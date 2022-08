ARTIKEL-INHALT

FACTS: Mondi Group

trend TOP 500 Ranking: 8

Gegründet: 1988

1988 Firmensitz: 1030 Wien, Marxergasse 4a

1030 Wien, Marxergasse 4a Mitarbeiter*innen: 26.400

26.400 Tätigkeit: Produzent von Verpackungsmaterialien und Papier

Produzent von Verpackungsmaterialien und Papier Umsatz (2021): 7,723 Mrd. €

7,723 Mrd. € Eigentümer: Mondi Investments Limited (100%)

Mondi Investments Limited (100%) Management: Andrew King (CEO), Mike Powell (CFO)

Andrew King (CEO), Mike Powell (CFO) Börse-Kennzahl: GB00B1CRLC47

GB00B1CRLC47 Website: https://www.mondigroup.com

Firmengeschichte: von Südafrika nach Europa

Die Mondi Group findet ihren Ursprung in Südafrika, unter dem Eigentümer Anglo American wurde dort bereits 1967 die erste Fabrik eröffnet. Im Rahmen der Expansionen nach Europa, in den späten 1980er - frühen 1990er Jahren, entstanden Mondi Limited, Mondi plc, Mondi Holdings Austria GMBH und die Mondi AG.

Bis 2007 blieb die Mondi Group als Tochtergesellschaft im Besitz von Anglo American. Nach der Trennung ging der Konzern mit zwei Subunternehmen, Mondi Limited in Johannesburg und Mondi plc in London, an die Börse.

Andrew King, CEO der Mondi Group © Mondi Group

Seit dem Beginn der 2000er Jahre betreibt die Mondi Group eine intensive Expansionspolitik in- und außerhalb von Europa. Unternehmen in Polen, Deutschland, Südkorea und Thailand wurden übernommen und die Anteile an bereits akquirierten Konzernen wurden erhöht.

Die aktuell mehr als 100 Produktionsstätten sind weltweit auf über 30 Länder verteilt und decken in der Papier- und Kartonherstellung den gesamten Produktionsweg, vom Rohstoff bis zum finalen Produkt ab. In Österreich betreibt der Konzern sechs Produktionsstätten, acht Handelscentren und ein Office, in dem die Mondi AG und die Mondi Holdings Austria GMBH ihren Sitz haben. Der aktuelle CEO der Mondi Group ist seit 01.04.2020 Andrew King.

Umsatzentwicklung Mondi Group 2015 - 2021 Jahr Umsatz (in Mio. €) +/- ggü. Vorjahr in % 2015 6.272,00 6,22 2016 6.176,00 -1,53 2017 7.096,00 6,51 2018 7.481,00 5,43 2019 7.268,00 -2,85 2020 6.663,00 -8,32 2021 7.723,00 15,91

Mondi in Österreich

Der Hauptsitz der Mondi Group ist in Wien. Die österreichischen Werke der Unternehmensgruppe befinden sich in Kematen an der Ybbs, in Hilm, in Ulmerfeld-Hausmening, in Frantschach, in Korneuburg, in Zeltweg und in Grünburg.

Die Mondi AG agiert als Tochtergesellschaft der Mondi Group und ist in Besitz der Mondi Holdings Austria GMBH, welche wiederum in Besitz von Mondi Investments Limited ist. Die Hauptaufgabe der in Österreich ansässigen Aktiengesellschaft ist das Betriebsholding in Europa, also der Erwerb und die Verwaltung von Beteiligungen an Unternehmen, die an der Produktion von Verpackungsmaterialien beteiligt sind.

Weitere Aufgaben der Mondi AG sind die Leistung von Managementaufgaben für Konzerngesellschaften und das Betreiben eines EDV-Rechen- und Datenverarbeitungszentrums.

Als Gesellschafter ist die Mondi AG an acht Unternehmen beteiligt:

Mondi Engineered Materials GmbH (Anteil: 100 %)

Mondi Industrial Bags GmbH (Anteil: 100 %)

Mondi Uncoated Fine & Kraft Paper GmbH (Anteil: 100 %)

Mondi Consumer Packaging GmbH (Anteil: 100 %)

Mondi Corrugated Holding Österreich GmbH (Anteil: 100 %)

Mondi Paper Sales GmbH (Anteil: 100 %)

Mondi Finance Europe GmbH (Anteil: 100 %)

Weiters hält die Mondi AG die Anteile der internationalen Geschäfte in den Niederlanden, der Ukraine, in Russland, Frankreich, Italien und Deutschland:

Mondi Corrugated B.V., Niederlande (Anteil: 100 %)

MP Bags Ukraine LLC, Ukraine (Anteil: 100 %)

OOO Mondi Sales CIS, Russland (Anteil: 100 %)

Mondi Paper Sales France S.a.r.l., Frankreich (Anteil: 100 %)

Mondi Paper Sales Netherlands B.V., Niederlande (Anteil: 100 %)

Mondi Paper Sales Italia S.r.l., Italien (Anteil: 100 %)

OJSC Mondi Syktyvkar, Russland (Anteil: 100 %)

Wood 2M Germany GmbH, Deutschland (Anteil: 50 %)

Mondi Padova S.r.l., Italien (Anteil: 0,1 %)

Mitarbeiterentwicklung Mondi Group 2015 - 2021 Jahr Mitarbeiter +/- ggü. Vorjahr in % 2015 23.539 0,58 2016 23.597 0,25 2017 26.300 3,54 2018 26.100 -0,76 2019 25.900 -0,77 2020 25.700 -0,77 2021 26.400 -2,72

Produkte der Mondi Group

Die Gruppe beschäftigt rund 26.000 Mitarbeiter und ist in vier Business Units gegliedert: Corrugated Packaging (Wellpappe und Wellpappen-Verpackung), Engineered Materials (Extrusionsbeschichtungen und Trennpapiere), Flexible Packaging (Flexible Verpackungen, Sack- und Spezialkraftpapier, Papiersäcke) und Uncoated Fine Paper (Büropapier, Professionelles Druckpapier, Zellstoff).

Im Februar 2022 hat die Mondi Gruppe den Geschäftsbereich Personal Care Components ("PCC") an die Nitto Denko Corporation ("Nitto") verkauft. Im PCC-Segment, das zum Geschäftsbereich “Engineered Materials” der Gruppe” gehörte, wurden eine Reihe von Komponenten für Körperpflege- und Haushaltsprodukte her, die im täglichen Leben benötigt werden, wie Windeln, Damenhygiene, Inkontinenzprodukte für Erwachsene und Feuchttücher. Mondi begründete den Schritt mit der strategischen Ausrichtung auf Wachstum im Verpackungsbereich und geringen Überschneidungen zwischen dem Geschäftsbereich PCC und den übrigen Geschäftsbereichen des Unternehmens.

Bei der Herstellung von Verpackungsmaterialien ist die Mondi Group an der gesamten Wertschöpfungskette beteiligt. Als allgemein käufliche Produkte werden von dem Unternehmen eine Reihe von Verpackungslösungen angeboten.

Das Hauptaugenmerk der Produkte liegt auf papierbasierten Verpackungen für Versandbetriebe und Industrie. Das Angebot reicht von einfachen Kartons über leichte Papiertaschen bis zu super-robusten und reißfesten Papiersäcken. Neben Artikeln aus reinem Papier werden auch beschichtete und silikonisierte Verpackungen, die vorrangig in der Lebensmittelindustrie Anwendung finden, sowie Laminate und Schutzfolien für Hygienegegenstände angeboten.

Papierproduktion in einer Fabrik der Mondi Group © Mondi Group

Nachhaltige Verpackungslösungen

Als Teil der Unternehmensstrategie hat sich die Mondi Group bereits seit 2004 vermehrt dem Thema Nachhaltigkeit verschrieben. Neben Kooperationen mit Unternehmen wie Rewe International, Tierfutterproduzenten oder dem WWF strebt die Mondi Group ambitionierte Ziele im Bereich nachhaltiger Produktion an.

Im Rahmen des Nachhaltigkeitsplans MAP2030 sollen sämtliche Mondi Artikel ab dem Jahr 2025 wiederverwendbar, recyclebar oder kompostierbar sein. Teil des Plans ist auch, dass bei der Beschaffung von Holz eine null Abholzungspolitik eingehalten wird, für jeden gefällten Baum wird also ein neuer gepflanzt.

Für den Einsatz im Bereich der Nachhaltigkeit hat das Unternehmen bereits von etlichen außenstehenden Organisationen Anerkennungen und Auszeichnungen erhalten. Darunter auch vom Carbon Disclosure Project (CDP), das der Mondi Group im Jahr 2020 als eines von nur zehn Unternehmen weltweit einen Triple-A Score für die Reduktion der CO2-Emissionen um 45% gegenüber 2004 verliehen hat. Das EcoVadis Sustainability Rating für Unternehmen reiht die Mondi Gruppe in den Top 1% aller nachhaltig agierenden Unternehmen weltweit.

