Rail Cargo Austria: ÖBB-Tochter für Güterverkehr auf Schiene

FACTS: Rail Cargo Austria AG

trend TOP 500 Ranking: 54

Gegründet: 2004

2004 Unternehmenssitz: 1100 Wien, Am Hauptbahnhof 2

1100 Wien, Am Hauptbahnhof 2 Mitarbeiter: 5.420

5.420 Tätigkeiten: Logistikdientsleistungen; Güter-/Warentransport und -abwicklung 100%

Logistikdientsleistungen; Güter-/Warentransport und -abwicklung 100% Umsatz (2022): 1,89 Mrd. €

1,89 Mrd. € Eigentümer: Österreichische Bundesbahnen-Holding AG 100%

Österreichische Bundesbahnen-Holding AG 100% Vorstand: Clemens Först (Finanzen & Transformation), Imre Kovács (Produktion, Instandhaltung)

Clemens Först (Finanzen & Transformation), Imre Kovács (Produktion, Instandhaltung) Aufsichtsrat: Andreas Matthä (ARVors), Andrea Reithmayer (ARVorsStv), Rainer Fussenegger (ARVorsStv), Elfriede Baumann, Roman Hebenstreit, Norbert Rothbart, Karin Scheiblehner, Eva Schütz

Andreas Matthä (ARVors), Andrea Reithmayer (ARVorsStv), Rainer Fussenegger (ARVorsStv), Elfriede Baumann, Roman Hebenstreit, Norbert Rothbart, Karin Scheiblehner, Eva Schütz Website: railcargo.com

Die Rail Cargo Austria Vorstände Clemens Först und Imre Kovács © Rail Cargo Austria / David Payr

Geschichte der Rail Cargo Austria

Im Zuge des Bundesbahnstrukturgesetzes wurde die Rail Cargo Austria AG 2005 aus den Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) ausgegliedert und als eigenständiges Unternehmen gegründet. Rail Cargo wurde mit den fünf Geschäftsbereichen Bahnspedition, Operator, Traktion, Wagenflotte und Instandhaltung betraut und tritt im Allgemeinen unter dem Namen Rail Cargo Group auf.

Rail Cargo Austria ist zu 100% im Besitz der Österreichischen Bundesbahnen-Holding AG und hält selbst Anteile an anderen Unternehmen des ÖBB-Konzerns. Der Vorstand des Unternehmens besteht aus Clemens Först (geb. 1976), der seit 01.01.2017 für Finanzen und Transformation verantwortlich ist, sowie aus Imre Kovács (geb. 1964), welcher seit 15.02.2019 für die Bereiche Produktion und Instandhaltung die Obsorge innehat.

2008 übernahm Rail Cargo Austria die Güterverkehrssparte der staatlichen ungarischen Bahngesellschaft Magyar Államvasutak (MAV). Diese agiert heute als Rail Cargo Hungaria.

Rail Cargo Austria kooperiert auch mit der chinesischen Bahngesellschaft China Railway. So wurde 2018 erstmals eine direkte Güterzugverbindung zwischen Chengdu und Wien, über eine Strecke von mehr als 9.800 km eingerichtet. Auf dieser Strecke passieren die Güterzüge Kasachstan, Russland, die Ukraine und die Slowakei. Aufgrund der mehrmals benötigten Spurwechsel, gibt es seit einigen Jahren Bemühungen das russische Breitspur-Bahnnetz bis in den Großraum Wien zu verlängern.

Anfang 2023 richtete Rail Cargo eine Tochtergesellschaft in Shanghai ein, die eine neue Containerverbindung nach China über Zentralasien und den Balkan ermöglichen soll.

Umsatzentwicklung Rail Cargo Austria

Umsatzentwicklung Rail Cargo Austria 2015 - 2021 Jahr Umsatz (Mrd. €) +/- ggü. Vorjahr in % 2015 2,06 k.A. 2016 2,08 0,99 2017 2,20 5,81 2018 2,30 4,75 2019 2,31 0,17 2020 2,20 -4,83 2021 1,89 -14,02

Güterverkehrsleistungen der Rail Cargo Austria

Das Kerngeschäft der Rail Cargo Austria AG ist der Güter- und Warentransport auf der Schiene. In diesem Bereich bietet das Unternehmen für verschiedene Möglichkeiten, um Produkte von A nach B zu transportieren. Für kurzfristige Lieferaufträge können einzelne Wagen oder Wagengruppen gemietet werden. Über 700 Abfertigungsstellen in Österreich und Ungarn ermöglichen schnelle Abwicklung am Verladebahnhof und einen raschen Transport zum Empfangsbahnhof.

Bei größeren und regelmäßigen Transportkontingenten bietet die Rail Cargo Austria die Miete ganzer Züge an. Dabei werden sowohl vorgegebene Zeiträume und Abfahrtszeiten, als auch auf Kundenwünsche zugeschnittene Lösungen angeboten.

Für den sicheren und effizienten Transport bietet Rail Cargo ein breites Sortiment an Güterwägen. Von offenen Wagen für wetterunempfindliche Güter wie Holz oder Stahl über gedeckte Wagen für Waren die vor der Witterung geschützt werden müssen zu Niederflurwägen bei denen gesamte Lkw-Ladungen einfach auf die Schiene geladen werden können.

Über die SmartCargo Box am Waggon kann dabei der Standort eines jeden Waggons jederzeit geortet werden. Neben dem Tracking ist auch eine Überwachung und Früherkennung von Schäden an den Waggons möglich.

Mitarbeiterentwicklung Rail Cargo Austria

Mitarbeiterentwicklung Rail Cargo Austria 2015 - 2021 Jahr Mitarbeiter +/- ggü. Vorjahr in % 2015 8.251 k.A. 2016 8.002 -3,02 2017 8.335 4,16 2018 8.646 3,73 2019 8.987 3,94 2020 9.393 4,52 2021 5.420 -42,30

Intermodale und multimodale Logistik

Nicht jedes Gut kann ausschließlich per Bahn transportiert werden. Aus diesem Grund ist die Rail Cargo Austria AG auch im Bereich der inter- und multimodalen Logistik tätig, die den Bahntransport mit Land- und Seeverkehr verknüpft.

Der Schlüssel dafür sind ISO-genormte Container, die auf Bahn, Lkw und Schiff eingesetzt werden können. Mit diesen Containern operiert Rail Cargo in ganz Europa, der Türkei, China und zu Normalzeiten auch in Russland. Zu Gute kommt dem Unternehmen dabei seine Position in Zentral- und Osteuropa, was es auch zu einem wichtigen Ansprechpartner für Terminalleistungen macht. Rail Cargo bietet an den Terminals eine Vielzahl an Terminalleistungen wie Um-, Be- und Entladung von Ladeeinheiten, Lagerungsmöglichkeiten oder die Reparatur von beschädigten Behältern an.

ÖBB Rail Cargi Terminal in Curtici (Rumänien) © Rail Cargo Austria

Rollende Landstraße – Lkw Fracht per Zug

Eine Besonderheit in der intermodalen Logistik ist die rollende Landstraße. Diese kombiniert den herkömmlichen Straßenverkehr mit dem Transport via Schiene. Die Lkws werden dabei an Terminals auf einen Zug geladen und legen anschließend Teilstrecken mit der Bahn zurück. Dieser umweltfreundlichere, Treibstoff und Maut sparende Transport ermöglicht es Lkw-Fahrern zudem, im Zug mit mit ihren Fahrzeugen mitzureisen und Ruhezeiten einzuhalten.

Xrail – die Allianz des Güterwagenverkehrs

Rail Cargo Austria ist auch Mitglied der europäischen Produktionskooperation Xrail. An diesem Projekt sind sieben europäische Güterbahnanbieter beteiligt, um gemeinsam die Zuverlässigkeit, Information, Performance und Kundenfreundlichkeit des Warentransports auf Schiene innerhalb Europas zu verbessern.

Neben der Rail Cargo Austria AG sind auch beispielsweise die Deutsche Bahn, die schweizer SBB CFFR FFS Cargo sowie die französische FRET SNCF an Xrail beteiligt. Die Mitglieder der Allianz setzen sich für eine Standardisierung des europäischen Schienennetzes ein und lobbyieren in Brüssel für verbesserte Rahmenbedingungen des europäischen Wagenladungsverkehrs.

