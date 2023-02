METRO AG - Ein Weltkonzern aus Düsseldorf

ARTIKEL-INHALT

FACTS: METRO AG

Name: Metro AG

Metro AG Gegründet: Metro AG in der heutigen Form entstand 2017

Metro AG in der heutigen Form entstand 2017 Firmensitz: Düsseldorf, Deutschland

Düsseldorf, Deutschland Mitarbeiterzahl (2021/22): weltweit 93.203

weltweit 93.203 Filialnetz: 34.000 Filialen weltweit

34.000 Filialen weltweit Tätigkeiten: Handel

Handel Umsatz (2021): 24.765 Millionen Euro

24.765 Millionen Euro CEO: Dr. Steffen Greubel

Dr. Steffen Greubel Management: Finanzvorstand: Christian Baier, Chief Operating Officer: Rafael Gasset, Personal-Vorständin und Arbeitsdirektion: Christiane Giesen, Chief Customer and Merchandise Officer: Claude Sarrailh



Finanzvorstand: Christian Baier, Chief Operating Officer: Rafael Gasset, Personal-Vorständin und Arbeitsdirektion: Christiane Giesen, Chief Customer and Merchandise Officer: Claude Sarrailh Börsenkennzahl (ISIN): DE000BFB0019, DE0007257503

Gründungsgeschichte

Die Ursprünge der Metro AG liegen im Oktober 1964. Mit der Eröffnung des ersten Metro-Großmarkts in Mülheim an der Ruhr. Hinter der Idee steckten die Brüder Wilhelm Schmidt-Ruthenbeck und Erwin Schmidt gemeinsam mit der Schell-Familie.

Das Konzept des Großmarktes: Cash & Carry, quasi ein Selbstbedienungs-Großmarkt. Gewerbliche Kunden konnten ihre Ware gebündelt unter einem Dach selbst zusammenstellen, bar bezahlen und sofort mitnehmen. Ein System, das sich in den USA bereits bewährt hatte, in Europa bzw. Deutschland jedoch revolutionär erschien.

Das Geschäftsmodell hatte Erfolg. Metro expandierte - 1984 betreibt Metro Cash & Carry über 100 Märkte in ganz Europa.

1996 wurde der chinesische Markt erschlossen. Im selben Jahr wurde die Metro Group gegründet, in der Metro Cash & Carry die größte Vertriebslinie darstellte.

Die "Metro AG", in der heutigen Form, ist historisch gesehen recht jung.

Sie entstand im Rahmen der im Juli 2017 erfolgten Aufspaltung der Metro in die Sparten Elektronik (Media Markt und Saturn – heute Ceconomy AG) und Lebensmittel (Real und Metro C&C).

Im September 2018 gab Metro bekannt, die Supermarktkette Real verkaufen zu wollen, woraus die heutige rein auf den Multichannel-Großhandel fokussierte Metro (mit der Konzernmutter Metro AG) entstand.

Woher stammt der Name METRO?

Wilhelm Schmidt-Ruthenbeck gilt als Namensgeber. Dabei soll sich Metro auf "Metropole" beziehen. Welchen Wert dieser Markenname haben könnte, erkannte Schmidt-Ruthenbeck schon früh. Er ließ sich die Namensrechte umgehend schützen.

Der Name ist durchaus beliebt. So berichtete "The Verge" im Jahr 2012, dass Microsoft seine Entwickler angewiesen haben sollte, das Wort "Metro" in ihren Anwendungen nicht mehr zu verwenden. In dem Artikel heißt es, dass die deutsche Metro AG die Rechte an jenem Namen beansprucht haben sollte. Ein Statement seitens der Metro AG gab es damals nicht - "Wir kommentieren Gerüchte nicht", hieß es damals.

Märkte von METRO

Weltweit ist METRO an über 661 Standorten vertreten und operiert in über 30 Ländern weltweit. METRO zählt, laut eigenen Angaben, über 17 Millionen Kunden.

METRO in Österreich

Österreich ist das erste Land, in das METRO außerhalb Deutschlands 1971 expandiert ist. Die Zentrale hat ihren Sitz in Wien-Vösendorf.

Bis 2022 war METRO mit 12 Großmärkten in Österreich vertreten - seit der Übernahme der AGM Märkte ist METRO in jedem Bundesland, mit gesamt 19 Standorten, vertreten.

"METRO ist viel mehr als Cash & Carry. Seit Jahren setzen METRO Kunden auf die Zustellung "FSD" (Food Service Distribution) und seit 2017 wird diese mit Elektrofahrzeugen durchgeführt", heißt es von Seiten des Unternehmens. Im Großraum Wien, Linz, Salzburg und Graz stellt der METRO Express die Waren zu.

METRO AG Umsatz

Im Geschäftsjahr 2021/22 setzte die Metro AG weltweit rund 29,75 Milliarden Euro um. Ein Blick auf die Umsatzentwicklung der letzten Jahre.

Umsatzentwicklung METRO AG 2016 - 2022 Jahr Nettoumsatz (in Mio. Euro) 2016/17 37.140 2017/2018 26.792 2018/2019 27.082 2019/2020 25.632 2020/2021 24.765 2021/2022 29.754

Ziele und Strategien der METRO AG

Die Metro AG hat 2022 eine "sCore"-Strategie vorgestellt. Auf der Website heißt es, man wolle mit der Strategie bis 2030 folgende Ziele erreichen: Umsatz bei mehr als 40 Milliarden Euro und EBITDA) mehr als 2 Milliarden Euro.

"Bis 2030 wollen wir unsere Rolle als führendes internationales Unternehmen im Lebensmittelgroßhandel und damit unseren Marktanteil deutlich ausbauen. Dazu wollen wir den Belieferungsumsatz verdreifachen, den Umsatz in den Großhandelsmärkten um mehr als 20 % steigern und die Erlöse unseres Online-Marktplatzes METRO MARKETS sollen auf mehr als 3 Milliarden Euro gegenüber dem Geschäftsjahr 2020/21 wachsen."

Die Strategie basiert auf drei Säulen:

Wir machen Großhandel richtig

Wir machen Multichannel groß

Wir investieren in neue Geschäftsfelder

Eine genauere Erläuterung der jeweiligen Felder findet sich auf der Website der METRO AG.

