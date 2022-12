ARTIKEL-INHALT

FACTS: Kromberg & Schubert Austria GmbH & Co. KG

trend TOP 500 Ranking: 102

Gegründet: 1987

1987 Unternehmenssitz: 7350 Oberpullendorf, Ungargasse 111

7350 Oberpullendorf, Ungargasse 111 Mitarbeiter: 243

243 Tätigkeiten: Entwicklung und Herstellung von Kfz-Komponenten

Entwicklung und Herstellung von Kfz-Komponenten Umsatz (2021): 1,050 Mrd. €

1,050 Mrd. € Eigentümer: Kromberg & Schubert Holding Deutschland (100%)

Kromberg & Schubert Holding Deutschland (100%) Management: Hans-Otto Kromberg (Geschäftsleitung Deutschland), Heribert Wieder (Geschäftsleitung Technik), Alexander Martna (Geschäftsleitung)

Hans-Otto Kromberg (Geschäftsleitung Deutschland), Heribert Wieder (Geschäftsleitung Technik), Alexander Martna (Geschäftsleitung) Website: kromberg-schubert.com

Firmengeschichte

1902 gründeten die Unternehmer Paul Kromberg und Ernst Schubert im deutschen Wuppertal den nach ihnen benannten Kabelfabrikanten. Seit dieser Zeit ist lila sowohl die Farbe mit der die produzierten Kabel markiert werden als auch die Leitfarbe des Unternehmens.

Bereits 1932 erreichte Kromberg & Schuster - oder "Kroschu", wie das Unternehmen auch genannt wird, einen führenden Status als Lieferant für die Kommunikationsindustrie. Auch erste Automobilunternehmen, für die vorgefertigte Kabelsätze hergestellt werden, gehören zu diesem Zeitpunkt bereits zu den Stammkunden des Unternehmens. Darunter sind Marken wie Daimler oder Opel.

Im Zuge des 2. Weltkriegs wurden über 80% der Fabriken von Kromberg & Schuster zerstört und es dauerte bis 1948, bis die Produktion wieder vollständig aufgenommen werden konnte.

Hans-Otto Kromberg, Geschäftsführer Kromberg & Schuster © Kromberg & Schubert

Die 1960er Jahre brachten für das Unternehmen ein Jahrzehnt der Expansion mit neuen Produktionsstandorten in Renningen und Witten/Ruhr. 1973 werden die ersten Fabriken im Ausland, in Irland und der Schweiz eröffnet, auf die 1987 der österreichische Ableger Kromberg & Schubert Austria GmbH & Co. KG, sowie 1997 weitere Standorte in Dubai und Buenos Aires folgen.

In der Zwischenzeit wurde auch der Hauptproduktionssitz des Unternehmens von Wuppertal nach Rhede in Nordrhein-Westfalen verlegt. Die 2000er Jahre bringen neben der Expansion in weitere ausländische Märkte auch eine Reihe von Konzernübernahmen. So wurden neben der schweizerischen Heininger & Cie. AG auch Mitbewerber in Brasilien, Rumänien und Botswana in die Kromberg & Schubert GmbH integriert.

Im Zuge der fortschreitenden Digitalisierung, Automatisierung und Elektrifizierung der Automobilindustrie ist die Bedeutung der Lösungen von Kromberg & Schubert stark gestiegen. Das hochspezialisierte Unternehmen ist mit seinen komplexen Bordnetzlösungen ein sehr gefragter Zulieferer für die internationale Automobilindustrie. Heute beschäftigt das Unternehmen weltweit mehr als 50.000 Mitarbeiter an über 40 Standorten.

Das Unternehmen Kromberg & Schubert befindet sich nach dem frühen Tod des Mitbegründers Ernst Schubert zu 100% im Besitz der Familie Kromberg. Seit 1973 wird das Unternehmen in dritter Generation von Hans-Otto Kromberg (geb. 1943) als Geschäftsführer geleitet. In der Kromberg & Schubert Austria GmbH in Oberpullendorf (Burgenland) sind 243 Mitarbeiter beschäftigt. In dem Werk werden Kabelschächte für den Automobilbau hergestellt.

Umsatzentwicklung Kromberg & Schubert Austria 2015 - 2021 Jahr Umsatz (in Mio. €) +/- ggü. Vorjahr in % 2015 898,97 k.A. 2016 1.038,89 15,56 2017 1.120,90 7,89 2018 1.183,58 5,59 2019 1.175,58 -0,68 2020 942,44 -19,83 2021 1.050,05 11,42

Vernetzte Autos: Bordnetz-Systeme von Kromberg & Schubert

Bereits seit 1932 besteht der Hauptfokus von Kromberg & Schubert auf der Produktion und Entwicklung von Bordnetzsystemen für die Automobilindustrie. Das hochspezialisierte Unternehmen ist in dieser Nische ein Global Player. Sämtliche großen Fahrzeughersteller werden von dem Unternehmen mit vorgefertigten Karosserie-, Motor-, Cockpit-, Tür-, Audio-, Klima-, und Kommunikationskabelsätzen beliefert. Auch die Integration dieser verschiedenen Komponenten in ein Gesamtsystem zählt zu den Leistungen von Kromberg & Schubert.

Dabei stammen sämtliche angebotenen Kabelsatzlösungen aus der hauseigenen Forschungs- & Entwicklungsabteilung, die vom Prototyping über diverse Typprüfungen und Alterungstests bis zur Serienfertigung Lösungen aus einer Hand liefert.

Kabelwerk Kromberg & Schubert © Kromberg & Schubert

Der Produktionsprozess unterliegt dabei einer Null-Fehler Strategie, nach der jeder produzierte Kabelsatz zu 100% geprüft werden muss, bevor er an den Kunden ausgeliefert wird. Kromberg & Schubert setzt dafür auf eine nahtlose Zusammenarbeit von Produktion, Logistik und Engineering und ein eigenes Meldepunkt-System mit zahlreichen Prüfschritten. Nur wenn ein Produkt an einem Produktionsschritt ein einwandfreies Prüfergebnis erzielt, darf der nächste Prozessschritt gestartet werden.

Neben den Bordnetzen für die Automobilindustrie stellt Kromberg & Schubert auch nach Kundenwünschen hergestellte Spezialkabel her. Diese werden von der Tochterfirma Kromberg & Schubert GmbH Wire & Cable im deutschen Rhede produziert. Ein weiteres Standbein von Kromberg & Schuster ist die Kunststofftechnik, in der nicht nur die Ummantelungen für die selbst produzierten Kabel hergestellt werden, sondern auch Umspritzungen, Anbau-, sowie Elastomerteile. Letztere haben eine breite Anwendungsbasis und werden etwa in Bereichen wie der Schifffahrt, der Energiewirtschaft oder im Bergbau eingesetzt.

Mitarbeiterentwicklung Kromberg & Schubert Austria 2015 - 2021 Jahr Mitarbeiter +/- ggü. Vorjahr in % 2015 208 k.A. 2016 220 5,77 2017 229 4,09 2018 234 2,18 2019 239 2,14 2020 248 3,77 2021 243 -2,02

Der Lila Leitfaden: unternehmerische Vorbildfunktion

Professionalität wird bei Kromberg & Schubert auf allen Ebenen groß geschrieben. Dafür steht auch der "Lila Leitfaden", das Führungsleitbild des Unternehmens mit 12 Führungsgrundsätzen als Orientierungsrahmen für Führungskräfte auf allen Hierarchieebenen.

Professionelles Führungsverhalten wird bei Kromberg & Schuster als Schlüssel für den Erfolg des Unternehmens gesehen. Nicht nur in Hinblick auf die Zufriedenheit und Leistungen der Mitarbeiter, sondern auch auf die Qualität und Effizienz des gesamten Unternehmens und damit auf die Zufriedenheit der Kunden.

Führung durch klare Ziele. Wir entwickeln für unsere Verantwortungsbereiche klare, ehrgeizige, aber realistische Ziele, überzeugen unsere Mitarbeiter (m/w/d) für diese Ziele und setzen sie nachhaltig um.

Wir entwickeln für unsere Verantwortungsbereiche klare, ehrgeizige, aber realistische Ziele, überzeugen unsere Mitarbeiter (m/w/d) für diese Ziele und setzen sie nachhaltig um. Aktives Feedback. Wir geben unseren Mitarbeitern (m/w/d) aktiv Rückmeldung zur Zielerreichung und erkennen gute Leistungen an.

Wir geben unseren Mitarbeitern (m/w/d) aktiv Rückmeldung zur Zielerreichung und erkennen gute Leistungen an. Keine Ausreden! Wir verzichten auf Ausreden und sprechen Fehler offen an.

Wir verzichten auf Ausreden und sprechen Fehler offen an. Vertrauensklima. Wir fördern durch eine offene Kommunikation und durch Gestaltungsfreiräume ein Vertrauensklima.

Wir fördern durch eine offene Kommunikation und durch Gestaltungsfreiräume ein Vertrauensklima. Mitarbeiter entwickeln. Wir entwickeln unsere Mitarbeiter (m/w/d) weiter und begeistern sie für unser Unternehmen.

Wir entwickeln unsere Mitarbeiter (m/w/d) weiter und begeistern sie für unser Unternehmen. Konsequentes Handeln. Wir geben unseren Mitarbeitern (m/w/d) in schwierigen Situationen Rückendeckung, sanktionieren aber auch Fehlverhalten.

Wir geben unseren Mitarbeitern (m/w/d) in schwierigen Situationen Rückendeckung, sanktionieren aber auch Fehlverhalten. Unternehmerisches Denken und Handeln. Wir fordern von uns und unseren Mitarbeitern (m/w/d) unternehmerisches Handeln und Eigenverantwortung.

Wir fordern von uns und unseren Mitarbeitern (m/w/d) unternehmerisches Handeln und Eigenverantwortung. Interfunktionale Zusammenarbeit in Teams. Wir entwickeln auf allen Ebenen die übergreifende Zusammenarbeit und machen unser Wissen für andere zugänglich.

Wir entwickeln auf allen Ebenen die übergreifende Zusammenarbeit und machen unser Wissen für andere zugänglich. Globalität & Mobilität. Wir sind weltweit mobil und agieren erfolgreich in unterschiedlichen Kulturregionen.

Wir sind weltweit mobil und agieren erfolgreich in unterschiedlichen Kulturregionen. Kundennähe. Wir sind nahe an unseren Kunden und richten uns nach diesen aus.

Wir sind nahe an unseren Kunden und richten uns nach diesen aus. Innovation. Wir stellen immer wieder auch Bewährtes in Frage und gehen bewusst neue Wege.

Wir stellen immer wieder auch Bewährtes in Frage und gehen bewusst neue Wege. „Geht nicht, gibt’s nicht.“ Wir finden flexibel pragmatische Lösungen, treffen klare Entscheidungen und setzen diese schnell um.

Karriere in lila: Ausbildungsmöglichkeiten bei Kromberg & Schuster

Kromberg & Schubert ist seine Rolle als Ausbilder von neuen Arbeitskräften sehr wichtig. Arbeitskräfte sind dringend gesucht. Sowohl Ausbildungen in der Produktion als auch in der Fachinformatik sind im Unternehmen möglich. Bei einer Lehre als Industriekaufmann/frau, durchläuft man alle Kernabteilungen der Firma. Das Unternehmen ermutigt auch Studierende, Berufserfahrung zu sammeln. Praxissemester in denen sie aktiv in Projekte involviert werden, bieten Möglichkeiten für den Berufseinstieg und weitere Karrieren im Unternehmen.

Auch an Absolventen richtet sich das Jobangebot von Kromberg & Schubert. Mit einem Bachelor oder Master of Arts stehen einem die Bereiche Controlling, Finanzen, Vertrieb, Einkauf, Logistik oder Human Ressources offen, während Bachelor oder Master of Engineering in der Entwicklung, im Industrial Engineering oder der Produktion gesucht sind. Bachelor of Science sind in der internen IT-Abteilung gefragt..

