FACTS: BMW Österreich Holding GmbH

trend TOP 500 Ranking: 10

Gegründet: 1979

1979 Unternehmenssitz: 4400 Steyr, Hinterbergstraße 2

4400 Steyr, Hinterbergstraße 2 Mitarbeiter: 5.117

5.117 Tätigkeiten: Herstellung und Vertrieb von Kfz und Kfz-Komponenten, Finanzdienstleistungen

Herstellung und Vertrieb von Kfz und Kfz-Komponenten, Finanzdienstleistungen Umsatz (2021): 6,5 Mrd. €

6,5 Mrd. € Eigentümer: BMW Holding B.V. (NL) 99,9997%, BMW Finanz VerwaltungsGmbH (D) 0,0003%

BMW Holding B.V. (NL) 99,9997%, BMW Finanz VerwaltungsGmbH (D) 0,0003% Management: Stefan Pielmeier, Klaus Moltke

Stefan Pielmeier, Klaus Moltke Aufsichtsrat: Jonathan Townend (ARVors), Walter Mertl (ARVorsStv), Daniel Martin Schäfer

Jonathan Townend (ARVors), Walter Mertl (ARVorsStv), Daniel Martin Schäfer Börsen-Kennzahl: Mutterkonzern BMW DE0005190003

Mutterkonzern BMW DE0005190003 Website: bmwgroup.com; bmw.at

Firmengeschichte BMW Österreich Holding

Die Geschichte von BMW beginnt mit dem österreichischen Ingenieur Franz Josef Popp, der während des Ersten Weltkriegs mit der Produktion von Flugzeugmotoren begann. Nachdem durch den Friedensvertrag von Versailles der Bau von kriegsrelevanten Erzeugnissen untersagt war, stieg das Unternehmen in der Zwischenkriegszeit vorübergehend auf die Herstellung von Schiffsmotoren um. Auch die Produktion von Motorrädern und Autos, wie dem BMW 303, begann in dieser Zeit.

Mit Beginn des zweiten Weltkriegs mussten sämtliche deutschen Automobilunternehmen die Fertigung privater PKWs einstellen, womit BMW sich wieder auf die Herstellung von Flugmotoren konzentrierte. Nach dem Krieg wurde das BMW-Werk in Eisenach von der DDR verstaatlicht und das Unternehmen fokussierte seine Automobilproduktion auf den Stammsitz in München.

1977 expandierte die BMW Group nach Österreich und eröffnete ihren ersten Standort in Salzburg und begründete damit die BMW Österreich Holding GmbH. Zwei Jahre später (1979) folgte der Spatenstich für ein Motorenwerk in Steyr, das heute das weltweit größte Motorenwerk des Unternehmens darstellt.

Mit der Eröffnung einer Niederlassung in Wien 1988, begründete die BMW Group ihren größten österreichischen Handelsbetrieb. Der Standort Salzburg wurde in den 1990ern ausgebaut, als die BMW Financial Services dort angesiedelt wurden. Salzburg wurde in der Folge zum Hauptquartier für die Vertriebsregion Zentral- und Südosteuropa, zu der zwölf Länder zählen.

Im neuen Jahrtausend nahm auch der Fuhrparkdienstleister Alphabet Fuhrparkmanagement seine Tätigkeit auf. 2021 wurde der BMW Group Campus Salzburg eröffnet, der Platz für rund 450 Beschäftigte bietet und auch als Schulungs- und Trainingszentrum genutzt werden kann. Das Unternehmen hat mehr als 28 Millionen Euro in den 12.000 m² großen Neubau investiert. Im angeschlossenen Trainingszentrum können bis zu 150 Teilnehmer pro Tag geschult werden.

Klaus von Moltke, Geschäftsführer BMW Österreich Holding und Werksleiter BMW Group Werk Steyr © BMW Group Werk Steyr

Die BMW Österreich Holding GmbH ist zu 99,9997% im Besitz der niederländischen BMW Holding BV, deren Dachorganisation wiederunm die BMW Intec Beteiligungs GmbH ist. Ein Anteil von 0,0003% wird von der deutschen BMW Finanz Verwaltungs GmbH gehalten. Die Geschäftsführung besteht aus Stefan Pielmeier (geb 1979), und Klaus von Moltke (geb. 1975), der auch Werksleiter im BMW Group Werk Steyr ist.

Umsatzentwicklung BMW Österreich Holding 2017 - 2021 Jahr Umsatz (in Mio. €) +/- ggü. Vorjahr in % 2017 7.113 k.A. 2018 6.610 -7,08 2019 6.941 5,01 2020 5.833 -15,96 2021 6.566 12,57

Das BMW Group Werk Steyr – Motoren für die ganze Welt

Der Standort Steyr und das dortige Motorenwerk spielen eine wichtige Rolle für das Geschäft der BMW Group. Mehr als 50 Prozent aller 2021 weltweit ausgelieferten Fahrzeuge des Unternehmens tragen einen Motor aus Oberösterreich in sich. Die rund 4.400 Beschäftigten produzieren über eine Million Motoren und mehr als 10 Millionen Kernkomponenten pro Jahr für die Marke BMW und die zur BMW-Gruppe gehörende Marke Mini.

Das BMW Group Werk Steyr © BMW Group Werk Steyr

In Steyr werden Drei-, Vier- und Sechszylinder-Benzin- sowie -Dieselmotoren gefertigt. Der Standort ist auch ein wichtiges Motoren-Entwicklungszentrum. Ab 2025 werden in Steyr auch Elektroantriebe produziert. Wobei BMW im Zuge der Neuausrichtung der Fabrik in Steyr investiert und die Fabrik erweitert. In der Planung des Unternehmens ist Steyr "der führende Antriebsstandort der BMW Group". Jährlich sollen in Steyr 600.000 E-Motoren der nächsten Generation produziert werden, die Fertigung soll komplett CO2-neutral ablaufen. Dafür wird die Produktionsfläche um rund 60.000 Quadratmeter erweitert.

Außerdem wird in Österreich auch an einem neuen High-Performance Elektromotor geforscht, welcher eine neue Leistungsklasse begründen soll. In Summe investiert das Unternehmen rund eine Milliarde Euro in den österreichischen Standort.

Mitarbeiterentwicklung BMW Österreich Holding 2017 - 2021 Jahr Mitarbeiter +/- ggü. Vorjahr in % 2017 5.299 k.A. 2018 5.399 1,89 2019 5.224 -3,24 2020 5.145 -1,51 2021 5.117 -0,54

Alphabet und BMW Financial Services

Alphabet Fuhrparkmanagement

Das Tochterunternehmen Alphabet Fuhrparkmanagement wurde im Jahr 2000 am Standort Salzburg etabliert. Das Unternehmen ist auf Dienstleistungen rund um Firmenwagen spezialisiert. Alphabet Fuhrparkmanagement unterstützt seine Kunden bei Fragen der Kfz-Finanzierung, Leasing und bietet auch Full-Service-Angebote an.

Neben den Eigenmarken wie BMW oder Mini können auch Autos anderer Hersteller über das Unternehmen bezogen werden. Je nach Wunsch übernimmt Alphabet Fuhrparkmanagement eine breite Palette an Aufgaben. Zunächst kümmert sich das Unternehmen um die Anschaffung der gewünschten Fahrzeuge, wobei darauf geachtet wird, dass markenunabhängig die richtigen Autos für die Anforderungen und Wünsche des Kunden gefunden werden. Auch Versicherungen und Kfz-Servicedienstleistungen, Reifen- und Treibstoffmanagement, Abschlepp- und Reparaturservices werden angeboten.

BMW Österreich Holding – führend im Premium-Segment

Mit einem Umsatzplus von 12 Prozent, gehört die BMW Österreich Holding GmbH im Jahr 2021 erneut zu einem der erfolgreichsten Unternehmen des Landes. Vor allem im Segment der Premium-Autos gibt das Unternehmen deutlich den Ton an: Mit 18.204 Neuzulassungen verteidigt die BMW Österreich Holding GmbH erneut den Titel als erfolgreichster Premiumhersteller des Landes. Jedes dritte im Jahr 2021 neu angemeldete Premiumfahrzeug in Österreich war ein BMW oder Mini.

Auch der Bereich der Elektrofahrzeuge der BMW Österreich Holding GmbH wächst stetig. Im ersten Halbjahr 2022 waren über 35 Prozent der Neuzulassungen entweder voll- oder teilelektrisch betrieben, womit das Unternehmen sein Engagement in der Elektromobilität deutlich macht. Das Segment der BMW Motorräder feierte 2021 mit 2.084 neuangemeldeten Fahrzeugen das beste Ergebnis in seiner Geschichte und konnte trotz eines rückläufigen Gesamtmarktes ein Wachstum von 61 Prozent verzeichnen.

