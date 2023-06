Die BundesimmobilienGmbH (BIG) ist seit 1992 für die Verwaltung von Immobilien und Liegenschaften der Republik Österreich verantwortlich. Seit dem Jahr 2000 ist die BIG auch als Bauträger am Immobilienmarkt aktiv. Mit einem Umsatz von 1,306 Mrd. € im Jahr 2022 erreicht das Unternehmen im trend TOP 500 Ranking Platz 95.

FACTS: BundesimmobilienGmbH BIG

trend TOP 500 Ranking: 95

Gegründet: 1992

1992 Unternehmenscampus: Trabrennstraße 2c, 1020 Wien

Trabrennstraße 2c, 1020 Wien Mitarbeiter (2022): 1.063

1.063 Tätigkeiten: Verwaltung, Management und Errichtung von Immobilien

Verwaltung, Management und Errichtung von Immobilien Umsatz (2022): 1.306 Mio. €

1.306 Mio. € Eigentümer: Österreichische Beteiligungs AG ÖBAG (100 %)

Österreichische Beteiligungs AG ÖBAG (100 %) Geschäftsführung: Wolfgang Gleissner, Hans-Peter Weiss (Finanzen)

Wolfgang Gleissner, Hans-Peter Weiss (Finanzen) Aufsichtsrat: Christine Catasta (ARVors), Edeltraud Stiftinger (ARVorsStv), Claudia Brey, Daniela Böckl, Elisabeth Gruber, Martin Holzinger, Maximilian Kucharsch, André Martinuzzi, Thomas Rasch

Christine Catasta (ARVors), Edeltraud Stiftinger (ARVorsStv), Claudia Brey, Daniela Böckl, Elisabeth Gruber, Martin Holzinger, Maximilian Kucharsch, André Martinuzzi, Thomas Rasch Website: big.at

Die BIG-GeschäftsführerWolfgang Gleissner (links) und Hans-Peter Weiss © big.at

Umsatzentwicklung BundesimmobilienGmbH BIG

Umsatzentwicklung BundesimmobilienGmbH BIG 2016 - 2022 Jahr Umsatz (in Mio. €) +/- ggü. Vorjahr in % 2016 1.049,90 n.A. 2017 1.104,50 5,20 2018 1.074,60 -2,71 2019 1.130,70 5,22 2020 1.186,20 4,91 2021 1.239,70 4,51 2022 1.306,80 5,41

Geschichte der BIG

Bis 1992 war die Verwaltung der Bundes-Immobilien in den Händen der Bundesländer bzw. der Landeshauptleute. Im Zuge des ersten BIG-Gesetzes wurde die BundesimmobilienGmbH (BIG) geschaffen, die in der Folge die Immobilien managen und verwalten sollte.

Der Schritt diente der Reduktion einer Kostenstelle im direkten Regierungsbereich und führte zu einer marktorientierten Verwaltung der Bundesgebäude. Die BIG ist gegenwärtig für die Verwaltung von über 400 Schul- und Universitätsliegenschaften sowie weiteren 840 Liegenschaften im Bereich der Sicherheits- und Sonderimmobilien verantwortlich.

In den Jahren 1993 bis 2000 gingen zunächst vor allem die Schul- und Universitätsliegenschaften in den Besitz der BIG über. Damit sollte eine umfassende wirtschaftliche Sanierung und Instandhaltung der bestehenden Liegenschaften durch ein zentrales Management gewährleistet werden.

Mit dem Bundesimmobiliengesetz 2000 wurde zur Jahrtausendwende der Verkauf von 7,2 Mio. m2 Liegenschaftsfläche ermöglicht, die zuvor im Besitz des Bundes waren. Die BIG wurde zudem auch von einer Immobilienverwaltungs- und Management-Gesellschaft zu einer Bauträger-Gesellschaft. Damit war der BIG auch der Weg für Neubauten geebnet. In weiterer Folge können BIG-Objekte auch für die private Nutzung oder Drittverwertung zur Verfügung stehen. Seit dem Jahr 2000 hat die BIG bereits über 500 Neubauvorhaben realisiert.

Die Republik Österreich ist zwar der Hauptkunde der BIG geblieben, vor allem in den Bereichen der Planung und Baubetreuung sowie der Hausverwaltung, doch auch der private Markt wurde für die BIG immer wichtiger. 2012 wurde deshalb die Austria Real Estate (ARE) als Tochtergesellschaft der BIG gegründet. Die ARE ist für die Bewirtschaftung und Entwicklung von Büro- und Wohnimmobilien zuständig und ist vor allem auf Privatkunden ausgerichtet.

Die BundesimmobilienGmbH ist zu 100% im Besitz der Österreichischen Beteiligungs AG ÖBAG, die wiederum die Unternehmens-Beteiligungen der Republik verwaltet. Die Geschäftsleitung der BIG besteht seit 01.06.2011 aus Wolfgang Gleissner (geb. 1958) sowie Hans-Peter Weiss (geb. 1971), der für Finanzen zuständig ist.

Mitarbeiterentwicklung BundesimmobilienGmbH BIG

Mitarbeiterentwicklung BundesimmobilienGmbH BIG 2016 - 2022 Jahr Mitarbeiter +/- ggü. Vorjahr in % 2016 922 n.A. 2017 934 1,30 2018 916 -1,93 2019 946 3,28 2020 967 2,22 2021 1.003 3,72 2022 1.063 5,98

Bau- & Projektmanagement

Als staatliche Immobiliengesellschaft setzt die BIG bei ihren Projekten auf einen holistischen und nachhaltigen Zugang. Kriterien wie Ökologie, Ökonomie und Soziales werden in die Planung und die Betrachtung des kompletten Lebenszyklus der Gebäude einbezogen, um möglichst langlebige Immobilien zu errichten. Das „Holistic Building Program“ der BIG dient dabei als Leitfaden für das Bauen mit ganzheitlichem Anspruch. Dabei werden spezifische Ansprüche erfasst, um Mietern und Nutzern ein optimales Angebot zu bieten.

Neben bekannten etablierten Zertifizierungssystemen wie klimaaktiv, TQB-ÖGNB oder LEED werden dabei auch spezifische Nutzerrichtlinien für Einrichtungen wie Bildungsstätten oder Laboren einbezogen.

Das Holistic Building Program

Die BundesimmobilienGmbH bietet im Rahmen ihres Holistic Building Programms mehrere Pakete an, mit denen unterschiedliche Aspekte der Gebäudeplanung und des Baus abgedeckt werden.

Das Standardpaket deckt sämtliche gesetzlichen Vorgaben ab und erhöht darüber hinaus auch die präventiven Schutzmaßnahmen gegen Immissionen und nimmt Rücksicht auf den Ressourcenverbrauch beim Bau und beim Betrieb des fertigen Gebäudes.

deckt sämtliche gesetzlichen Vorgaben ab und erhöht darüber hinaus auch die präventiven Schutzmaßnahmen gegen Immissionen und nimmt Rücksicht auf den Ressourcenverbrauch beim Bau und beim Betrieb des fertigen Gebäudes. Die Lebenszyklusplanung beinhaltet eine ganzheitliche Kostenplanung über den gesamten Lebenszeitraum einer Immobilie. Dabei werden bereits in der Planung die Expertisen von Facility-Managern, Betriebsführungs- und Energieeffizienzexperten eingezogen, womit die Folgekosten reduziert werden können.

beinhaltet eine ganzheitliche Kostenplanung über den gesamten Lebenszeitraum einer Immobilie. Dabei werden bereits in der Planung die Expertisen von Facility-Managern, Betriebsführungs- und Energieeffizienzexperten eingezogen, womit die Folgekosten reduziert werden können. Das Energieeffizienz-Paket legt den Fokus auf die Planung eines Gebäudes mit möglichst hoher Luftdichtheit und bestmöglichen Dämmeigenschaften, um den Gesamtenergieverbrauch gering zu halten. Für besonders hohe ökologische Standards gibt es ebenfalls ein Paket. Dabei wird unter anderem auch auf nachhaltige Baustoffe geachtet oder die ökologische Entsorgung eingeplant.

Objekt & Facility Management

Für bereits bestehende Gebäude bietet die BIG im Bereich des Objekt & Facility Management die Rundum-Betreuung von Immobilien. Insgesamt zwölf Teams in ganz Österreich sorgen dafür, dass sich Immobilienbesitzer oder Immobiliennutzer auf ihre Hauptaufgaben konzentrieren können, ohne sich mit der Instandhaltung ihrer Gebäude und Liegenschaften auseinandersetzen zu müssen.

Die Leistungen der BIG lassen sich dabei in drei Kategorien einteilen.

Kaufmännisches Objektmanagement. Die BIG übernimmt in diesem Falll die Immobilien- bzw. Hausverwaltung. Darunter fallen etwa Aspekte die Regelung des Zahlungsverkehrs zwischen Mietern und Eigentümern. Außerdem sorgt die BIG für Sicherheitsbegehungen, bei denen mögliche Gefahrenpotenziale erkannt und behoben werden. Wenn eine Immobilie über Stellplätze für Autos verfügt, übernimmt die BIG auch die Instandhaltung und Verwaltung dieser Parkmöglichkeiten.

Die BIG übernimmt in diesem Falll die Immobilien- bzw. Hausverwaltung. Darunter fallen etwa Aspekte die Regelung des Zahlungsverkehrs zwischen Mietern und Eigentümern. Außerdem sorgt die BIG für Sicherheitsbegehungen, bei denen mögliche Gefahrenpotenziale erkannt und behoben werden. Wenn eine Immobilie über Stellplätze für Autos verfügt, übernimmt die BIG auch die Instandhaltung und Verwaltung dieser Parkmöglichkeiten. Technisches Objektmanagement. Darunter fallen Leistungen wie detaillierte Bestandsaufnahmen, Planung und Abwicklung von Instandhaltungsmaßnahmen oder die Wartung, Inspektion und Überprüfung von haustechnischen Anlagen.

Darunter fallen Leistungen wie detaillierte Bestandsaufnahmen, Planung und Abwicklung von Instandhaltungsmaßnahmen oder die Wartung, Inspektion und Überprüfung von haustechnischen Anlagen. Facility- und Energiemanagement. Dabei stellt die BIG einen eigenen Gebäudewart bereit, der als erste Anlaufstelle für die Immobilien-Nutzer fungiert. Darüber hinaus kümmert sich die BIG um den Betrieb der technischen Anlagen und ist auch für den Brandschutz sowie das Störungsmanagement zuständig.

Wohn- & Mieterservice

Mit der Gründung der Tochtergesellschaft Austria Real Estate (ARE) im Jahr 2012, eröffnete sich für die BIG auch der private Wohnungsmarkt. Heute betreut sie in ganz Österreich 582 Wohnliegenschaften auf einer Fläche von rund 2 Mio. m2 und ist dabei sowohl für das kaufmännische als auch das technische und das Energie-Management über den gesamten Lebenszyklus der Immobilien verantwortlich.

Das Wohnimmobilienprojekt Vienna Twentytwo der BIG-Tochtergesellschaft Austria Real Estate © Austria Real Estate

Ein ökologisches Vorzeigeprojekt des Unternehmens ist die neu errichtete Wohnsiedlung Vienna Twentytwo im 22. Wiener Gemeindebezirk. Durch die Kombination von Wärmerückgewinnung, Geothermie, Grundwassernutzung und Bauteilaktivierung konnte hier eine effiziente Energieversorgung sichergestellt werden, die gleichzeitig die CO2-Emissionen der Anlage gering hält. Um das Projekt zu realisieren, wurde ein 15.000 m2 großer asphaltierter Parkplatz umgewidmet und so die Grundlage für eine Mischung aus Wohnungen, Büros, Retail und Gastronomie geschaffen. Die Fertigstellung des Baus ist für 2025 geplant.

