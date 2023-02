Die Doppler Gruppe betreibt unter der Marke Turmöl das größte private Tankstellen-Netz in Österreich. Der Umsatz der Gruppe ist zuletzt auf über 1 Mrd. Euro gestiegen. Damit liegt die Gruppe auf Rang 112 im trend Top 500 Ranking.

FACTS: Doppler Beteiligungs GmbH

trend TOP 500 Ranking: 112

Gegründet: 2005

2005 Unternehmenssitz: Vogelweiderstraße 8, 4600 Wels

Vogelweiderstraße 8, 4600 Wels Mitarbeiter: 516

516 Tätigkeiten: Beteiligungsverwaltung; Mineralölvertrieb und Tankstellenbetrieb, Energiehandel

Beteiligungsverwaltung; Mineralölvertrieb und Tankstellenbetrieb, Energiehandel Umsatz (2021): 1.000 Mio. €

1.000 Mio. € Eigentümer: Franz Joseph Doppler (100%)

Franz Joseph Doppler (100%) Management: Franz Joseph Doppler, Bernd Zierhut, Daniela Dieringer,

Franz Joseph Doppler, Bernd Zierhut, Daniela Dieringer, Aufsichtsrat: Winfried Steinkraus (ARVors), Marco Andreis (ARVorsStv), Hans-Jochen Kessler, Gernot Lehenbauer, Gerald Leonhartsberger

Winfried Steinkraus (ARVors), Marco Andreis (ARVorsStv), Hans-Jochen Kessler, Gernot Lehenbauer, Gerald Leonhartsberger Website: doppler.at

Die Doppler Beteiligungs GmbH

Franz Joseph Doppler © Doppler/APA-Fotoservice/Schedl

Die Doppler Beteiligungs GmbH ist die Dachgesellschaft der Doppler-Gruppe. Über die Gesellschaft werden die Beteiligungen der Gruppe verwaltet, die zu 100 % in Eigentum der Familie Doppler ist. Der 1984 geborene Franz Joseph Doppler ist Alleineigentümer, das Vermögen der Familie wird über die Doppler Familien Privatstiftung und die Renate Doppler Privatstiftung verwaltet.

Firmengeschichte der Doppler-Gruppe

Die heutige Doppler-Gruppe geht zurück auf das im Jahr 1932 von Franz Doppler in Wels gegründete Unternehmen Doppler Mineralöle. In den Anfangsjahren war die Firma vor allem im Großhandel von Mineralölen tätig.

Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs begann Doppler ab 1945 mit dem Aufbau eines eigenen Tankstellennetzes unter dem Markennamen BV Aral. Ab 1967 wurden zusätzlich Tankstellen unter der Marke Shell, ab 1980 auch unter der Marke Esso errichtet und betrieben. Als Folge einer neuen Kooperation mit BP wurden ab 2001 sämtliche Doppler-Stationen auf die Marke BP umgestellt. Das hatte unter anderem auch zur Folge, dass die Marke Aral aus Österreich verschwand.

2003 kaufte Doppler die Firma Turmöl Mineralölprodukte Großhandelsges. mbH und das dazugehörige Tankstellennetz. Und von da an begann Doppler mit dem Aufbau der Tankstellenmarke Turmöl. 2012 eröffnete die 100.Turmöl Tankstelle. Nach 20 Jahren beendete die Doppler-Gruppe im Jahr 2021 ihre Kooperation mit BP und begann mit dem Umbau der früheren BP-Tankstellenanlagen zu Turmöl-Tankstellen.

Turmöl-Geschäftsführer Bernd Zierhut © Bernd Zierhut, Turmöl / Bild: trend/Ian Ehm

"Für uns ist es der nächste Schritt als eine geschlossene Tankstellenmarke nach außen aufzutreten“, erklärte dazu Geschäftsführer Bernd Zierhut.

Aktuell betreibt die Doppler Gruppe 263 Tankanlagen österreichweit, darunter 240 Turmöl-Stationen. Turmöl damit die größte Diskont-Tankstellenkette Österreichs. An rund 130 Tankautomaten können Kunden auch rund um die Uhr Treibstoff tanken. In der Unternehmensgruppe sind rund 700 Mitarbeiter beschäftigt.

Umsatzentwicklung Doppler Beteiligungs GmbH

Umsatzentwicklung Doppler Beteiligungs GmbH 2015 - 2021 Jahr Umsatz (Mio. €) +/- ggü. Vorjahr in % 2015 747,36 k.A. 2016 733,90 -1,80 2017 757,30 3,19 2018 1.014,32 33,94 2019 1.025,29 1,08 2020 956 -6,76 2021 998 4,39

Tankstellen-Shops: Kooperation mit SPAR

Im Jahr 2009 startete das Unternehmen mit der Umsetzung ihres neuen Shopkonzepts. In den Turmöl Tankstellen wurden ab diesem Zeitpunkt auch Lebensmittel verkauft. Die Doppler-Gruppe kooperiert dabei mit dem Lebensmittelhandels-Spezialisten SPAR. Die Tankstellen-Shops werden unter der Marke "SPAR express" betrieben.

Mit langen Öffnungszeiten, auch an Sonn- und Feiertagen, und einem Sortiment aus rund 2.000 Produkten - darunter auch Frischware - bieten die Tankstellen-Shops die Möglichkeit, auch außerhalb der üblichen Geschäftsöffnungszeiten spontan und flexibel Einkäufe zu normalen Suoermarktpreisen zu erledigen. Doppler-Geschäftsführer Bernd Zierhut: "Gemeinsam mit SPAR haben wir ein attraktives Geschäftsmodell am Puls der Zeit entwickelt. Die Kombination von Turmöl als Edeldiskontmarke für Treibstoffe und der Supermarktpreisgarantie von SPAR express, deckt das Bedürfnis unserer Kunden nach einem fairen Preis-Leistungs-Verhältnis perfekt ab.“

Ein SPAR express Shop in einer Turmöl Filiale © PHOTO-GRAPHICS Hillinger-Perfahl OG

Die sowohl für die Doppler-Gruppe als auch für SPAR sehr erfolgreiche Kooperation wurde mittlerweile auf über 70 Turmöl-Filialen ausgerollt und im Jahr 2020 um weitere zehn Jahre bis 2030 verlängert.

Mitarbeiterentwicklung Doppler Beteiligungs GmbH

Mitarbeiterentwicklung Doppler Beteiligungs GmbH 2015 - 2021 Jahr Mitarbeiter +/- ggü. Vorjahr in % 2015 62 k.A. 2016 70 12,90 2017 640 814,29 2018 660 3,13 2019 670 1,52 2020 689 2,84 2021 712 3,34

Turmstrom: Kooperation mit SMATRICS

Turmstrom Tankstelle in Neumarkt (Steiermark) © Doppler Gruppe

Im Jahr 2017 nahm Doppler an einer Turmöl-Tankstelle in Linz unter der Marke "Turmstrom" seine erste Schnellladesäule für Elektroautos in Betrieb. Doppler ist dafür eine Kooperation mit dem E-Ladespezialisten SMATRICS eingegangen.

Mittels modernster Ladetechnologie können bei den Turmstrom-Ladestationen Ladegeschwindigkeiten von bis zu unter sieben Minuten pro 100 Kilometer erreicht werden. Das Aufladen von E-Autos ist dabei mit den gängigen Steckertypen (CCS und Typ 2) möglich.

Im Zuge des Roll-Outs von Turmstrom und der fortschreitenden Verbreitung der Elektromobilität hat die Doppler-Gruppe bereits einige Turmöl-Filialen erneut einem Rebranding unterzogen und zu Turmstrom-Tankstellen umgebaut - inklusive eines Bistros oder eines Shop Cafés, in dem die Kunden während des Ladevorgangs ebenfalls Energie tanken können.

Geschäftsfelder der Doppler Gruppe

Turmöl, respektive Turmstrom sind die mit Abstand wichtigsten Geschäftsfelder der Doppler-Gruppe. Das Unternehmen ist jedoch darüb erhinaus auch in weiteren Bereichen aktiv. Die Übersicht der Geschäftsfelder der Doppler Gruppe.

Tankstellen. Mit der Marke Turmöl und der E-Tankstellenmarke Turmstrom das Kerngeschäft der Doppler-Gruppe.

Mit der Marke und der E-Tankstellenmarke Turmstrom das Kerngeschäft der Doppler-Gruppe. Austrocard. Österreichweit an rund 350 Tankstellen gültige Tankkarte für Firmen- und Privatkunden, mit bargeldloser Zahlung, Sammelrechnungen usw.

Österreichweit an rund 350 Tankstellen gültige Tankkarte für Firmen- und Privatkunden, mit bargeldloser Zahlung, Sammelrechnungen usw. Energiehandel. Doppler ist auch als Heizöl-Versorger und Lieferant aktiv. Im Geschäftsbereich Energiehandel bietet Doppler auch Firmenkunden die Versorgung mit Treibstoffen an. Dazu gehören auch Leih-Tankanlagen inklusive Zapfsäulen.

Doppler ist auch als und Lieferant aktiv. Im Geschäftsbereich Energiehandel bietet Doppler auch Firmenkunden die Versorgung mit Treibstoffen an. Dazu gehören auch Leih-Tankanlagen inklusive Zapfsäulen. Doppler Aviation. Flugzeugtreibstoffe (Kerosin), AvGas, Jet A-1 und Super Plus.

Flugzeugtreibstoffe (Kerosin), AvGas, Jet A-1 und Super Plus. Dopgas. 2013 übernahm die Doppler Gas GmbH, ein Tochterunternehmen, das Flüssiggas-Geschäft von BP Austria. Dopgas bietet Flaschengas, Autogas und Tankgas an.

2013 übernahm die Doppler Gas GmbH, ein Tochterunternehmen, das Flüssiggas-Geschäft von BP Austria. Dopgas bietet Flaschengas, Autogas und Tankgas an. Turmgas. Unter dem Markennamen Turmgas ist Doppler auch als Erdgas-Versorger für Haushalte und Unternehmen aktiv.

Unter dem Markennamen Turmgas ist Doppler auch als Erdgas-Versorger für Haushalte und Unternehmen aktiv. Turmlogistik. Vom Standort Allhaming (OÖ) wird die Lkw-Flotte des Unternehmens gemanagt.

Vom Standort Allhaming (OÖ) wird die Lkw-Flotte des Unternehmens gemanagt. Eichstelle Doppler GmbH. Die Eichstelle führt Eichungen von Tankstellen-Anlagen, Reifendruckprüfgeräten und Schmierölanlagen sowie die Instandsetzung von Feuerlöschern in ganz Österreich durch.

Beteiligungen der Doppler Beteiligungs GmbH

Das Herzstück der Beteiligungsgesellschaft ist die Doppler Mineralöle GmbH (99% Doppler B. GmbH, 1% F.J. Doppler). Über diese Tochtergesellschaft werden Tankstellen, Ladesäulen, Austrocard, Gashandel und Logistik betrieben.

Die Doppler Vermietungs GmbH (99% Doppler B. GmbH, 1% F.J. Doppler) ist für das Mietgeschäft zuständig.

Doppler hält auch eine 12,088% Beteiligung an dem 2020 ins Leben gerufenen Linzer Unternehmensberatungs Start-up “HalloSophia” der finothek GmbH, deren Gründer Markus Waghubinger und Johannes Mayer sind.

Die Doppler-Gruppe im Internet