JAF-Group, führendes Unternehmen im Holz- und Furnier-Großhandel

trend TOP 500 Ranking: 110

Gegründet: 1984/2021

Unternehmenssitz: 2000 Stockerau, Gerbergasse 2

Mitarbeiter: 3.051

Tätigkeiten: Großhandel und Verarbeitung von Holz und Holzprodukten

Umsatz (2021): 1 Mrd. €

Eigentümer: Das Unternehmen steht direkt oder indirekt im Eigentum der Stiftung JAF Privatstiftung der Gründerfamilie Frischeis. Eigentumsverhältnisse: JAF Kapitalbeteiligungs GmbH 60%; FunderMax GmbH 40%

Vorstand: Wilfrid Fabjani, Werner Stix

Aufsichtsrat (AR): Johann Lehner (Aufsichtsratvorsitzender), Erlfried Taurer (Aufsichtsratsvorsitzender-Stellvertreter), Günter Cerha, Lukas Flener

Website: JAF Group; frischeis.at

Unternehmensgeschichte JAF-Group

Im Jahr 1948 gründete das Ehepaar Josef und Antonia Frischeis im niederösterreichischen Stockerau ihr Unternehmen J. u. A. Frischeis zum Vertrieb von Holz und Holzwaren. Die Firma wuchs rasch. Noch in den 50er Jahren wurden mehrere kleine „Bastlergeschäfte“ im Umkreis des Hauptsitzes eröffnet. 1959 folgte die Expansion innerhalb Österreichs mit neuen Filialen in Linz und Bad Hof Gastein.

Der Firmensitz in Stockerau in den 1950er Jahren © JAF Group

1964 übernahm Frischeis den Wiener Furnierhändler Holver, der das damals neuartige Furnierholz herstellte: 0,5 bis 8 mm dicke Holzblätter, die durch das Schälen von Rundholz gewonnen werden und in der Folge weiter genutzt werden, etwa indem sie auf günstigeres Holz wie Spanplatten aufgeklebt werden.

Bis in die 1990er Jahre expandierte das Unternehmen weiter mit Niederlassungen in Villach, Salzburg-Bergheim, Graz und Brixlegg. Damit war das Unternehmen in fast jedem österreichischen Bundesland vertreten.

Die Firmengründer Josef und Antonia Frischeis mit ihren beiden Söhnen in den 1950er Jahren. © JAF-Group

Mit dem Fall des Eisernen Vorhangs 1989 entdeckte die Familie Frischeis den osteuropäischen Markt für sich. Es folgen Außenstellen in den neuen Bundesländern Deutschlands, Tschechien, der Slowakei, Ungarn, Rumänien, Slowenien und Kroatien.

Das operative Geschäft wurde zu diesem Zeitpunkt in zwei Unternehmen aufgeteilt. Während die Stammfirma J. u. A. Frischeis weiterhin den heimischen Markt bediente, wurde die JAF-Group AG für den internationalen Markt zuständig.

Diversifizierung und weitere Internationalisierung

Bis 2007 blieb die JAF-Group beim Holzhandel, mit der Eröffnung eines Säge- und Furnierwerks in in Braşov (Kronstadt), Rumänien, stieg die Gruppe dann aber auch in die Bearbeitung und Weiterverarbeitung ein. In dem Säge- und Furnierwerk „J.F.Furnir“ werden Furnierhölzer sowie hochwertiges Schnittholz aus Nadel- und Laubhölzern wie Eiche, Esche, Buche, Kirsche und Ahorn produziert.

Furnier entsteht durch das Schälen von Rundholz und kann beispielsweise bei der Veredelung von Möbelstücken eingesetzt werden. Über den eigenen Webshop Veneer World bietet J.F.Furnier 190 Holzarten und über eine Million verschiedene Furnieroberflächen an.

In folgenden Jahrzehnten investierte die JAF-Group in weitere Holz-Bearbeitungszentren, die diverse Holzprodukte herstellen. 2014 wurde die dänische DlH-Gruppe übernommen, die Zielmärkte in Asien und Afrika bedient.

Heute ist die JAF-Group AG einer der führenden Großhändler für Holz und Holzprodukte mit 56 Standorten in 17 Ländern Europas und über 3.000 Mitarbeitern, 800 davon in Österreich. Geschäftsführer des Unternehmens ist Werner Stix (geb. 1961). Seit 2.7.2021 ist Wilfrid Fabjani (geb. 1978) als Co-Geschäftsührer in der Leitung des Unternehmens.

Werner Stix, Geschäftsführer J.u.A. Frischeis GmbH (i.B.Mitte), Wilfrid Fabjani (li.), Geschäftsführer JAF International Services GmbH und Miroslav Malženický (re.), Geschäftsführer JAF International Services GmbH. © JAF Group

Umsatz und Gewinn der JAF-Group

Umsatzentwicklung JAF Group

2017 - 2021 Jahr Umsatz (in Mio. €) +/- ggü. Vorjahr in % 2017 745,62 9,8 2018 779.95 4,6 2019 789,92 1,27 2020 786,80 -0,39 2021 1.000,54 +27,16

Umsatz nach Regionen, Kundengruppen und Produktsparten

Umsatzanteile der JAF Gruppe; für eine vergrößerte Darstellung auf die Abbildung klicken. © JAF-Group

Gewinnentwicklung JAF Group

2017 - 2021 Jahr Gewinn (in Mio. €) +/- ggü. Vorjahr in % 2017 11,23 -11,29 2018 10,73 -4,45 2019 0,49 -95,43 2020 11,22 2.189,79 2021 66,72 494,65

Dekorative und konstruktive Platten - das Kerngeschäft der JAF-Group

Das Kerngeschäft der JAF-Group ist der Vertrieb von Holzplatten, wobei sich das Angebot in die Bereiche dekorative und konstruktive Platten gliedert.

Bei den dekorativen Platten bietet das Unternehmen eine große Auswahl an Materialien und Kombinationen an. Sowohl im Innen- als auch im Außenbereich kann man aus einer Vielzahl an Span-, Holz-, Relief-, oder Mineralstoffplatten wählen. Dabei sind sämtliche bekannten Marken im Sortiment der JAF-Group vertreten, die in ihrer Rohform aber auch bearbeitet erstanden werden können.

Konstruktive Platten zählen ebenfalls zur Spezialität des Unternehmens und können von Tischlern sowie im Holzbau verwendet werden. Das Sortiment kann hierbei an individuelle Anforderungen angepasst werden und bietet über 8000 stets verfügbare Artikel, die mit der JAF-Garantie ausgestattet sind. Damit garantiert das Unternehmen, dass sämtliche Platten allen gesetzlichen Normen entsprechen. Bei der Auswahl des benötigten Materials wird man darüber hinaus von den Experten der JAF-Group AG unterstützt, um so die richtige Platte für den richtigen Bereich zu finden.

Schnittholz und Holzbau – die JAF-Group AG im Bauwesen

Das zweite große Standbein der JAF-Group stellt Schnittholz, vorwiegend für das Bauwesen, dar. In diesem Segment ist die JAF-Group AG einer der führenden Großhändler in Zentral- und Osteuropa.

Über das firmeneigene Hafenlager in Triest steht Schnittholz aus den verschiedensten Holzarten der Welt zur Verschiffung bereit. Über ihr globales Partnernetzwerk kann die JAF-Group zudem hochwertiges Schnittholz aus aller Welt importieren.

Schnittholzlager der JAF Gruppe © JAF Group

Neben Bau- und Konstruktionsholz oder Brettsperrholz für den Holzmassivbau finden sich auch ökologische Dämmstoffe und dekorative Holzprodukte im Sortiment des Händlers.

Weitere Produkte der JAF-Group

Die JAF-Group hat ihr Produktangebot weiter diversifiziert:

Bodenbeläge. Parkett und Linoleum Böden, Leisten, Trittschalldämmungen und Pflegemittel.

Parkett und Linoleum Böden, Leisten, Trittschalldämmungen und Pflegemittel. Terrassendielen. Dafür arbeitet die JAF-Group mit TimberTech und UPM Profi Deck zusammen, für die sie als exklusiver Händler fungiert.

Dafür arbeitet die JAF-Group mit und zusammen, für die sie als exklusiver Händler fungiert. Holztüren. Die JAF-Group kooperiert mit 30 Markenlieferanten.

Terrassendielen der JAF Gruppe © JAF Group

Mitarbeiterentwicklung JAF Group

Mitarbeiter 2017 - 2021 Jahr Beschäftigte +/- ggü. Vorjahr in % 2017 2.869 7,54 2018 3.093 7,80 2019 3.086 -0,22 2020 3.001 -2,75 2021 3.051 1,6

