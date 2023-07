ENGEL – weltweit führender Hersteller von Spritzgießmaschinen

ARTIKEL-INHALT

FACTS: Ludwig ENGEL GmbH & Co KG

trend TOP 500 Ranking: 77

Gegründet: 1945 durch Ludwig Engel

1945 durch Ludwig Engel Unternehmen in Österreich: ENGEL AUSTRIA GmbH

ENGEL AUSTRIA GmbH Unternehmenssitz: 4311 Schwerberg, Ludwig-Engel-Straße 1

4311 Schwerberg, Ludwig-Engel-Straße 1 Mitarbeiter: 7.400 (weltweit)

7.400 (weltweit) Tätigkeiten: Maschinen- und Anlagenbau; Herstellung von Spritzgießmaschinen

Maschinen- und Anlagenbau; Herstellung von Spritzgießmaschinen Umsatz (2022/23): 1,7 Mrd. € (weltweit)

1,7 Mrd. € (weltweit) Eigentümer: BE Beteiligungs GmbH, ENGEL Gesellschaft m.b.H. (unbeschränkt haftende Gesellschafter)

BE Beteiligungs GmbH, ENGEL Gesellschaft m.b.H. (unbeschränkt haftende Gesellschafter) Management: Stefan Engleder (CEO), Gerhard Stangl (CPO), Simon Zeilberger (CFO), Gerhard Dimmler (CTO)

Stefan Engleder (CEO), Gerhard Stangl (CPO), Simon Zeilberger (CFO), Gerhard Dimmler (CTO) Website: engelglobal.com

Firmengeschichte von Ludwig ENGEL

Die heutige Ludwig ENGEL GmbH & Co KG – das Unternehmen tritt nach außen nur noch mit dem Namen ENGEL auf – geht zurück auf die 1945 von Ludwig Engel in Schwertberg, Oberösterreich gegründete Schlosserei gegründet. Schon bald erkannte der Firmengründer die Bedeutung von Kunststoffen in der modernen Wirtschaft und begann sich intensiv mit der Herstellung von Maschinen zur Produktion von Kunststoffteilen zu beschäftigen.

1948 wurde die erste Kunststoffpresse des Unternehmens patentiert und drei Jahre später folgte die Markteinführung der ersten Spritzgießmaschine, die damals ein Novum war. Die Maschine fand großen Anklang, was den Unternehmer darin bestätigte, sich auf die Herstellung dieser Maschinen zu fokussieren.

20 Jahre nach der Gründung des Unternehmens, 1965, hatte dieses bereits eine respektable Größe erreicht und unter die nächste Generation übernahm. Irene Engel, Tochter des Unternehmensgründers, und deren Ehemann Georg Schwarz führten das Unternehmen im Sinn des Gründers fort und gingen daran, die Maschinen zu verbessern, etwa mit der ab 1968 standardmäßigen elektronischen Steuerung.

Es folgten Jahre der Expansion. Ab den 1970er Jahren wurden erste erste Auslandsniederlassungen gegründet, 1977 auch die erste Produktionsstätte außerhalb Österreichs, in Deutschland. Auch in Österreich wuchs der Betrieb weiter. 1988 wurde ein weiteres Großmaschinenwerk in St. Valentin eröffnet.

In den 2000er Jahren erfolgte schließlich die weltweite Expansion, neue Produktionswerke wurden in Tschechien, Korea und China errichtet. Bereits 2013 konnte sich ENGEL an die Brust heften, Marktführer im Bereich der Spritzgießmaschinenhersteller mit Vertriebsstandorten in 29 Ländern zu sein. Eine besondere Auszeichnung erfuhr die Firma im Jahr 2020: ENGEL wurde von Bloomberg in die Gruppe der 50 weltweit nachhaltigsten und klimabewusstesten Unternehmen aufgenommen.

ENGEL unterhält aktuell neun Produktionswerke in Europa, Nordamerika und Asien sowie Niederlassungen und Vertretungen in über 85 Ländern. Im Geschäftsjahr 2022/23 lag der Umsatz der Gruppe bei 1,7 Milliarden €; weltweit beschäftigt ENGEL 7.400 Mitarbeiter.

Die Ludwig ENGEL GmbH & Co KG ist nach wie vor mehrheitlich in Familienbesitz und wird von der BE Beteiligungs GmbH der Familie Engleder sowie der Engel Gesellschaft m.b.H. gehalten, an der neben der Familie Engleder auch der Unternehmer Rudolf Fries zu 25 % beteiligt ist. Die Geschäfte werden seit 2016 von dem 1978 geborenen Stefan Engleder geführt.

Das ENGEL-Management: Stefan Engleder, Gerhard Dimmler, Gerhard Stangl und Simon Zeilberger (von links) © Ludwig Engel

Umsatzentwicklung ENGEL Ludwig GmbH & Co KG Gruppe

Umsatzentwicklung 2015 - 2022 Jahr Umsatz (in Mio. €) +/- ggü. Vorjahr in % 2015 1.250 16,82 2016 1.360 8,80 2017 1.510 10,06 2018 1.600 9,83 2019 1.300 -20,52 2020 1.000 -15,38 2021 1.500 36,36 2022 1.700 14,18

Spritzgießmaschinen – die Produkte von ENGEL

In Österreich ist die Ludwig Engel GmbH & Co KG mit der ENGEL AUSTRIA GmbH aktiv. Im In- und Ausland stellt das Unternehmen Spritzgießmaschinen her, mit deren Hilfe aus den Ausgangsmaterialien – Kunststoffgranulat oder Kunststoffpulver – hinsichtlich Form und Materialeigenschaften unterschiedlichste Kunststoffteile produziert werden können. Technisch gesehen handelt es sich dabei um hydraulische, hybride und elektrische Maschinen mit einer Schließkraft von 280 kN bis zu 55.000 kN. Das Angebot besteht aus Zwei-Platten-Maschinen, Kniehebel-Maschinen, holmlosen sowie vertikalen holmlosen Maschinen. Die Basis bilden dabei vier Modelle, die auf die individuellen Anforderungen der Kunden angepasst werden.

Spritzgießmaschinenherstellung bei ENGEL AUSTRIA GmbH © ENGEL AUSTRIA GmbH

ENGEL hält von den Basismodellen laufend einen gewissen Lagerstand bereit, sodass Kundenwünsche grundsätzlich binnen weniger Tage erfüllt werden und auch bestehende Produktionsanlagen rasch erweitert werden können. Das Unternehmen offeriert zudem auch servicierte und generalüberholte gebrauchte Maschinen.

Die Maschinen von ENGEL helfen zudem, Material einzusparen und den CO2- Fußabdruck am Einsatzort zu reduzieren. Die digitalen Assistenzprogramme des Unternehmens können Prozessschwankungen während der Produktion automatisch ausgleichen und Energie- und Wasserverbrauch reduzieren. Durch die Vernetzung der Geräte untereinander kann die Produktion an mehreren Standorten zentral überwacht und damit eine bessere Planbarkeit und höhere Effizienz erreicht werden.

Einsatzbereiche der Spritzgießmaschinen

Spritzgießmaschinen zur Herstellung von individuellen und passgenauen Kunststoffteilen mit spezifischen Materialeigenschaften sind für eine nicht überschaubare Anzahl von Halbfertig- und Fertigprodukten aus verschiedensten Branchen unabdingbar. In der Folge einige Beispiele für ihre Verwendung:

Automobilindustrie. In der Automobilindustrie müssen Teile mit größtmöglicher Präzision produziert und passgenau aufeinander abgestimmt werden. Dabei müssen die Teile nicht nur optische, sondern auch sicherheitstechnische Anforderungen erfüllt werden. Unter anderem werden Spritzgussteile für den Innenraum, Konsolen, Stoßstangen, optische Linsen oder Lichtteile sowie auch für strukturelle Bauteile benötigt.

In der Automobilindustrie müssen Teile mit größtmöglicher Präzision produziert und passgenau aufeinander abgestimmt werden. Dabei müssen die Teile nicht nur optische, sondern auch sicherheitstechnische Anforderungen erfüllt werden. Unter anderem werden Spritzgussteile für den Innenraum, Konsolen, Stoßstangen, optische Linsen oder Lichtteile sowie auch für strukturelle Bauteile benötigt. Verpackungsindustrie. In der Verpackungsindustrie steht grundsätzlich der große Output der Maschinen im Vordergrund. Dafür sind die High-Performance-Geräte von ENGEL geeignet, die sich besonders auch durch ihren niedrigen Energieverbrauch und dadurch geringen CO2-Emissionen im Betrieb auszeichnen. Die Maschinen können zudem auch recyceltes Material verarbeiten.

In der Verpackungsindustrie steht grundsätzlich der große Output der Maschinen im Vordergrund. Dafür sind die High-Performance-Geräte von ENGEL geeignet, die sich besonders auch durch ihren niedrigen Energieverbrauch und dadurch geringen CO2-Emissionen im Betrieb auszeichnen. Die Maschinen können zudem auch recyceltes Material verarbeiten. Elektronik. Präzision ist bei der Herstellung von Kunststoffteilen für Elektronik-Produkte gefragt. Dank digitaler Assistenzsysteme können mit den ENGEL-Maschinen sehr hohe Qualitätsstandards erfüllt und Ausschuss reduziert werden.

Präzision ist bei der Herstellung von Kunststoffteilen für Elektronik-Produkte gefragt. Dank digitaler Assistenzsysteme können mit den ENGEL-Maschinen sehr hohe Qualitätsstandards erfüllt und Ausschuss reduziert werden. Medizintechnik. Im Bereich der Medizintechnik gibt es zudem die Herausforderung der absoluten Sauberkeit. Sämtliche Spritzgießmaschinen für den Einsatz in der Medizintechnik sind daher reinraumtauglich, wodurch eine Kontamination der Produkte in der Produktion vermieden werden kann.

Mitarbeiterentwicklung ENGEL Ludwig GmbH & Co KG Gruppe

Mitarbeiterentwicklung 2015 - 2022 Jahr Mitarbeiter (weltweit) +/- ggü. Vorjahr in % 2015 5.400 10,73 2016 5.900 9,10 2017 6.600 11,86 2018 6.900 4,55 2019 6.500 -6,18 2020 6.400 -1,54 2021 7.000 9,38 2022 7.400 5,71

Services und Dienstleistungen

Neben der Herstellung und Lieferung von Spritzgießmaschinen, bietet ENGEL auch eine große Anzahl an Services und Dienstleistungen bei der Installation, Wartung und Reparatur der Anlagen an. Mehr als 720 Servicetechniker an über 80 Standorten stehen rund um die Uhr bereit, um Kunden bei Problemen zu assistieren. Schulungen für die Bedienung der Geräte werden entweder live vor Ort oder online abgehalten.

ENGEL im Internet