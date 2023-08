ARTIKEL-INHALT

FACTS: Lidl Österreich GmbH

trend TOP500 Ranking: 144

Gegründet: 2003

2003 Firmensitz: Brünner Straße 52, 1210 Wien

Brünner Straße 52, 1210 Wien Mitarbeiter: 1.600

1.600 Tätigkeit: Telekommunikation- und Internetdienste, Mobilfunknetzbetreiber

Telekommunikation- und Internetdienste, Mobilfunknetzbetreiber Umsatz (2022): 885 Mio. Euro

885 Mio. Euro Eigentümer: Hutchison Drei Austria Holdings GmbH / CK Hutchison Holdings Limited (Anteil: 100 %)

Hutchison Drei Austria Holdings GmbH / CK Hutchison Holdings Limited (Anteil: 100 %) Management: Rudolf Schrefl (CEO), Sabine Hogl (CFO), Günter Lischka (CCO), Matthias Baldermann (CTO), Simone Keglovics (Wholesale, Regulatory & General Counsel)

Rudolf Schrefl (CEO), Sabine Hogl (CFO), Günter Lischka (CCO), Matthias Baldermann (CTO), Simone Keglovics (Wholesale, Regulatory & General Counsel) Website: drei.at

Umsatzentwicklung Hutchison Drei Austria

Umsatzentwicklung Hutchison Drei Austria 2015 - 2022 Jahr Umsatz (in Mio. €) +/- ggü. Vorjahr in % 2015 736 7,29 2016 772 4,89 2017 812 5,18 2018 881 8,50 2019 867 -1,59 2020 850 -1,96 2021 866 1,88 2022 885 2,19

Firmengeschichte Hutchison Drei Austria

Erste Jahre: UMTS

Im November 2000 ersteigerte der chinesische Telekomkonzern Hutchison Whampoa Ltd. eine Lizenz für die dritte Mobilfunkgeneration UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) in Österreich. In der Folge ging das Unternehmen daran, seine Österreich-Präsenz und das eigene UMTS-Mobilfunknetz aufzubauen. "Drei" gehört heute mit A1 Telekom Austria und Magenta Telekom zu den „echten“ Mobilfunkanbietern, die über eine eigene Netz-Infrastruktur verfügen.

Das NEC e606 war das erste in Österreich erhältliche UMTS-Handy. Mit ihm wurde Videotelefonie möglich. © beigestellt

Den Markteintritt vollzog Hutchison Drei Austria mit 5. Mai Jahr 2003 mit dem Markennamen „3“ ("Drei").

Von Beginn an war das Unternehmen nicht nur auf Sprachtelefonie, sondern vor allem auf mobile Internetanwendungen fokussiert. Entsprechend präsentierte man sich auch als "der erste reine Mobile Multi Media Anbieter". Das Unternehmen sah sich als "neues Medium", das aus der Konvergenz von Telekom, Internet und den herkömmlichen Medien (Rundfunk, TV, Print) entstehe und das Information, Kommunikation und Unterhaltung auf eine völlig neue Art und Weise anbieten würde.

Von der technologischen Entwicklung überzeugt ließ sich der Netzbetreiber nicht von der Ausrichtung abbringen, auch wenn die Endgeräte und die Übertragungsraten in den Mobilfunknetzen zunächst oft noch an die Grenzen stießen und es daher öfters eine Weile dauerte, bis die Angebote auch breite Anwendung fanden. So war etwa zum Zeitpunkt des Starts nur ein einziges UMTS-Endgerät, das e606 des japanischen Herstellers NEC zum Preis von 576 Euro, verfügbar. Dennoch war Drei etwa von Beginn an von der Videotelefonie und deren Nutzen überzeugt und hat diese intensiv propagiert. Zum Start zu einem Pauschalpreis von 39 Euro monatlich.

HSPA und Orange-Übernahme

Seit dem Markteintritt des Unternehmens hat die technologische Entwicklung am Telekommunikations-Sektor – und besonders im Bereich des Mobilfunks – eine rasche Entwicklung durchlaufen und Hutchison Drei Austria hat sich dabei als einer der Technologieführer in diesem Segment gezeigt. Der Netzausbau wurde kontinuierlich vorangetrieben, Lizenzen für neue Mobilfunk-Technologien und Generationen erworben und entsprechende Angebote für die Kunden geschaffen.

2011 konnte das Unternehmen 94% des eigenen Netzes mit der HSPA+ abdecken, der Zwischen-Technologie von 3G zu 4G, die landesweit erhöhte Datenübertragungsraten ermöglichte. In der Folge ging der Netzbetreiber bei etlichen Netztests als Sieger hervor.

Mit Juli 2013 übernahm Drei im Rahmen der Konsolidierung des österreichischen Mobilfunkmarkts den Netzbetreiber Orange Austria (zuvor ONE bzw. Connect Austria). Orange, die Mobilfunkmarke der France Télécom, wurde in der Folge in Österreich aufgelassen und es erfolgte die offizielle Umbenennung des Unternehmens in den bis heute gültigen Namen „Hutchison Drei Austria GmbH“.

LTE und 5G

Im Jahr 2014 erreichte der Netzbetreiber in Österreich bereits eine Bevölkerungsabdeckung von 98%. Das Unternehmen konzentrierte sich in der Folge auf den Ausbau des eigenen 4G (LTE) Netzes, das den Angaben des Unternehmens zufolge 2015 das größte LTE-Netz Österreichs darstellte.

2015 übernahm Drei außerdem den Mobilfunkdiscounter Eety, und im Jahr 2017 den Konkurrenten Tele2 Austria. Im selben Jahr ging auch der Onlineshop Dreiland online.

Im Folgejahr begann der Ausbau des 5G Netzes. Bis 2020 konnte sich Drei jede dritte 5G-Frequenzpaket sichern und 2022 startete Drei sein 5G Netz, das noch weit höhere Übertragungsraten ermöglicht. Viermal wurde das 3-Netz seither im Ookla Speedtest™ als das schnellste 5G Netz Österreichs ausgezeichnet.

Das Unternehmen "Drei"

Hutchison Drei Austria, das nur noch als "Drei" bzw. "3" auftritt, ist Mitglied der 3Group Europe und bedient mittlerweile 4,2 Millionen Nutzer in Österreich. Das Unternehmen hat im Mobilfunksegment in Österreich einen Marktanteil von rund 22 %. Neben der Zentrale in Wien hat das Unternehmen sechs Regionalbüros in Graz, Innsbruck, Linz, Lustenau, Salzburg und Villach. Drei betreibt zudem ein dichtes Shop-Netzwerk in ganz Österreich.

Die Hutchison Drei Austria GmbH ist vollständig im Besitz der Hutchison Drei Austria Holdings GmbH, einem Tochterunternehmen der CK Hutchison Holdings in Hongkong ist. CEO des Unternehmens ist seit 2021 Rudolf Schrefl.

Drei CEO Rudolf Schrefl © WIRLPHOTO

Mitarbeiterentwicklung Hutchison Drei Austria

Mitarbeiterentwicklung Hutchison Drei Austria 2015 - 2022 Jahr Mitarbeiter +/- ggü. Vorjahr in % 2015 1.300 5,78 2016 1.300 0,00 2017 1.500 15,38 2018 1.500 0,00 2019 1.500 0,00 2020 1.500 0,00 2021 1.600 6,67 2022 1.600 0,00

Das Angebot für Privatkunden

Für Privatkunden bietet Telefonie, Internet und TV-Dienste zu unterschiedlichen Tarifen und Konditionen an.

Die Tarife unterscheiden sich maßgeblich in den Bandbreiten (Internet Upload- und Download-Geschwindigkeiten), den inkludierten Datenpaketen sowie in den Regionen, in denen die inkludierten Datenpakete ohne Aufpreis genutzt werden können.

Die Tarife werden auch laufend geändert bzw. neu gestaltet und sind daher über einen längeren Zeitraum schwer vergleichbar. Details zu den jeweils aktuell gültigen Angeboten für Privatkunden finden Sie auf der Website des Unternehmens unter www.drei.at/de/privat/.

Im Bereich Entertainment kann der Mobilfunknetzanbieter mit vier verschiedenen Angeboten weiterhelfen: Drei TV, eine TV-App mit über 50 TV-Sendern, der Großteil davon in HD; Drei Home Play, ein Zusatzpaket das Cloud Gaming am Fernseher und mobilen Geräten ermöglicht; Drei GoPlay, ein Game-Abo für das Smartphone und schließlich die Musikstreaming-Möglichkeiten durch Spotify bei Drei.

Zusätzlich bietet der Netzbetreiber zahlreiche Servicepakete wie den „Drei Schutzengel“, Handy-, Reise und Internetschutz. Auch besteht die Möglichkeit eines Online-Shopping Schutz Pro Abos für 1,50 EUR im Monat, das im Internet gegen Datenmissbrauch sowie beim Shoppen & Banking schützen soll.

Mit der Drei Cloud hat das Unternehmen auch einen eigenen Online-Speicherdienst im Angebot. Das Unternehmen verspricht dabei maximale Datensicherheit und die Datenspeicherung im Rechenzentrum in Österreich.

Zu Guter Letzt existieren außerdem Finanzprodukte, Gesundheitslösungen und Stromangebote. Erstere beinhalten zum Beispiel Online-Kredite, eine Mastercard-Gold bzw. die Zusammenarbeit zwischen Drei und der Onlinebank N26. Zweitere verweisen auf die drd-Ärzte App, digitale Gesundheitslösungen und Instahelp, ein Mental Coach für das tägliche Wohlbefinden. Unter Stromangebote fallen das Angebot Drei Energie, eine Kooperation mit GoGreenEnergy und verschiedene Tipps und Ratschläge rund um das Themenfeld Energiesparen, Erdgas und Anbieterwechsel.

Drei Business-Lösungen

Unter der Sparte „Drei Business“ sind alle Angebote für Unternehmen gebündelt, wobei die Produkte in die Sparten Selbstständige & KMU, Großunternehmen, Digitale Lösungen und Wholesale gegliedert sind

Selbstständige und KMU finden die Informationen zu den für sie angebotenen Produkten und Konditionen auf der Website des Unternehmens unter www.drei.at/de/business/selbststaendige-kmu/. Wie die Privatkundenangebote unterliegen auch diese einem permanenten Wandel.

finden die Informationen zu den für sie angebotenen Produkten und Konditionen auf der Website des Unternehmens unter www.drei.at/de/business/selbststaendige-kmu/. Wie die Privatkundenangebote unterliegen auch diese einem permanenten Wandel. Für Großunternehmen bietet Drei maßgeschneiderte Lösungen an, die den Bedürfnissen des Unternehmens entsprechend individuell gestaltet werden. Dazu gehören auch eigene Private Networks mit hoher Datenübertragung und Sicherheit. Die Konditionen sind dabei jeweils abhängig vom entsprechenden Auftrag.

bietet Drei maßgeschneiderte Lösungen an, die den Bedürfnissen des Unternehmens entsprechend individuell gestaltet werden. Dazu gehören auch eigene Private Networks mit hoher Datenübertragung und Sicherheit. Die Konditionen sind dabei jeweils abhängig vom entsprechenden Auftrag. Ähnlich verhält es sich mit den digitalen Lösungen für Unternehmen . Darunter fallen unter anderem Angebote und Dienstleistungen aus dem Bereich Internet der Dinge oder Mobile Device Management. Diese werden in Partnerschaft mit Drei und dem Unternehmen entwickelt, die Kosten und Konditionen richten sich dabei nach dem Aufwand und Umfang der Angebote.

. Darunter fallen unter anderem Angebote und Dienstleistungen aus dem Bereich Internet der Dinge oder Mobile Device Management. Diese werden in Partnerschaft mit Drei und dem Unternehmen entwickelt, die Kosten und Konditionen richten sich dabei nach dem Aufwand und Umfang der Angebote. In den Bereich Wholesale fallen Lösungen wie MVNO & Reselling, Domestic Data Services, Fixed Line Reselling, Direct Career Billing und viele mehr. So stellt Drei etwa seine Netzwerke für Partnerunternehmen zur Verfügung, die dort als virtuelle Mobilfunkanbieter mit einer eigenen Marke, aber ohne eigene Netz-Infrastruktur auftreten möchten.

Mit den folgenden Netzbetreibern und Vorwahlen telefoniert man aktuell im Netz von“Drei“: Anbieter Vorwahl Drei 0660, 0699 Educom 0678 Eety 0665 Help mobile 0670 kabelplusMOBILE 0686 JoyMobile 0665 Lidl Connect 0690 simpli TV 0663 Spusu 0670 Tchibo mobil 0670

Drei und die Verantwortung

Beim Thema Nachhaltigkeit stützt sich die Hutchison Drei Austria GmbH auf vier Säulen: Digitaler Fortschritt, Klima- und Umweltschutz, Weiterbildungsmöglichkeiten und soziales Engagement.

Erreicht werden sollen Netto Null Treibhausgas-Emissionen bis 2028, genauso wie eine Emissionsreduktion von 42 % bis 2030 und eine Netto-Null-Zielerreichung bis 2040.

Um eine Kreislaufwirtschaft zu fördern, werden Drei Refurbished Handys angeboten, geprüfte, erneuerte und gereinigte Smartphones, die bereits verwendet wurden, genauso wie der TippTopp-Bonus: 6 Monate unlimitiertes Datenvolumen für alle, die trotz der Möglichkeit einer Vertragsverlängerung ihr aktuelles Handy noch 6 Monate weiterbenutzen.

Außerdem arbeitet Drei mit der Organisation „PCs für alle“ zusammen, um die Weiterverwendung von gebrauchter Hardware und IT-Equipment zu unterstützen.

2021 hat das Unternehmen bereits 95% des gesamten Stromverbrauchs aus erneuerbaren Energiequellen bezogen, bis Ende 2023 sollen auch die restlichen 5% folgen.

Einsatz zeigt Drei auch im Punkt Soziales durch die „Drei Hilft“-Initiative, deren Fokus auf Projekten gegen Armut, gegen Gewalt an Frauen und Kindern, für Menschen mit Behinderung und für (digitale) Bildung und digitale Inklusion liegt. Dazu zählt zum Beispiel die Unterstützung des Canisbus, dem Suppenbus der Caritas Wien und der Mithilfe als Emergency Partner bei UNICEF.

