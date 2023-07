cargo-partner Group: Logistiklösungen auf drei Kontinenten

cargo-partner mit Sitz in Fischamend (NÖ) bietet Logistik- und Frachtleistungen in der Luft, auf Wasser und an Land an. Das 1983 gegründete Unternehmen ist in 40 Ländern aktiv und hat zuletzt mit 4.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 2,063 Mrd. € erwirtschaftet. Im Mai 2023 wurde cargo-partner an die japanische Nippon Express Holdings verkauft.

trend TOP 500 Ranking: 61

Gegründet: 1983

1983 Unternehmenscampus: 2401 Fischamend, Airportsraße 9

2401 Fischamend, Airportsraße 9 Mitarbeiter (2022): 4.000

4.000 Tätigkeiten: Verwaltung, Management und Errichtung von Immobilien

Verwaltung, Management und Errichtung von Immobilien Umsatz (2022): 2.063 Mio. €

2.063 Mio. € Eigentümer: Nippon Express Holdings; bis zum Closingdes Verkaufs: ANRELOR GmbH 66%, Stefan Krauter 13%, Theresa Haußner 10,50%, Anna Krauter 5,25%, LORIFIN GmbH 5,25%

Geschäftsführung: Stefan Krauter (CEO)

Stefan Krauter (CEO) Aufsichtsrat: Franz Zöchbauer (ARVors), Joachim Horvath (ARVorsStv), Helmut Fleischmann, David Hanns Hügel, Ursula Minarik

Franz Zöchbauer (ARVors), Joachim Horvath (ARVorsStv), Helmut Fleischmann, David Hanns Hügel, Ursula Minarik Website: cargo-partner.com

cargo-partner CEO Stefan Krauter © Esther Horvath

Umsatzentwicklung cargo-partner Group

Umsatzentwicklung cargo-partner Group 2015 - 2022 Jahr Umsatz (in Mio. €) +/- ggü. Vorjahr in % 2015 540 n.A. 2016 555 2,78 2017 700 26,13 2018 753 7,57 2019 820,6 8,98 2020 1.000 21,86 2021 1.806 80,60 2022 2.063 14,23

Geschichte der cargo-partner Group

Das Unternehmen cargo-partner wurde 1983 als Luftfrachtunternehmen am Flughafen Wien gegründet. In den vier Jahrzehnten seither ist das Unternehmen zu einem globalen Transport- und Logistikdienstleister mit über 4.000 Mitarbeiter:innen in 40 Ländern und einem Jahresumsatz von mehr als 2 Milliarden Euro gewachsen. Auch das Produkt- und Serviceportfolio wurde im Lauf der Jahre mit Angeboten für Seefracht und LKW-Fracht kontinuierlich erweitert.

Nach dem Fall des Eisernen Vorhangs im Jahr 1989 war cargo-partner eines der ersten österreichischen Unternehmen, die das Marktpotenzial in Osteuropa erkannten, und weitete seine Präsenz auf die Nachbarländer aus. 1993 startete das Unternehmen in eine große, auf Osteuropa ausgerichtete Expansionsphase und eröffnete Nebenstellen in Bratislava, Budapest, Prag und anderen osteuropäischen Großstädten. Bald darauf errichtete die cargo-Partner GmbH auch Niederlassungen in Deutschland, den Beneluxländern, Polen sowie den Nachfolgestaaten Jugoslawiens, sodass das Unternehmen mit Anfang der 2000er Jahre in einem Großteil der europäischen Staaten vertreten war.

Das cargo-partner iLogistics Center in Ljubjjana © Miran Kambic

2001 wurde die erste cargo-partner GmbH-Stelle in New York errichtet, die zehn Jahre später noch durch Niederlassungen in Chicago, Los Angeles, Houston und Clarksville ergänzt wurde, womit das Unternehmen eine starke Präsenz in den USA vorweisen kann. 2004 wagte der Logistikdienstleister mit der Eröffnung eines Büros in Taiwan den Schritt nach Fernost. Es folgten noch im selben Jahr Nebenstellen in China sowie in den Jahren 2007 und 2008 in Indien, Thailand und Singapur.

Im Mai 2023 wurde das österreichische Logistikunternehmen an die börsennotierte japanische Nippon Express Holdings (ISIN JP3688370000) verkauft. Die Firma ist unter anderem auch die Muttergesellschaft von Nippon Express, APC und Franco Vago. Der Vertrag wurde am 12. Mai 2023 unterzeichnet und wird vorbehaltlich der üblichen regulatorischen (kartellrechtlichen und ADI-) Genehmigungen voraussichtlich im Herbst 2023 zusammen mit dem anschließenden Closing in Kraft treten. Der langjährige Firmenchef Stefan Krauter wird in der Folge in den Aufsichtsrat wechseln.

cargo-partner wurde bei der Transaktion von J.P. Morgan (Finanzen), ValueAdd (M+A Consultant), BCG (Wirtschaft), Schönherr (Recht) und Deloitte (Rechnungswesen und Steuern) beraten.

Mai 2023: Stefan Krauter besiegelt den Verkauf von cargo-partner an Nippon Express © Nippon Express

Mitarbeiterentwicklung cargo-partner Group

Mitarbeiterentwicklung cargo-partner Group 2015 - 2022 Jahr Mitarbeiter +/- ggü. Vorjahr in % 2015 540 n.A. 2016 555 2,78 2017 700 26,13 2018 753 7,57 2019 820,6 8,98 2020 1.000 21,86 2021 1.806 80,60 2022 2.063 14,23

Innovative Info-Logistik-Lösungen

Im Jahr 2000 hat cargo-partner die erste Version seiner SPOT Visibility & Collaboration Platform eingeführt. Damals war SPOT noch ein einfaches Tracking-Tool. Inzwischen ist daraus eine umfassende Supply-Chain-Management-Plattform gewachsen, die Module für verschiedene Funktionen, von Bestell- und Transportmanagement bis hin zu Lagerung, Reporting und Paketversand bietet.

In den letzten zehn Jahren hat cargo-partner einen strategischen Schwerpunkt auf Lager- und Kontraktlogistik gelegt und diese als drittes Standbein etabliert. Mit über 300.000 m² Lagerfläche in Europa, Asien, Australien und den USA deckt cargo-partner alle wichtigen Logistikknotenpunkte weltweit ab und spielt damit im internationalen Produktions- und Distributionsnetzwerk mit.

Als Akteur auf dem globalen Logistikmarkt ist cargo-partner mit der Herausforderung konfrontiert, den CO₂-Fußabdruck zu reduzieren. Mit der Gründung des Vereins „Environmental cargo-partners e.V.“ im Jahr 2006 hat das Unternehmen einen wichtigen Schritt dafür gesetzt. Das iLogistics Center in Fischamend wurde in Holzbauweise errichtet, cargo-partner unterstützt die Entwicklung treibstoffeffizienter Flugzeuge, setzt an immer mehr Standorten elektrische Fahrzeuge und Photovoltaikanlagen ein und reduziert stetig seinen Ressourcenverbrauch durch Digitalisierung. Gleichzeitig hilft das Logistikunternehmen auch seinen Kund:innen, ihren CO₂-Fußabdruck zu verfolgen und zu reduzieren.

Nachhaltige Lagerhäuser: cargo-opartner setzt auf Holzbauweise © Oskar Steimel

Luftfracht, Seefracht, Schiene und Transport auf Straßen

Das Kerngeschäft von cargo-partner ist bis heute der Transport von Gütern in der Luft geblieben. Das Unternehmen hat dafür ein weitreichendes Netzwerk mit internationalen Servicepartnern etabliert.

Im Bereich der Seefracht werden von der cargo-partner Vollcontainerladungen (FCL), Teil-Containerladungen (LCL) und Projekttransporte angeboten. Der Fokus beim Schienentransport liegt auf dem Transport zwischen Europa und China. Über die Transsibirische Route sowie die Neue Seidenstraße garantiert das Unternehmen einen 50% schnelleren Transport als über die Seeroute und eine Ersparnis von rund 60% der Kosten gegenüber der Luftfracht.

Auf der Straße helfen die gut platzierten Verteilerzentren, Waren möglichst kosten- und zeiteffizient an ihren Bestimmungsort zu bringen. Es werden Volladungen, Teilladungen, Sammeltransporte und Expresslösungen angeboten, aber auch Spezialtransporte wie übergroße Ladungen, temperaturempfindliche Lebensmittel oder Medikamente können durch die cargo-partner transportiert werden.

Serviceleistungen

Maschinen, Elektronik, Pharmazeutika, Kunst- und Konzertgegenstände werden tagtäglich durch das Unternehmen sicher an ihren Bestimmungsort gebracht. Spezielle Leistungen wie der Transport von lebenden Tieren, besonders temperaturempfindlichen Gegenständen oder Gefahrgüter können ebenfalls in Anspruch genommen werden. cargo-partner wickelt dabei auch Zoll- und Steuerfragen, Warenverkehrsbescheinigungen oder Herkunftsnachweise ab.

Die Experten des Unternehmens beraten dabei ihre Kunden auch bei der Wahl der richtigen Verpackung und sorgen für die richtigen Materialien, um die Waren sicher zu transportieren.

Mit Lagerhäusern in Europa, Südostasien, Indien und den USA bietet das Unternehmen eine Vielzahl an weiteren Services an. Umpacken, Komplementieren, Labeln, Neutralisieren, Sortieren oder Qualitätskontrollen gehören zu den Dienstleistungen.

