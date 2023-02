Baustoff + Metall (B+M) - der Trockenbau-Spezialist [PORTRÄT]

Die Baustoff + Metall Zentrale in Wien

Die Baustoff + Metall GmbH, kurz B+M, ist Fach- und Großhändler im Bereich Trockenbau. Zu dem in 14 europäischen Ländern aktiven Unternehmen gehören etliche industrielle Tochterunternehmen. Mit einer Milliarde € Umsatz liegt B+M auf Rang 111 im trend TOP500 Ranking.

trend TOP 500 Ranking: 111

Gegründet: 1953 als Firma Hellatürk

Unternehmenssitz: Gorskistraße 5-7, 1230 Wien

Mitarbeiter: 2.284

Tätigkeiten: Großhandel mit Baustoffen und Sanitärkeramik

Umsatz (2021): 1.000 Mio. €

Eigentümer: Wolfgang Kristinus (✝ am 24.6.2022) 67,5%, Gattin Ragnhild Kristinus 10% (Haupterbin), Miriam Pachner 10%, Eva-Johanna Kammel 6,25%, Peter Kammel 6,25%

Management: Robert Heckl, Christian Sperr

Website: baustoff-metall.com

Firmengeschichte Baustoff + Metall GmbH

Die Gründung der heutigen B+M fand im Jahr 1953 unter dem Namen "Hellatürk" in Wien statt. Hellatürk spezialisierte sich damals auf das Import- und Exportgeschäft von Metallen. 1960 kam der Handel mit Isolationselementen hinzu und 1965 erfolgte die Umbenennung in den heutigen Firmennamen Baustoff + Metall GmbH.

1974 trat Wolfgang Kristinus in den elterlichen Betrieb ein. Der Umsatz lag damals bei bescheidenen zwei Millionen Euro. 1976 übernahm Kristinus den Betrieb von seinem Vater Alfred. Und er wagte mit dem Unternehmen bald den entscheidenden Schritt in den hochspezialisierten B2B-Handel mit Dämmstoffen und darauffolgend mit Trockenbaustoffen wie Gipskartonplatten. Diese Produktgruppen waren damals noch kleine Nischenprodukte, galten als exotisch und in der Branche wollte sonst kaum jemand darauf setzen. Ein Flop hätte, wie Kristinus erklärte, der Firma die Existenz gekostet. Doch das Gegenteil trat ein und der Plan ging auf.

1996 bewies B+M ebenfalls Weitsicht, als das Unternehmen seinen Fokus auf den deutschen Markt legte. Anfangs wurden B+M kaum Chancen eingeräumt, dort reüssieren zu können, doch das Risiko lohnte sich und B+M wuchs zum Marktführer im Trockenbau-Fachhandel in Deutschland.

Bis zu seinem überraschenden Tod im Juni 2022 blieb Wolfgang Kristinus Haupteigentümer (67,5 %) des Unternehmens und baute dieses über die Jahrzehnte zu einem der europaweit führenden Fach- und Großhändler für Baustoffe mit über einem Dutzend Standorten in Österreich und Niederlassungen sowie zahlreichen Tochtergesellschaften auf. B+M ist heute in 14 europäischen Ländern aktiv, wobei der erste Schritt 1992 nach Polen (Warschau) gesetzt wurde. Deutschland ist für das Unternehmen der wichtigste Markt.

Der verstorbene Haupteigentümer Kristinus hatte sich seit 2009 schrittweise aus dem operativen Geschäft zurückgezogen und die Geschäftsführung an das Duo Robert Heckl und Christian Sperr übergeben. Der sportliche Kristinus hat auch ein Weingut in Ungarn aufgebaut und war einer Hauptinvestoren der Wiener Immobiliengesellschaft 6B47 Real Estate Investors AG.

Umsatzentwicklung Baustoff + Metall GmbH 2015 - 2021 Jahr Umsatz (in Mio. €) +/- ggü. Vorjahr in % 2015 567 k.A. 2016 618 8,99 2017 688 11,33 2018 762 10,76 2019 811 6,43 2020 813 0,25 2021 1.000 23,00

Die B+M Industrie-Töchter

Als glücklicher Schritt erwies sich für B+M die Übernahme der sanierungsbedürftigen Schweizer Metalldeckenfirma M.C.I. Metalldecken, die zwei Jahre später nach Österreich in eine eigens erbaute Fabrik umgesiedelt wurde. Mit der Übernahme und weiteren folgenden Firmenübernahmen aus den Bereichen Trockenbau und Klimatechnik, die als eigenständige Tochterunternehmen weitergeführt wurden, wurde aus dem früheren Baustoffhändler B+M ein Industriebetrieb mit über 2.000 Mitarbeitern.

Über die Tochtergesellschaften kann B+M Material, Beratung, Logistik und Montage für Kunden und Geschäftspartner aus einer Hand anbieten. Die Tochtergesellschaften der B+M Industries sind:

Mitarbeiterentwicklung Baustoff + Metall GmbH 2015 - 2021 Jahr Mitarbeiter +/- ggü. Vorjahr in % 2015 1.650 k.A. 2016 1.730 4,85 2017 1.890 9,25 2018 2.040 7,94 2019 2.170 6,37 2020 2.202 1,47 2021 2.284 3,72

Leistungen der B+M GmbH

B+M bietet neben einer Komplettleistung im Trockenbau auch Systemlösungen für seine Kunden an. Dabei werden hauseigene Produkte verarbeitet, aber genauso zugekaufte Materialien von anderen Herstellern kombiniert.

Die Angebotspalette ist dabei breit gefächert. Im Bereich Tür- und Fensterelemente werden etwa Verglasungen und Trenn-/Schiebetüren angeboten. Klimatisierungen werden in der Form von Deckenklimatisierung der eigenen Abteilung “GP-Cool Speed”, aber auch als Wandklimatisierungen und Fußbodenheizungen angeboten. Technische Isolierungen für allerlei Zwecke sind ebenfalls Teil der möglichen Leistungen.

Das Unternehmen tritt dabei auch als Großhändler für diese Produkte auf.

Das B+M Netzwerk in Europa

B+M betreibt 140 Handelsstandorte und 7 Industriestandorte in 14 europäischen Ländern. Das Baustoff + Metall Firmenimperium reicht vom Osten Rumäniens bis zum Westen Belgiens und vom Norden Schleswig-Holsteins in Deutschland bis in den Süden Kroatiens. Die Logistik dahinter wird mit 320 eigenen LKWs bewerkstelligt, die quer durch Europa unterwegs sind.

Mehr als die Hälfte des Gesamtumsatzes wurde in den letzten Jahren in Deutschland erzielt, wo auch der Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit des Unternehmens liegt. Das stärkste Wachstum konnte zuletzt in der Benelux Region erreicht werden, wo B+M mit seinen großen Lagern zum Teil Lieferengpässe abfedern konnte.

Auszeichnungen und Engagements der B+M GmbH

Baustoff + Metall ist nicht nur wirtschaftlich erfolgreich, in den Jahren 2021 und 2022 wurde das Unternehmen auch von Deloitte Österreich und der Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien als im Bereich "International tätige Unternehmen” eine von “Austria’s Best Managed Companies” ausgezeichnet.

Die B+M Geschäftsführer Robert Heckl (2. von rechts) und Christian Sperr (rechts) bei der Auszeichnung mit dem "Austria's Best Managed Companies Award 2022" durch Solya Hegedüs von Deloitte Österreich. © Niklas Schnaubelt

Das Unternehmen vergibt zudem in Deutschland jährlich den B+M Award, mit dem es innovative Trockenbau-Projekte auszeichnet.

Die erfolgreiche Baustoff-Firma steht zudem zu ihrer gesellschaftlichen Verantwortung und demonstriert diese Haltung indem verschiedene soziale Projekte unterstützt werden. Darunter etwa seit dem Jahr 2015 das Kinderhilfswerk Plan International , die Initiative "run4charity" oder das Nachwuchs-Förderungsprojekt "Zukunft Handwerk".

Im Bereich des Sportsponsorings ist B+M ebenfalls aktiv. Das Unternehmen sponsert ein B+M Ski Racing Team, dem die Weltcup-Läuferinnen Nicole Schmidhofer, Ramona Siebenhofer und Michaela Heider angehören.

