FACTS: Gebrüder Weiss Holding AG

trend TOP 500 Ranking: 37

Gegründet: 2002

2002 Unternehmenssitz: 6923 Lauterach, Bundesstraße 110

6923 Lauterach, Bundesstraße 110 Mitarbeiter: 8.000

8.000 Tätigkeiten: Personen-/Warentransport und -abwicklung

Personen-/Warentransport und -abwicklung Umsatz (2021): 2,54 Mrd. €

2,54 Mrd. € Eigentümer: Senger-Weiss GmbH 50 Prozent, Franz Kleinschnitz Privatstiftung 20,83 Prozent, Jerie Privatstiftung 18,75 Prozent, Martin Krieger 6,25 Prozent, Rudolf Stiehl 3,33 Prozent, Caroline Keltner 0,42 Prozent, Geraldine Treitler 0,42 Prozent

Senger-Weiss GmbH 50 Prozent, Franz Kleinschnitz Privatstiftung 20,83 Prozent, Jerie Privatstiftung 18,75 Prozent, Martin Krieger 6,25 Prozent, Rudolf Stiehl 3,33 Prozent, Caroline Keltner 0,42 Prozent, Geraldine Treitler 0,42 Prozent Management: Wolfram Senger-Weiss (Vorstandsvorsitzender; Controlling, Finanzen, Recht, Mergers & Acquisitions, Immobilien), Jürgen Bauer (Einkauf, Landverkehre Europa), Peter Kloiber (Logistikentwicklung, Personalentwicklung, Marketing, Unternehmenskommunikation, IT-Services), Josef Thomas Lothar (Bereichsleiter Air & Sea)

Wolfram Senger-Weiss (Vorstandsvorsitzender; Controlling, Finanzen, Recht, Mergers & Acquisitions, Immobilien), Jürgen Bauer (Einkauf, Landverkehre Europa), Peter Kloiber (Logistikentwicklung, Personalentwicklung, Marketing, Unternehmenskommunikation, IT-Services), Josef Thomas Lothar (Bereichsleiter Air & Sea) Aufsichtsrat: Rudolf Stiehl (AR-Vorsitzender), Elisabeth Krainer Senger-Weiss (AR-Vors.-Stellvertrerter), Kerstin Gelbmann, Martin Krieger, Wolfgang Niessner, Heinrich Senger-Weiss, Daniel Terberger Gebrüder Weiss GmbH)

Rudolf Stiehl (AR-Vorsitzender), Elisabeth Krainer Senger-Weiss (AR-Vors.-Stellvertrerter), Kerstin Gelbmann, Martin Krieger, Wolfgang Niessner, Heinrich Senger-Weiss, Daniel Terberger Gebrüder Weiss GmbH) Website: www.gw-world.com/de

Unternehmensgeschichte: Gebrüder Weiss Holding AG

Die Gebrüder Weiss Holding AG kann auf eine äußerst lange Geschichte zurückblicken. Bereits im 15. Jahrhundert beförderten die Vorfahren der Familie Weiss Menschen und Kargo über die Alpen vom heutigen Vorarlberg nach Italien.

1822 gelangte das Unternehmen schlussendlich in den alleinigen Besitz der Familie und es wurden Filialen in den Staaten der Donaumonarchie, aber auch in Italien, Deutschland und der Schweiz eröffnet. 1972 wurde die Firma in eine GmbH umgewandelt und 1988 erfolgte, gemeinsam mit Lagermax und Schachinger die Gründung des Paketdienstes DPD, welcher bis heute aktiv ist.

In den 1990er und 2000er-Jahren schaffte es das Unternehmen sowohl in weiteren europäischen Ländern sowie auch im asiatischen und amerikanischen Raum Fuß zu fassen. Im Jahr 2002 folgte schließlich die Umwandlung des Unternehmen zur Gebrüder Weiss Holding AG.

Das Unternehmen befindet sich zu 100 Prozent in Familienbesitz. Der größte Teil (50%) wird von der Senger-Weiss GmbH gehalten, während 20,83% von der Franz Kleinschnitz Privatstiftung und 18,75% von der Jerie Privatstiftung verwaltet werden. Der Rest der Aktien ist im Besitz von einigen Privatpersonen. Alle Beteiligten gehören jedoch der Weiss Familie an oder sind anderweitig mit dieser verbunden. CEO der Gebrüder Weiss Holding AG ist seit 1. Januar 2005 Wolfram Senger-Weiss (geb.1971).

Mit 7934 Mitarbeitern und einem Jahresumsatz von rund 2,5 Mrd. € ist die Gebrüder Weiss Holding AG eines der größten Logistikunternehmen Europas.

Umsatz / Gewinn 2015 - 2021 Jahr Umsatz (in Mrd. €) +/- ggü. Vorjahr in % Gewinn (EGT; in Mio. €) +/- ggü. Vorjahr in % 2021 2,51 44,25 125,51 40,92 2020 1,74 3,57 89,06 51,15 2019 1,68 2,43 58,92 31,07 2018 1,64 7,89 44,95 -43,43 2017 1,52 15,15 79,47 69,12 2016 1,32 3,13 42,85 -1,90 2015 1,28 3,22 43,68 38,49

Land-, See- und Lufttransport – alles unter einem Dach

Das Kerngeschäft der Gebrüder Weiss Holding AG ist der Landverkehr. Mit Standorten in ganz Europa, Asien, Australien sowie den USA und einer Logistikfläche von 721.000 Quadratmetern kann das Unternehmen sicherstellen, dass Lieferungen jederzeit übernommen werden und pünktlich ihren Zielort erreichen.

Das Angebot reicht hierbei von fixierten täglichen Lieferungen, etwa für Supermärkte, über flexible Teil- und Komplettladungen bis hin zur Last-Mile Belieferung direkt an den Endkunden. Express- sowie spontan auftretende Lieferungen werden vom hauseigenen Transportdienst EuroExpress übernommen.

Zusätzlich zum LKW-Verkehr transportiert die Gebrüder Weiss Holding AG auch eine Millionen Tonnen Frachtgut mit der Bahn. Hierfür ist das Tochterunternehmen GW Rail Cargo GmbH zuständig.

Wer jemals etwas in Österreich über das Internet bestellt hat, dürfte auch mit dem Paketdienst DPD vertraut sein. Als größter Gesellschafter spielt die Gebrüder Weiss Holding AG auch in diesem Unternehmen eine große Rolle.

Neben dem Transport über Land besitzt das Unternehmen auch ein zweites Standbein: den Luft- und Seetransport. Sämtliche große Häfen und Flughäfen werden von der Gebrüder Weiss Holding AG angesteuert. Im Seehandel hat der Konzern auf den Containerschiffen, welche die wichtigsten Routen befahren, stets fixe Plätze gechartert. So kann garantiert werden, dass immer Laderaum zur Verfügung steht, wenn er benötigt wird.

Alle Waren werden zudem konstant überwacht und man kann als Kunde auf die Hilfe von Expertuen zurückgreifen, die bei Zollbestimmungen, Transportversicherungen oder der Beschaffung von Import- und Exportdokumenten zur Seite stehen.

Die Gebrüder Weiss Holding AG konnte so bereits 77.000 Tonnen Luftfracht sowie 168.000 TEU Standardcontainer befördern.

Mitarbeiterentwicklung Gebrüder Weiss Holding AG 2015 bis 2021 Jahr Mitarbeiter +/- ggü. Vorjahr in % 2021 7.934 7,21 2020 7.400 1,46 2019 7.293 2,70 2018 7.101 5,61 2017 6.724 6,76 2016 6.298 3,06 2015 6.111 2,43

Expertise bei Logistikaufgaben

Das Unternehmen liefert nicht nur Waren um die ganze Welt, sondern unterstützt Firmen auch beim Supply Chain Management, um zu garantieren, dass alle benötigten Materialien und Produkte zur richtigen Zeit am richtigen Ort sind.

Besonderes Augenmerk liegt hierbei darauf, dass die von der Gebrüder Weiss Holding AG getroffenen Entscheidungen auch für die jeweiligen Partner*innen nachvollziehbar und transparent sind. So kann die Effizienz von Waren- und Informationsströmen optimiert werden.

Auch im IT-Bereich bietet das Unternehmen einige Dienstleistungen an. Sowohl bei der Steuerung und Verwaltung von Logistikketten als auch beim Aufbau eines eigenen Webshops steht die Gebrüder Weiss Holding AG unterstützend zur Seite. Dafür sind 240 Mitarbeiter in der IT beschäftigt, um maßgeschneiderte Lösungen anzubieten.

Gebrüder Weiss Holding AG im Internet