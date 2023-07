Die Zentrale von Neumann Aluminium in Marktl im Traisental. Von hier aus baute Cornelius Grupp seine Beteiligungs-Holding auf.

FACTS: CAG Holding GmbH

Gegründet: 1988

6.907 Tätigkeiten: Holding und Beteiligungsverwaltung für Industrieunternehmen (u.A. PREFA, Tubex, Neumann Aluminium, Stoelzle und Bioenergie Kärnten)

1.563,32 Mio. € Eigentümer: Dr. Cornelius Alexander Grupp (100 %); davon 90 % in der CAG Handels-GmbH & Co.KG

Cornelius Alexander Grupp (Vors), Georg Feith, Matthias Ertl Aufsichtsrat: Johannes Klezl-Norberg (ARVors), Gottwald Kranebitter (ARVorsStv), Matthias Calice, Emmanuel Wiemer

Johannes Klezl-Norberg (ARVors), Gottwald Kranebitter (ARVorsStv), Matthias Calice, Emmanuel Wiemer Website: nicht vorhanden

Umsatzentwicklung CAG Holding 2015 - 2022 Jahr Umsatz (in Mio. €) +/- ggü. Vorjahr in % 2015 987,00 11,65 2016 1.016,00 2,94 2017 943,00 -7,19 2018 1.063,40 12,77 2019 1.085,80 2,11 2020 1.022,10 -5,87 2021 1.228,67 20,21 2022 1.563,32 27,24

Über die CAG Holding

Die CAG Holding ist die Industrie- und Beteiligungsholding des im Jahr 1947 geborenen, deutsch-österreichischen Industriellen Dr. Cornelius Alexander Grupp. Grupp ist Alleingesellschafter der Holding, zu der eine Reihe von Industrieunternehmen gehören. Viele der größten Beteiligungen sind der Herstellung von Aluminiumprodukten zuzurechnen. Darunter sind Neumann Aluminium, das auf Aluminiumverpackungen spezialisierte Unternehmen Tubex, der Automobil-Zulieferer Raufoss und der Aluminiumdach- und Fassaden-Spezialist PREFA.

Cornelius Grupp, Eigentümer CAG Holding © Neumann Aluminium

Weiters gehören zu der Gruppe, die 2022 an 40 Standorten weltweit 6.900 Mitarbeiter:innen beschäftigte, die Glashersteller Stoelzle Glass Group (Verpackungsglas) und Stoelzle Lausitz (Trinkgläser), Bioenergie Kärnten und einige kleinere Unternehmen wie die Fried v. Neumann Ges.m.b.H., die CAG Handels-GmbH oder Clarisford Equity.

Die CAG Holding oder Alexander Grupp treten dabei als Eigentümer öffentlich grundsätzlich nicht in Erscheinung. Die CAG Holding verzichtet sogar darauf, eine eigene Website zu betreiben.

Geschichte der CAG Holding

Die Geschichte der CAG Holding ist gleichzeitig auch die Lebensgeschichte des Cornelius Grupp. Der 1947 geborene Unternehmer und Jurist stammt in sechster Generation aus der süddeutschen Unternehmer-Dynastie Grupp. Sein Vater Alexander Grupp war Gründer des Verpackungsmittelherstellers Tubex, dessen Bruder Franz Grupp war Eigentümer des auf die Herstellung von Sportbekleidung spezialisierten Unternehmens Trigema.

1981 übernahm sein Vater den damals in Schwierigkeiten steckenden Aluminiumverarbeiter Neumenn und schickte Cornelius Grupp nach Österreich, um den Betrieb auf Schiene zu bekommen. Zwei Jahre darauf war der Turnaround geschafft und Cornelius Grupp begann, weitere in finanziellen Schwierigkeiten befindliche Unternehmen zu übernehmen.

Als Ende der 1980er Jahre die Privatisierung der österreichischen Staatsbetriebe ihren Lauf nahm, investierte Grupp in großem Stil und formte seine eigene Unternehmensgruppe, die er im Jahr 2000 mit den von seinem Vater ererbten Unternehmen Tubex und Neumann in der CAG Holding zusammenführte.

Mitarbeiterentwicklung CAG Holding 2015 - 2022 Jahr Mitarbeiter +/- ggü. Vorjahr in % 2015 5.549 16,42 2016 5.999 8,11 2017 5.561 -7,30 2018 6.081 9,35 2019 6.686 9,95 2020 6.237 -6,72 2021 6.740 8,06 2022 6.907 2,48

Beteiligungen der CAG Holding

Die CAG Holding und ihre wichtigsten Unternehmensbeteiligungen © Neumann Aluminium

Ein Überblick der wichtigsten zur CAG Holding gehörenden Unternehmen

Tubex

Seit mehr als 70 Jahren stellt die Tubex Gruppe Aluminiumtuben her. Mit sieben Standorten weltweit bietet das Unternehmen in diesem Spezial-Segment die größten Produktionskapazitäten weltweit.

Website: tubex-tube.com/de

Stoelzle Oberglas

Seit 1871 werden bei Stoelzle in Köflach (Steiermark) hochwertige Glasprodukte gefertigt. Stoelzle Oberglas produziert heute Verpackungsgläser für Pharma- und Consumerprodukte und gehört zu den führenden Herstellern von nachhaltigen Glasverpackungen in Europa.

Website: stoelzle.com/sto/

Neumann Aluminium

Neumann Aluminium hat sich auf die Aluminium-Umformung spezialisiert und agiert als Zulieferunternehmen mit einem starken Fokus auf die Automobilindustrie. Für den elektrischen BMW i3 stellt das Unternehmen etwa Batterie-Druckplatten und Zuganker her. Weiters liefert Neumann Aluminiumkomponenten für Fahrerassistenzsysteme (ADAS). Für das Schwesterunternehmen Tubex hat Neumann ressourcenschonende Verpackungen entwickelt oder gemeinsam mit PREFA einen Hochwasserschutz aus Aluminium.

Website: neuman.at/de

Stoelzle Lausitz

Die Region Lausitz im deutsch-polnischen Grenzgebiet ist seit dem Mittelalter ein Zentrum der Glasherstellung. Zu DDR-Zeiten war die Glashütte in Weißwasser der größte Kelchglasproduzent des Landes. Nach der Wende drohte das Werk eingestellt zu werden. 1996 übernahm Stölzle Oberglas das Werk und zog eine erfolgreiche Restrukturierung und Modernisierung des Unternehmens durch. Heute ist Stoelzle Lausitz wieder ein gesundes Unternehmen, das Trinkgläser, Dekanter, Karaffen, Krüge und Vasen produziert.

Website: stoelzle-lausitz.com

Bioenergie Kärnten

Die Bioenergie Kärnten ist Teil der Bio Energy Group und versorgt mit drei Biomasse-Heizkraftwerken die Städte Klagenfurt und Liebenfels mit grüner Wärme und grünem Strom. Die Biomasse-Heizkraftwerke gelten als hocheffizient, wirtschaftlich, nachhaltig und CO2-neutral. Bioenergie Kärnten beschäftigt an drei Standorten insgesamt 35 Mitarbeiter.

Website: bioenergie-kaernten.at

PREFA

Der Aluminiumdach- und Fassaden-Spezialist PREFA mit Sitz in Marktl bei Lilienfeld gehört seit 1981 zur CAG Gruppe. Das Alu-Dach geht auf eine Erfindung des Salzburger Spenglermeisters Alois Gödl zurück, der in der Nachkriegszeit eine haltbare Alternative zu Dachschindeln suchte und diese in gepressten und gefalzten Aluminium-Platten fand.

Neben Dachplatten werden in den PREFA-Werken in Marktl und Wasungen (D) heute über 5.000 weitere Produkte hergestellt, darunter auch die innovativen Solar Dach- und Fassadensysteme. Insgesamt beschäftigt die PREFA Gruppe in 19 Ländern rund 700 Mitarbeiter:innen.

Website: prefa.at