), Peter Poppmeier (1. ARVorsStv), Bernd Bothe (2. ArVorsStv) plus 7 weitere Personen Website: spar.at

Über SPAR Österreich

Die SPAR Österreich-Gruppe ist Österreichs größtes Lebensmitteleinzelhandels-Unternehmen mit einem Marktanteil von 36,3 %. Neben Lebensmitteln vertreibt SPAR auch diverse Haushaltsartikel und Güter des täglichen Bedarfs. Weitere Geschäftsfelder sind der Sportfachhandel unter der Marke Hervis sowie der Betrieb von Shoppingcentern.

Fritz Poppmeier, Vorstandsvorsitzender SPAR Österreich © SPAR Österreich

Insgesamt gibt es in Österreich 1.506 SPAR-Standorte, davon 1.067 SPAR-Supermärkte, 50 SPAR-Gourmet-Märkte, 79 SPAR express-Tankstellenshops, 232 EUROSPAR-Märkte, 71 INTERSPAR-Hypermärkte und 7 Maximärkte. 679 dieser Standorte werden von selbstständigen SPAR-Kaufleuten betrieben. Zusätzlich führt INTERSPAR (mit Maximarkt) 60 Gastronomiebetriebe. Rund 40 Märkte wurden 2022 neu eröffnet und über 70 einer Modernisierung unterzogen.

Die SPAR Österreich-Gruppe ist in Österreich und 7 Nachbarländern tätig. In Österreich kletterte der SPAR-Verkaufsumsatz im Jahr 2022 erstmals über 9 Milliarden Euro. Der Brutto-Verkaufsumsatz der gesamten Gruppe wuchs um insgesamt +7,3 % auf 18,63 Milliarden Euro. Das Unternehmen betreibt aktuell 3.026 SPAR-, EUROSPAR-, INTERSPAR- und Maximarkt-Standorte, 233 Hervis-Stores, 30 Shopping-Center und 17 eigene Lagerhäuser und Logistikzentren.

Über 91.300 Mitarbeiter:innen sind in der Gruppe beschäftigt, 50.600 davon arbeiten in Österreich. SPAR ist damit der größte private österreichische Arbeitgeber und mit 2.500 Lehrlingen auch weiterhin der größte private Lehrlingsausbilder.

SPAR Österreich ist auch die größte Einzelorganisation in der internationalen Handelskette SPAR, die in den 1930ern in den Niederlanden gegründet wurde. Vorstandschef von SPAR Österreich ist seit 2021 Fritz Poppmeier. Er ist damit dem langjährigen Vorstandschef Gerhard Drexel gefolgt, der nun Vorsitzender des Aufsichtsrats ist.

Umsatzentwicklung SPAR Österreich

Umsatzentwicklung SPAR Österreich Warenhandels AG 2015 - 2022 Jahr Umsatz (Mrd. €) +/- ggü. Vorjahr in % 2015 13,18 n.A. 2016 13,80 4,70 2017 10,20 -26,09 2018 13,03 27,78 2019 13,06 0,22 2020 16,60 27,10 2021 17,37 4,64 2022 18,63 7,30

Firmengeschichte: SPAR Österreich

Der Grundstein für SPAR Österreich wurde 1954 in Kufstein gelegt, als der Tiroler Großhändler Hans Reisch, gemeinsam mit rund 100 selbstständigen Kaufleuten aus der Region die Handelsvereinigung Spar Tirol/Pinzgau gründete. Die Kooperation in Bereichen wie Wareneinkauf, Organisation, Technik und Marketing war schnell von Erfolg gekrönt und ab 1959 arbeitete die Handelsgemeinschaft bereits mit Partnern in ganz Österreich zusammen. In den 1960er Jahren etablierte die Vereinigung das Konzept der Selbstwahlläden, das die bis dahin gängigen Bedienungsläden und Greißlereien ablöste.

Die heutige SPAR Österreichische Warenhandels-AG wurde 1970 unter der Leitung von Hans Reisch und Luis Drexel gegründet, in dem sich zehn bedeutende Großhandelsfamilien zu einem Unternehmen zusammenschlossen. Durch die Gründung der AG war der Weg frei für die ersten konzerneigenen Filialen und INTERSPAR-Märkte. Letztere wurden in den 1980er Jahren systematisch zu kleineren Einkaufszentren umgebaut, in denen Kunden, neben Lebensmitteln auch eine Vielzahl an anderen Waren für den täglichen Gebrauch finden.

Gerhard Drexel, Aufsichtsratschef der SPAR Österreich Gruppe © SPAR Österreich

Die 1990er Jahre waren für das Unternehmen eine Zeit der Expansion. Als sich die Sättigung des österreichischen Marktes abzeichnete, reagierte SPAR mit der neugegründeten ASPIAG, unter dern Dach die Aktivitäten von SPAR im Ausland koordiniert werden. In der ersten Expansionsphase eröffnete das Unternehmen Filialen in Italien, Slowenien, Ungarn und Kroatien. Während dieser Zeit übernahm SPAR am Heimatmarkt einige Konkurrenzunternehmen wie Renner, Primakauf oder zahlreiche Filialen der in Insolvenz geschlitterten Handelskette Konsum. Aktuell ist die SPAR Österreich Gruppe in Österreich und 7 weiteren Nachbarländern operativ tätig.

In den 2000er Jahren folgten in Österreich die Übernahme der Meinl-Supermärkte und der Handelskette Maximarkt, in Ungarn die Übernahme der Plus-Diskontkette und in Kroatien der Kauf von Ipercoop. In denselben Zeitraum fällt außerdem die Gründung der SES (SPAR European Shopping Centers GmbH), mit der SPAR seine Shopping-Center- und Immobilienagenden in einem Unternehmen zusammenführte. Die 2010er Jahre zementieren die starke Marktposition von SPAR Österreich und durch stetiges Wachstum kann das Unternehmen von 2010 bis 2018 den Titel Wachstumsführer im Bereich Super- und Hypermärkte verteidigen.

Die SPAR Österreichische Warenhandels-AG ist über mehrere zwischengeschaltete Beteiligungsgesellschaftden und Holdings zu 100 % in Familienbesitz. Hauptgesellschafter sind die H. u. L. Drexel Gesellschaft m.b.H. der Familie Drexel (Anteil: 33,9308 %), die PLW Vermögensverwaltungsgesellschaft m.b.H. (Fritz Poppmeier, Anteil: 30,3125 %) und die Andreas Hofer KG. Gesellschaft m.b.H. (Hans und Bettina Reisch, Anteil: 29,3143 %)

Mitarbeiterentwicklung SPAR Österreich

Mitarbeiterentwicklung SPAR Österreich Warenhandels AG 2015 - 2022 Jahr Mitarbeiter +/- ggü. Vorjahr in % 2015 74.942 n.A. 2016 77.480 3,39 2017 67.900 -12,36 2018 82.740 21,86 2019 85.006 2,74 2020 89.926 7,73 2021 90.011 0,09 2022 91.300 1,43

Die Geschäftstypen von SPAR Österreich

Mit mehr als 1.500 Standorten in Österreich bietet SPAR eine Vielzahl an verschiedenen Verkaufsflächen, deren Sortiment sich je nach Geschäftstyp unterscheidet. Die klassischen SPAR-Supermärkte haben eine Fläche von bis zu 1.000 m² und bieten hauptsächlich Lebensmittel und andere typische Supermarktwaren an. Sie können entweder als Eigenfilialen des Unternehmens oder durch selbständige Kaufleute geführt werden.

Die SPAR express-Tankstellenshops existieren als Kooperation mit Tankstellenunternehmen wie Turmöl. Hier steht ein verkleinertes Warensortiment zur Verfügung, allerdings haben viele dieser Shops rund um die Uhr, sowie an jedem Wochentag geöffnet.

Speziell in Wien wurden die SPAR-Gourmet-Märkte etabliert, in denen neben dem regulären Angebot an Lebensmitteln auch eine Vielzahl von urbanen Trendprodukten, Take-Away-Gerichten, regionalen Produkten und internationalen Spezialitäten angeboten werden. Dafür sind Hygiene-, Pflege- und Reinigungsmittel in den Gourmet-Märkten eher nebensächlich.

Interspar Hypermärkte bieten über 50.000 Artikel auf bis zu 5.000 m² Verkaufsfläche. © SPAR/Johannes Brunnbauer

EUROSPAR-Märkte operieren auf größeren Verkaufsflächen von 1.000 bis zu 2.000 m² und bieten ein breiteres Sortiment an Lebensmitteln und Produkten aus dem Non-Food Bereich als normale SPAR-Supermärkte.

Seit den 1970er Jahren gibt es auch die INTERSPAR-Hypermärkte, mit denen auf den Trend der Großmärkte reagiert wurde. Auf bis zu 5.000 m² Verkaufsfläche werden dort mehr als 50.000 Artikel angeboten.

In Oberösterreich und Salzburg unterhält das Unternehmen zudem insgesamt sieben Maximarkt-Filialen die eine ähnlich große Verkaufsfläche wie die INTERSPAR-Filialen besitzen und auf den Verkauf von möglichst regionalen Produkten setzen.

Die Eigenmarken von SPAR Österreich

Bereits in den 2000er Jahren hat SPAR Österreich die Bedeutung starker Eigenmarken erkannt und deswegen deren Aus- und Aufbau stark gefördert. So wurde die Bio-Linie „SPAR Natur*pur“ eingeführt und Zug um Zug ausgeweitet und außerdem die Marke „SPAR Vital“ 2007 als gesunde Eigenmarke etabliert.

2008 folgte das Diskont-Angebot mit „S-BUDGET“ und im Jahr darauf folgte der Launch der Reihe für laktose- und glutenfreie Lebensmittel „SPAR free from“.

Heute macht SPAR Österreich mit seinen Eigenmarken im Lebensmittelbereich, deren Preise auch bei steigender Inflation niedrig gehalten werden können, mehr als 40 % seines Umsatzes. 2022 erfuhr vor allem die Diskontlinie S-BUDGET einen starken Umsatzzuwachs von 24 %, aber auch die Bio-Produkte des Unternehmens erfreuen sich großer Beliebtheit.



Mit dem Eigenmarken-Sortiment reagiert SPAR auch immer wieder auf gesellschaftliche Trends. Seit den 2010er Jahren liegt dabei der Fokus stark auf Themenfeldern wie gesunde Ernährung und Regionalität. Zudem verfolgt SPAR mit seinen Eigenmarken-Produkten das selbst erklärte Ziel, versteckten Zucker in Lebensmitteln zu reduzieren. Auch auf die Verwendung von Palmöl wird weitestgehend verzichtet. Ebenso wurde die anhaltende Entwicklung hin zu fleischarmer Ernährung registriert. Die Eigenmarke „SPAR Veggie“ umfasst mittlerweile über 100 Produkte und SPAR-eigene Fleischereibetriebe, produzieren nun auch Fleischersatzprodukte. Damit bietet das Unternehmen im Fleischlos-Sortiment die größte Auswahl aller Supermärkte in Österreich.

Shopping-Center von SPAR Österreich

SPAR managt mit der Konzerntochter SES (SPAR European Shopping Centers GmbH) aktuell insgesamt 30 Shopping-Center-Standorte mit einer verpachtbaren Gesamtfläche von 830.000 m² in Österreich, Slowenien, Italien, Ungarn, Tschechien und Kroatien.

Der Verkaufsumsatz der Handels-, Dienstleistungs- und Gastrobetriebe in den Malls der SES belief sich im Jahr 2022 auf 3,13 Milliarden Euro, was eine Steigerung von +18,5 % zum Vorjahr bedeutet. Das große Plus zeuigt auch das gesteigerte Konsumbedürfnis nach den Pandemiejahren 2020 und 2021 an.

Ein neues Projekt der SES ist das in Bau befindliche Innenstadt-Quartier in Lienz in Osttirol. Angrenzend an die belebte Fußgängerzone entwickelt SES dort derzeit als ersten Teil das Drei-Stern-Superior-PlusHotel „harry´s home“. Die Eröffnung des Hotels ist für Frühjahr 2024 vorgesehen. Teil zwei des Innenstadt-Quartiers ist derzeit in Entwicklung. Geplant sind Handels- und Gastronomiebetriebe.

Hervis Sportfachhandel

Mit der Handelskette Hervis ist SPAR Österreich auch im Sportartikelfachhandel aktiv. Unter der Marke Hervis werden in Österreich und fünf Nachbarländern insgesamt 233 Stores betrieben, 105 davon in Österreich, 21 in Slowenien, 33 in Ungarn, 16 in Kroatien, 48 in Rumänien und 10 in Bayern. Der Gesamtumsatz aller Hervis-Märkte belief sich im Jahr 2022 auf 552 Millionen Euro.

Hervis unterzieht sich derzeit einem Prozess der Neupositionierung, wobei stark auf die Perfektionierung des Multi-Channel-Konzepts gesetzt wird, für das Hervis bereits bekannt ist und auch schon ausgezeichnet wurde. Ein großer Trend im Sportbereich ist die Personalisierung, worauf Hervis das Sortiment immer stärker ausrichtet. Dies reicht von individuellen Schuhsohlen, an verschiedene Körperformen angepasste Schnitte bei Sportbekleidung bis zu Bike-Fitting.

Hervis Sports CEO Oliver Seda © © Neumayr/Christian Leopold

SPAR Österreich und die Nachhaltigkeit

Neben dem Versuch in der Produktion und Lieferung von Lebensmitteln Energie und Ressourcen einzusparen, arbeitet SPAR Österreich auch an anderen Methoden, um seinen Beitrag zur Schonung des Klimas zu leisten. Durch den Einsatz neuer Technologien konnte etwa der Energieverbrauch der SPAR-Filialen in den letzten zehn Jahren um durchschnittlich 30% reduziert werden. Bei neu errichteten Supermärkten steigt das Einsparungspotential sogar bis auf 40% an.

Das Unternehmen legt großen Wert auf die Anbindung seiner Standorte an den öffentlichen Verkehr und Radwege, erkennt jedoch an, dass das Auto nach wie vor die beliebteste Einkaufsmethode darstellt, weshalb um Parkplätze kein Weg vorbeiführt. Eine Idee, um die Bodenversiegelung etwas zu entschärfen, ist die Begrünung von Parkflächen, die 2023 an rund 30 Standorten umgesetzt werden soll.

Im Bereich des Individualverkehrs spielt auch die E-Mobilität eine große Rolle, weshalb das Netz an E-Ladestationen auf den Parkplätzen von SPAR Österreich ausgeweitet werden soll. Ein weiteres Konzept für Parkplätze ist die Installation von Photovoltaik-Überdachungen. Solaranlagen sind bereits am Dach von über 160 SPAR-Filialen angebracht und liefern emissionsfreien Strom für den Betrieb der Märkte.

In den Märkten selbst soll künftig künstliche Intelligenz für eine Verringerung der Lebensmittelverschwendung sorgen. Hierfür hat SPAR Österreich gemeinsam mit IT-Partnern ein System entwickelt, das in der Lage ist, Daten von Verkaufsmengen, Wetterbedingungen, Sonderangeboten, Saisonalitäten und anderen Faktoren zu analysieren. Hieraus lässt sich dann eine Vorhersage über die optimalen Bestellmengen für jede einzelne Filiale ableiten. So konnte 2022 die Menge an nicht verkauften Lebensmitteln um etwa 10% gesenkt werden. Artikel, die trotz des neuen Systems keine Abnehmer finden, werden, solange sie noch genießbar sind, an über 400 soziale Einrichtungen in allen Ländern verteilt, in denen SPAR aktiv ist.

SPAR Österreich im Internet