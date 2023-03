ARTIKEL-INHALT

FACTS: LVMH - Moët Hennessy Louis Vuitton SE

Name: LVMH - Moët Hennessy Louis Vuitton SE

LVMH - Moët Hennessy Louis Vuitton SE Gegründet: 3. Juni 1987 in Paris

3. Juni 1987 in Paris Firmensitz: Avenue Montaigne 22, 75008 Paris, Frankreich

Avenue Montaigne 22, 75008 Paris, Frankreich Mitarbeiter:innenzahl (2022): mehr als 196.000

mehr als 196.000 Hauptsächliche Geschäftsbereiche: Luxusartikel in den Bereichen von Textilartikeln, Weinen und Spirituosen, Parfums und Kosmetik

Luxusartikel in den Bereichen von Textilartikeln, Weinen und Spirituosen, Parfums und Kosmetik Marken: Beteiligung & Rechte an 75 Marken / Unternehmen

Beteiligung & Rechte an 75 Marken / Unternehmen Umsatz (2022): 79,18 Mrd. Euro

79,18 Mrd. Euro Geschäfte: 5.654 weltweit

5.654 weltweit Eigentümer: Bernard Arnault ist Chef & größter Anteilseigner

Bernard Arnault ist Chef & größter Anteilseigner Management: Bernhard Arnault (Vorsitzender und CEO), Antonio Belloni, Delphine Arnault, Nicolas Bazire, Pietro Beccari, Stéphane Bianchi, Michael Burke, Chantal Gaemperle, Jean Jacques Guiony, Chris de Lapuente, Philippe Schaus, Sidney Toledano, Jean Baptiste Voisin

Bernhard Arnault (Vorsitzender und CEO), Antonio Belloni, Delphine Arnault, Nicolas Bazire, Pietro Beccari, Stéphane Bianchi, Michael Burke, Chantal Gaemperle, Jean Jacques Guiony, Chris de Lapuente, Philippe Schaus, Sidney Toledano, Jean Baptiste Voisin Börsenkennzahl (ISIN): FR0000121014

Gründungsgeschichte von LVMH

Das französischeEinzelhandelsimperium LVMH - Moët Hennessy Louis Vuitton ist das größte Luxuskonglomerat der Welt.

Entstanden ist LVMH im Juni 1987 durch die Fusion von Louis Vuitton und Moët Hennessy. Eine Fusion, die damals 4 Milliarden US-Dollar kostete und einer Übernahme der damaligen Rivalen zuvorkam.

Moët Hennessy

entstand 1971 durch die Fusion des Champagnerherstellers Moët & Chandon (gegründet 1743) mit dem Cognachersteller Hennessy (gegründet 1765).

Louis Vuitton

Louis Vuitton ist ein französisches Luxusmodehaus, das 1854 von Louis Vuitton gegründet wurde.

Da Möet-Hennessy dreimal so groß war wie Louis Vuitton, wurde sein Präsident Alain Chevalier zum Vorsitzenden der neuen Holdinggesellschaft Möet-Hennessy Louis Vuitton (LVMH) ernannt, und Racamier wurde Executive Vice President. Es folgten jedoch massive Meinungsverschiedenheiten und Fehden, da das Management von Louis Vuitton glaubte, dass Möet-Hennessy versuchte, seine Geschäfte zu übernehmen. Die 60-prozentige Beteiligung, die Racamier und die Familie Vuitton an Louis Vuitton gehalten hatten, wurde zu einem Anteil von lediglich 17 Prozent an LVMH.

Bernard Arnault leitet LVMH

Nach mehreren Streitigkeiten und Rechtsstreitigkeiten zwischen Racamier und Chevalier über die Leitung des Konglomerats lud Racamier den jungen Immobilienentwickler und Finanzingenieur Bernard Arnault ein, Aktien des Unternehmens zu erwerben. In der Hoffnung, seine Position innerhalb von LVMH mit Hilfe von Arnault zu festigen, erkannte Racamier jedoch bald, dass Arnault eigene Ambitionen hatte. Mit Hilfe der französischen Investmentbank Lazard Frères und des britischen Spirituosenriesen Guinness plc sicherte sich Arnault eine 45-prozentige Mehrheitsbeteiligung an den LVMH-Aktien.

Nachdem Chevalier zurückgetreten war, kam es zwischen Racamier und Arnault zu einem 18-monatigen Rechtsstreit. Trotz der starken Leistung von Louis Vuitton, die 32 Prozent des Umsatzes von LVMH ausmachte, konnte Racamier seinen Anteil an LVMH nicht gegen Arnault halten, der die Unterstützung der Familien Möet und Hennessy hatte. Die Gerichte bevorzugten schließlich Arnault, und Racamier trat zurück, um mit der Unterstützung von französischen Investoren wie Paribas und L'Oréal ein weiteres Luxusgüterkonglomerat, Orcofi, zu gründen. Arnault sortierte Vuittons Top-Führungskräfte aus und begann, sein fragmentiertes Luxusimperium zusammenzuführen.

Herausforderungen & Aussichten

Obwohl LVMH seine Aktivitäten diversifizierte und ausbaute, traten 1997 und 1998 viele Herausforderungen auf, und das Unternehmen litt unter sinkenden Umsätzen. LVMH wurde hart von der Wirtschaftskrise in Asien getroffen, einem Markt, der etwa die Hälfte des Gesamtumsatzes von LVMH ausmachte. Darüber hinaus hatten mehrere Märkte, auf denen LVMH tätig war, Schwierigkeiten. Erhöhter Wettbewerb und schrumpfende Margen in der Parfümindustrie stellten beispielsweise eine Bedrohung für die Parfümgeschäfte von LVMH dar.

Die Rückkehr zum Erfolg kam schnell und 1999 war ein starkes Jahr für LVMH. Die asiatischen Volkswirtschaften waren auf dem Weg der Besserung, was dazu beitrug, die Verkaufsaktivitäten von LVMH anzukurbeln. Zwischen Januar und August stieg der Aktienkurs des Unternehmens um 77 Prozent.

Mit steigenden Umsätzen stiegen auch die Akquisitionen von LVMH. Das Jahr 1999 war in Bezug auf Akquisitionen tatsächlich das arbeitsreichste Jahr des Unternehmens.

Der Umsatz von LVMH erreichte 1999 einen Rekordwert von 56 Mrd. Francs was einer Steigerung von 23 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Das Unternehmen schien sich unbestreitbar erholt zu haben und seine Position als Marktführer auf dem Luxusgütermarkt zu festigen. Die Champagnerverkäufe stiegen um mehr als 21 Prozent, und die Cognacverkäufe schnitten im gesamten Jahr mit einem Umsatzplus von sieben Prozent besser ab. Ende 1999 bestand die Mode- und Lederwarenabteilung aus 261 Boutiquen und 15 Geschäften weltweit. Die Verkäufe von Louis Vuitton, die 1998 gelitten hatten, entwickelten sich 1999 viel besser. LVMH eröffnete seinen US-Hauptsitz in New York City im Dezember 1999 und schien bereit, mit voller Kraft in das 21. Jahrhundert einzusteigen.

Zukunft der Luxusmarken

Trotz Krieg in der Ukraine oder der Coronapandemie, entwickelte sich das Geschäft von LVMH heute gut.

Die Luxusbranche zeigte sich bislang weltweit weitgehend immun, was die Herausforderungen durch Pandemie, Unsicherheit und Inflation anging.

Wer ist Bernard Arnault?

Bernard Arnault, LMVH-CEO © GettyImages

LVMH ist unweigerlich mit seinem CEO Bernard Arnault verbunden. Seit 1989 ist Arnault Chef und größter Anteilseigner des Konzerns.

Steckbrief

Name: Bernard Jean Étienne Arnault

Bernard Jean Étienne Arnault Geburtsdatum: 5. März 1949

5. März 1949 Geburtsort: Roubaix, Frankreich

Roubaix, Frankreich Ausbildung: Studium der Ingenieurwissenschaften an der École Polytechnique in Paris

Studium der Ingenieurwissenschaften an der École Polytechnique in Paris Funktion: CEO LVMH , Unternehmer & Investor

CEO LVMH , Unternehmer & Investor Vermögen (2023): 213,3 Milliarden US-Dollar

213,3 Milliarden US-Dollar Ehepartnerin: Hélène Mercier-Arnault (verh. 1991), Anne Dewavrin (verh. 1973–1990)

Hélène Mercier-Arnault (verh. 1991), Anne Dewavrin (verh. 1973–1990) Kinder: Delphine Arnault, Antoine Arnault, Alexandre Arnault, Frédéric Arnault, Jean Arnault

Schon früh bewies Arnault ein sicheres Händchen, wenn es um Luxus und Tradition ging. 1971 stieg Bernard Arnault in das Bauunternehmen seines Vaters ein - mit 15 Millionen Dollar aus diesem Geschäft, finanzierte er den Kauf von Christian Dior im Jahr 1985.

Im Jahr 1989 wurde Arnault Mehrheitsaktionär von LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE und schuf den weltweit führenden Luxusgüterkonzern. Seitdem ist Arnault Vorsitzender und CEO des Unternehmens.





Ich sehe mich als Botschafter des französischen Erbes und der französischen Kultur. Was wir schaffen, ist emblematisch. Es ist mit Versailles, mit Marie Antoinette verbunden.

Bernard Arnault, CEO LVMH

Bernard Arnault ist auch Präsident des Verwaltungsrats der Groupe Arnault S.E. (der Holdinggesellschaft seiner Familie).

Zudem ist er Träger des Ehrentitels Grand Officier de la Légion d'Honneur und Commandeur des Arts et des Lettres.



Mit einem Vermögen von 213,3 Milliarden US-Dollar ist Bernard Arnault zeitweise der reichste Mensch der Welt.

Privat hat sich Arnault dem Tennis und der klassischen Musik verschrieben - er selbst spielt auch leidenschaftlich gerne Klavier.

Sein Tagesablauf ist streng getaktet, dem Magazin Forbes verriet er, dass sein Tag jeden Morgen um 6:30 Uhr mit klassischer Musik beginnen würde, dann liest er dabei die neusten Branchennews und schreibt SMS an Familienmitglieder und seine Markenchefs. Von 8 bis 21 Uhr ist er in seinem Büro.

Apropos Familie - seine fünf Kinder sind heute allesamt im LVMH-Konzern tätig.

Delphine Arnault

Delphine Arnault © 2023 Getty Images

Delphine Arnault ist das älteste Kind von Bernard Arnault. Die 47-Jährige begann ihre Karriere bei der Strategieberatungsfirma McKinsey. Im Jahr 200 kam sie dann zu LVMH und ist seit 2003 die erste Frau im Verwaltungsrat der LVMH-Gruppe.



Im Jahr 2001 war sie für Christian Dior Couture zuständig, wo sie von 2008 bis 2013 als stellvertretende Geschäftsführerin tätig war.

Im Jahr 2013 wurde sie zur Executive Vice President von Louis Vuitton ernannt, wo sie für alle produktbezogenen Aktivitäten von Louis Vuitton verantwortlich war.

Seit dem 1. Februar 2023 ist Delphine Arnault Chairman und Chief Executive Officer von Christian Dior Couture; einer Schlüsselposition im LVMH-Konzern.

Antoine Arnault

Antoine Arnault © 2023 Getty Images

Der 1977 geborene Antoine Arnault begann seine LVMH-Karriere in der Werbeabteilung von Louis Vuitton. Im Jahr 2005 wurde er in den Verwaltungsrat berufen und 2007 zum Kommunikationsdirektor ernannt. Kampagnen mit Größen wie Michail Gorbatschow oder Muhammad Ali gehen auf sein Konto.

Nach Stationen als CEO von Berluti und Vorsitzender von Loro Piana wurde Antoine Arnault 2022 mit dem CEO-Posten bei der Holding Christian Dior SE betraut.

Über die Holding steuert die Familie Arnault LMVH.

Alexandre Arnault

Alexandre Arnault © 2022 Getty Images

Der 1992 geborene Alexandra Arnault arbeitet als Executive Vice President beim Juwelier Tiffany & Co. Davor war er für die Gepäckmarke Rimowa tätig. Der zweitälteste Sohn von Bernard Arnault verlieh der Marke Tiffany einen etwas jugendlicheren Touch - bedingt auch durch die Akquise der Popstars Beyoncé und Jay-Z als Tiffany-Botschafter.

Frédéric Arnault

Frédéric Arnault © 2021 Getty Images

Frédéric Arnault ist Absolvent der Eliteuniversität École polytechnique - auf der er Mathematik und Computertechnik studierte. Nach Stationen bei McKinsey und Facebook, kam er 2017 zu LVMH - konkret zum Uhrenhersteller TAG Heuer. Seit 2020 ist Frédéric Arnault CEO von TAG Heuer.

Jean Arnault

Jean Arnault zwischen Kerry Washington (li.) und Zita d' Hauteville © 2023 Getty Images

Arnaults jüngster Sohn, der Spross der Familie, Jean Arnault, schloss mit einem Masterabschluss sein Maschinenbau-Studium am Imperial College in London ab und absolvierte zudem ein Studium der Finanzmathematik am MIT.



Sein Vater hat großes Vertrauen in ihn und betraute ihn mit einem Chefposten bei LVMH. Jean Arnault ist seit 2022 Marketing- und Entwicklungsleiter von Louis Vuitton Watches.

Louis Vuitton, Christian Dior, Bulgari und Co. - Die Marken von LVMH

LVMH verfügt über Beteiligungen und Rechte an 75 Marken bzw. Unternehmen - "Maisons", wie es bei LVMH heißt.

Gegliedert sind die Marken in fünf Kategorien: Selektiver Einzelhandel und andere Aktivitäten, Uhren und Schmuck, Parfums und Kosmetik, Wein und Spirituosen sowie Mode und Lederwaren

2022 machte der Bereich Mode und Lederwaren 49% des Umsatzes aus.

19% entfielen auf elektiver Einzelhandel und andere Aktivitäten

entfielen auf elektiver Einzelhandel und andere Aktivitäten 13% auf Uhren und Schmuck

auf Uhren und Schmuck 10% Parfums und Kosmetik

Parfums und Kosmetik 9% auf Wein und Spirituosem

Das Produktportfolio von LVMH ist breit gefächert. Welche Marken gehören dazu? Ein Überblick

Wein und Spirituosen

7,009 Millionen Euro Umsatz machte LVMH 2022 mit diesem Bereich. 70,9 Millionen Flaschen Champagner setzte der Konzern in dem Jahr 2022 ab.

Moët & Chandon Flaschen © 2022 Getty Images

Mode und Lederwaren

38,648 Millionen Euro Umsatz machte LVMH 2022 mit "Mode und Lederwaren".

Louis Vuitton - Die stärkste Marke von LVMH © Elke Mayr

Parfums und Kosmetik

7,722 Millionen Euro Umsatz machte LVMH 2022 mit "Parfums und Kosmetik".

Acqua di Parma Parfums © 2022 Getty Images

Uhren und Schmuck

10,581 Millionen Euro Umsatz machte LVMH 2022 mit "Uhren und Schmuck".

Tiffany & Co. kam 2021 ins LVMH-Portfolio © Elke Mayr

Selektiver Einzelhandel und andere Aktivitäten

14,852 Millionen Euro Umsatz machte LVMH 2022 mit "selektivem Einzelhandel".

Sephora Filiale © 2020 Getty Images

Louis Vuitton - Wertvollste Marke im LVMH-Portfolio

Louis Vuitton kam im Jahr 2022 auf einen Markenwert von rund 44,5 Milliarden US-Dollar und rangierte damit auf dem ersten Platz unter den wertvollsten Luxusmarken. Damit ist Louis Vuitton die wertvollste Marke im LMVH Portfolio.

Ein ausführliches Portrait zur Luxusmarke Louis Vuitton können Sie auf woman.at lesen.

LVMH - Die Werte des Konzerns

LVMH hat auf seiner Website selbst vier wesentliche Werte veröffentlicht, für die der Konzern steht:

Sei kreativ und innovativ

Erbringe hervorragende Leistung

Kultiviere Unternehmergeist

Engagement für positive Auswirkungen

LVMH - Moët Hennessy Louis Vuitton SE Umsatz und Gewinn

Umsatz- und Gewinnentwicklung LVMH - Moët Hennessy Louis Vuitton SE 2016 - 2022 Jahr Umsatz (in Mrd. Euro) Gewinn (in Mrd. Euro) 2016 37,6 4,07 2017 42,64 5,37 2018 46,83 6,35 2019 53,67 7,17 2020 44,65 4,7 2021 64,22 12,04 2022 79,18 14,08

Umsätze nach Regionen

Der größte Umsatzmarkt des Konzerns ist Asien & Japan mit 37%, gefolgt von den USA mit 27%. Frankreich und der restliche europäische Markt machen 24% aus. 12% entfallen auf andere Märkte.

Die Aktie von LVMH

Der Konzern ging im Jahr 1990 an die Börse. Auf Sicht von 5 Jahren konnte die Aktie Kursgewinne von 226,23% verzeichnen.

ISIN: FR0000121014

LVMH-Aktie im 5-Jahres-Verlauf © Screenshot/Bankdirekt.at

Eine Übersicht der LVMH-Aktionäre im Jahr 2022:

Christian Dior SE 41,5%

Arnault Familie 6,74%

Capital Research & Management Co. 1,73%

The Vanguard Group, Inc. 1,32%

Thornburg Investment Management, Inc. 1,15%

Norges Bank Investment Management 1,15%

Fidelity Management & Research Co. LLC 0,91%

Amundi Asset Management SA 0,64%

Capital Research & Management Co. 0,63%

Jennison Associates 0,57%

Wie viel Dividende zahlt LVMH?

LVMH - Moët Hennessy Louis Vuitton SE schüttet zwei Mal im Jahr eine Dividende aus - im April, sowie im Dezember.

Dividenden-Entwicklung von LVMH - Moët Hennessy Louis Vuitton SE von 2016-2022 Jahr Kumulierte Dividende 2016 3,60 € 2017 4,20 € 2018 5,40 € 2019 6,20 € 2020 9,20 € 2021 7,00 € 2022 12,00 €

Die größten Konkurrenten von LVMH - Moët Hennessy Louis Vuitton SE

Zu den wesentlichen Konkurrenten des LVMH-Konzerns zählen:

Kering, Richemont und Hermès

Die genannten gehören zu den größten Luxusmarken der Welt und spielen im Bezug auf den Marktanteil auch in der oberen Liga mit.

Kering

Das französische Unternehmen Kering ist börsenotiert und verzeichnete 2022 einen Umsatz von rund 20,4 Milliarden Euro.

Zu Kering gehören folgende Marken:

Gucci

Saint Laurent

Bottega Veneta, Balenciaga

Alexander McQueen

Brioni

Boucheron

Pomellato Group

Qeelin

Sowind Group

Kering Eyewear

Richemont

Der Schweizer Luxuskonzern Compagnie Financière Richemont SA konnte im Jahr 2022 einen weltweiten Umsatz von rund 19,2 Milliarden Euro verzeichnen.

Zu Richemont gehören folgdene Marken:

Buccellati

Cartier

Van Cleef & Arpels

A.Lange & Söhne

Baume & Mercier

IWC

Jaeger-LeCoultre

Panerai

Piaget

Roger Dubuis

Vacheron Constantin

Watchfinder&Co.

Net-A-Porter

Mr Porter

The Outnet

Yoox

Online Flagship Stores

Alaia

Az Factory

Chloé

Delvaux

dunhill

Montblanc

Peter Millar

Purdey

Serapian

TimeVallée

Hermès

Die Hermès International SCA ist ein französisches Familienunternehmen mit Sitz in Paris. Hermès erwirtschaftete im Jahr 2022 einen weltweiten Umsatz von rund 11,6 Milliarden Euro.

Im Jahr 2010 sicherte sich LVMH mit Aktienkäufen Anteile an seinem Rivalen Hermès. Mit 14,2% eingestiegen, stockte LMVH die Anteile über die Jahre bis auf 23% auf. Heute ist die Arnault-Familie mit 1,87% beteiligt.

Größter Aktionär ist die Hermès-Familie mit 66,6%.

Die Schwächen von LVMH

"Made in Italy"

Im Jahr 2017 musste sich Louis Vuitton mit dem Vorwurf konfrontiert sehen, dass die Schuhe mit dem Label "Made in Italy" zum größten Teil in Rumänien produziert werden.

Der Konzern äußerte sich damals nicht dazu. Fest steht jedoch, dass dieses Vorgehen rechtlich kein Problem darstellt, da die Kennzeichnungspflicht von Produkten, die in mehreren Ländern hergestellt werden, von der EU geregelt ist. Das Etikett trägt den Namen des Landes, in dem es zum letzten wesentlichen Produktionsschritt kam. In diesem konkreten Falle waren es die Sohlen und die wurden in Italien angebracht.



Geringe Skalierbarkeit

Die Produktpalette von LVMH ist reichhaltig und dennoch limitiert. Das könnte als vermeintliche Schwäche ausgelegt werden. LMVH weist darauf hin, dass sie der einzige Konzern sind, der in allen Luxussektoren vertreten ist.

Die Stärken von LVMH

Marken

LVMH hat starke und große Marken im Portfolio. Louis Vuitton und Co. tragen dazu bei, dass LVMH ein hohes Ansehen und einen hohen Markenwert genießt.

Management

Das Managementmodell - sowie das Management an sich - von LVMH ist ein wesentlicher Grund für die Stärke des Unternehmens.

LVMH baut sein Modell auf 6 Säulen auf:

Eine dezentralisierte Organisation

Organisches Wachstum

Vertikale Integration

Synergieeffekte schaffen

Know-how bewahren

Gutes geografisches Gleichgewicht

Das Unternehmen im Internet