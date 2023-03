ARTIKEL-INHALT

FACTS: Palfinger AG

trend TOP 500 Ranking: 57

Gegründet: 1945/1974/1988

1945/1974/1988 Unternehmenssitz: Lamprechtshausener Bundesstraße 8, 5101 Bergheim bei Salzburg

Lamprechtshausener Bundesstraße 8, 5101 Bergheim bei Salzburg Mitarbeiter (2022): 12.210

12.210 Tätigkeiten: Kran-, Maschinen- und Anlagenbau

Kran-, Maschinen- und Anlagenbau Umsatz (2022): 2,23 Mrd. €

2,23 Mrd. € Eigentümer: Industrieholding GmbH 52,9%, Streubesitz 39,6%, SANY EUROPE GMBH (D) 7,5%

Industrieholding GmbH 52,9%, Streubesitz 39,6%, SANY EUROPE GMBH (D) 7,5% Geschäftsleitung: Andreas Klauser (VstVors, CEO), Felix Strohbichler (Finanzen), Martin Zehnder (COO)

Andreas Klauser (VstVors, CEO), Felix Strohbichler (Finanzen), Martin Zehnder (COO) Aufsichtsrat: Hubert Palfinger (ARVors), Hannes Palfinger (ARVorsStv), Gerhard Rauch (ARVorsStv), Erwin Asen, Hannes Bogner, Johannes Kücher, Monica Sita Mazumder, Diaz Isabel Rohr, Alois Weiss

Hubert Palfinger (ARVors), Hannes Palfinger (ARVorsStv), Gerhard Rauch (ARVorsStv), Erwin Asen, Hannes Bogner, Johannes Kücher, Monica Sita Mazumder, Diaz Isabel Rohr, Alois Weiss Börsen-Kennzahl: AT0000758305

AT0000758305 Website: palfinger.ag

Geschichte der Palfinger AG

Die ersten Jahrzehnte

Die Geschichte der heutigen Palfinger AG geht auf die Gründung einer Schlosserwerkstatt im Jahr 1932 durch Richard Palfinger zurück. eine für die Konstruktion von Anhängern, Kippern und Fahrzeugaufbauten eröffnete. 1959 entwickelte der Unternehmensgründer seinen ersten Lkw-Ladekran und läutete damit ein neues Zeitalter für das Unternehmen ein. Bereits zehn Jahre später wurden diese Kräne am Fließband produziert und auch ins Ausland exportiert.

Die 1970er und 1980er Jahre waren geprägt von zahlreichen neuen Patenten wie einer hydraulischen Hubmomentregelung oder einem klappbaren Hauptarm, durch den auch größere Kräne leichter zusammengelegt werden konnten. 1978 entwickelte Palfinger die erweiterte Zylinderanordung am Ausschubsystem auf mehreren Schubarmen, die bis heute in der Ladekrantechnik angewandt wird.

In diesen Zeitraum fallen auch die Errichtung erster zusätzlicher Montagestandorte in Kasern und Lengau, sowie die ersten Akquisitionen des Unternehmens. 1988 wurde EPSILON Forst & Recycling übernommen und 1990 bzw. 1991 folgen STEPA Farmkrane und Chainant Equipment Co., Ltd.

1989 stieg Palfinger auch in das Geschäft mit Marine-Ladekränen ein und startete die Eisenbahnsparte Palfinger Railway.

Börsengang, Internationalisierung und Produkterweiterung

1999 folgte der Börsengang des Unternehmens und die Umwandlung in eine AG. Die Aktien sind unter der ISIN AT0000758305 an der Wiener Börse gelistet.

Hubert Palfinger Jr., der Sohn des im Jänner 2020 vestorbenen Firmengründers, kontrolliert als Aufsichtsratschef das Unternehmen. © trend / Philipp Horak

In der Folge baute das Unternehmen seine Produktpalette, aber auch seine globale Präsenz enorm aus. Hubarbeitsbühnen, Ladebordwände und Einstiegssysteme finden durch diverse Übernahmen ihren Weg in das Portfolio der Palfinger AG.

2013 kam es zum Generationenwechsel in der Familie Palfinger. Hubert Palfinger Jr. wurde zum Aufsichtsratsvorsitzenden und Hannes Palfinger zu seinem Stellvertreter gewählt. Firmengründer Hubert Palfinger Sr. ist im Jahr 2020 gestorben.

Palfinger heute

Mit seinen mittlerweile 31 Fertigungsstandorten und einem weltweiten Vertriebs- und Servicenetzwerk von rund 5.000 Stützpunkten ist Palfinger heute international erfolgreich. und hat im Jahr 2022 erstmals die 2-Milliarden-Euro-Umsatzschwelle überschritten.

Andreas Klauser, CEO Palfinger © Palfinger

Gelenkt wird das Unternehmen vom 2015 eröffneten Global Headquarter in Bergheim bei Salzburg, in dem sämtliche zentralen Abteilungen des Unternehmens unter einem Dach vereint sind. CEO der Palfinger AG ist seit Juni 2018 der 1965 geborene Andreas Klauser, der trend Mann des Jahres 2022.

Die Palfinger AG ist als Familienunternehmen weiterhin mehrheitlich in Besitz der Familie Palfinger. 52,9% der Unternehmensanteile gehören zur Industrieholding GmbH, die zum Großteil im Eigentum der Familie Palfinger steht. 39,6% der Aktien befinden sich im Streubesitz und ein Anteil von 7,5% wird von SANY Europe gehalten, der Europa-Tochter des chinesischen Baumaschinen-Herstellers, mit dem Palfinger seit 2012 durch ein Joint Venture verbunden ist.

Umsatzentwicklung Palfinger AG

Umsatzentwicklung Palfinger AG 2015 - 2022 Jahr Umsatz (Mio. €) +/- ggü. Vorjahr in % 2015 1.229,89 15,65 2016 1.357,01 10,34 2017 1.471,08 8,41 2018 1.615,62 -3,61 2019 1.753,85 11,54 2020 1.533,86 1,67 2021 1.841,53 16,35 2022 2.226,24 20,89

Kernprodukte der Palfinger AG

Das Produktsortiment der Palfinger AG kann in den Land- und den Marinebereich eingeteilt werden. In einem Großteil der Segmente, in denen Produkte hergestellt werden, betrachtet sich das Unternehmen als Weltmarktführer. Dazu zählen Ladekräne, Hubladebühnen, Mitnahmestapler, Forst- und Recyclingkräne, Marinekräne, Windkrane, Hooklifts und Eisenbahnsysteme.

Das Hauptprodukt der Palfinger AG ist der Ladekran in Form des hydraulischen Knickarms. Er wird vor allem zum Be- und Entladen von LKWs eingesetzt und lässt sich auf unzähligen Baustellen rund um den Globus finden. Durch zusätzliches Equipment wie Seilwinden, Rotatoren, Greifer oder Krangabeln kann der Anwendungsbereich dieser Geräte enorm erweitert werden. Ladekräne werden in der Bauwirtschaft, Transportlogistik, Entsorgungswirtschaft, im Bergbau und vielen weiteren Bereichen eingesetzt.

Mit den Mitteln der Digitalisierung wird die Steuerung der Palfinger-Kräne erheblich einfacher und präziser. © Palfinger AG

Die von der Palfinger AG produzierten Hubarbeitsbühnen sind die weltweit einzigen, die ein Arbeitshöhen-Spektrum von 13 bis 90 Meter ermöglichen. Dadurch sind sie ideal für sämtliche Einsatzbereiche angepasst. Sie werden unter anderem im Landschaftsbau, bei der Reinigung von Bauwerken, Gebäuden und Großmaschinen oder bei der Wartung von Windkraftanlagen eingesetzt und können dabei durch ein grafisches Steuerpult bedient werden.

Hubarbeitsbühnen von Palfinger ermöglichen sicheres Arbeiten in bis zu 90 Metern Höhe. © Palfinger

Bereits seit über 40 Jahren, beschäftigt sich die Palfinger AG mit der Herstellung von Abroll- und Absetzkippern. Das Unternehmen bietet dafür ein breites Sortiment an Containerwechselsystemen an. Die moderne PAD-Touch-Steuerung ermöglicht es, sämtliche Behälterbewegungen aus der Fahrerkabine des LKWs zu steuern.

Mitarbeiterentwicklung Palfinger AG

Mitarbeiterentwicklung Palfinger AG 2015 - 2022 Jahr Mitarbeiter +/- ggü. Vorjahr in % 2015 8.995 12,02 2016 9.580 6,50 2017 9.713 1,39 2018 10.605 9,18 2019 11.126 4,91 2020 10.824 -2,71 2021 11.733 8,40 2021 12.210 4,06

Bahnsysteme, Personeneinstiege, Ladebordwände

Die Eisenbahngeräte der Palfinger AG sind spezifisch für den Einsatz auf Gleisanlagen konstruiert. Das Unternehmen kooperiert mit den Herstellern der Schienenfahrzeuge, um optimal aufeinander abgestimmte Einheiten zu schaffen. Das Eisenbahngeschäft umfasst Hubarbeitsbühnen, zur schnellen Erreichung von Arbeitspositionen, Positionierer mit denen Abspannpunkte von Fahrdraht und Tragseil entlastet werden können sowie Kräne, mit denen Fahrleitungsmasten oder Radspannwerke ausgetauscht werden können.

Im öffentlichen Personenverkehr ist die Palfinger AG darüber hinaus auch mit Personeneinstiegssystemen vertreten. Diese ermöglichen mobilitätseingeschränkten Menschen im Rollstuhl, autonom den Einstieg in Züge und Busse und unterstützen damit die Barrierefreiheit. Die Geräte der Palfinger AG sind beispielsweise in den Zügen der ÖBB im Einsatz.

Im Bereich der Ladebordwände - hydraulische Plattformen, die für eine leichtere Be- und Entladung am Heck von LKWs montiert werden - hat Palfinger über 50 Jahre Erfahrung und bietet in diesem Segment über 40 Produkten in den Gewichtsklassen von 500 bis 4000 kg an. Palfinger ist weltweit führend am Ladebord-Sektor.

Marineprodukte der Palfinger AG

Spätestens seit der Übernahme der Harding Gruppe 2016, ist die Palfinger AG Marktführer im Bereich maritime Rettungssysteme. Die Seenotrettung ist jedoch nur ein kleiner Teil der Produktpalette von Palfinger Marine. Neben Ladebäumen, sogenannten Davits, an denen Rettungsboote ins Wasser gelassen werden können, stellt das Unternehmen auch die Boote selbst her. Für Bohrplattformen und Boote jeglicher Art werden Kräne, Winden und Offshore-Equipment angeboten. Dabei werden bei sämtlichen Produkten Kundenwünsche, sowie die notwendigen Sicherheitsstandards berücksichtigt.

Einsatz auf hoher See: Palfinger Marine-Kräne © Palfinger AG

Palfinger Marine ist aber auch Anbieter für komplette Schiffe, die im Offshore-Bereich eingesetzt werden. Aufgrund der Expertise des Unternehmens im Offshore Öl- und Gasgeschäft, kennt es die spezifischen Anforderungen genau und erledigt nach Entgegennahme eines Auftrags den gesamten Prozess von Design bis zur Auslieferung des fertigen Schiffes. Hinzu kommt eine Servicegarantie über die gesamte Lebensdauer des Bootes.

