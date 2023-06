AVL List - innovative, klimaschonende Mobilitätslösungen

ARTIKEL-INHALT

FACTS AVL List GmbH

trend TOP 500 Ranking: 68

Gegründet: 1948

1948 Unternehmenssitz: 8020 Graz, Hans-List-Platz 1

Mitarbeiter: 11.200 weltweit, davon 4.000 in Graz

Tätigkeiten: Entwicklung von Kfz und Kfz-Komponenten

Umsatz (2022): 1,86 Mrd. €

Eigentümer: List Capital & Consulting GmbH 100% (List Privatstiftung - 74,1%; Gebr. List Vwtg. GmbH, DE - 19%; H.L.M. Privatstiftung - 6%, Prof. Dr. DI Helmut List - 0,9%)

Management: Helmut List (CEO); Uwe Dieter Grebe, Gustav Tuschan und Mario Brunner (Executive Vice Presidents Mobility Technologies); Matthias Dank, Urs Gerspach und Jens Poggenburg (Executive Vice Presidents Instrumentation and Test Systems); Yorck Schmidt (CFO)

Aufsichtsrat: Gunter Griss (ARVors), Gerald List (ARVorsStv), Klaus Egger, Bernhard Fleischer, Wolfgang Sauerzapf, Werner Staber

Website: avl.com

Umsatzentwicklung AVL List

Umsatzentwicklung AVL List 2015 - 2022 Jahr Umsatz (in Mio. €) +/- ggü. Vorjahr in % 2015 1.270,00 k.A. 2016 1.400,00 10,24 2017 1.550,00 10,71 2018 1.750,00 12,90 2019 1.970,00 12,57 2020 1.700,00 -13,71 2021 1.579,21 -7,11 2022 1.863,30 17,99

Geschichte der AVL List

Nach dem Zweiten Weltkrieg gab es in Österreich einige kleinere Motoren-Entwickler und Hersteller, die sich 1948 unter der Führung von Hans List zum Ingenieurbüro List (IBL) zusammenschlossen. Das Ziel der Zusammenarbeit war die Entwicklung moderner Motoren für die Autoindustrie auf Basis neuer Erkenntnisse der Grundlagenforschung.

Bereits ein Jahr später liefen in den Jenbacher Werken in Tirol und der Andritzer Maschinenfabrik in Graz die ersten Dieselmotoren vom Band.

1951 wurde der Name des Unternehmens in "Anstalt für Verbrennungskraftmaschinen (AVL)" geändert und im folgenden Jahr wurde ein eigenes Forschungs- und Entwicklungszentrum in Graz-Lend eröffnet, in dem sich bis heute auch der Hauptsitz des Unternehmens befindet.

Zu den wichtigsten Produkten der Anfangsjahre zählt der direkteinspritzende Viertakt-Dieselmotor mit Drallkanälen für den Einsatz in LKW-Motoren, der schnell zu einem neuen Standard wurde.

In den 1960er Jahren begann das Unternehmen zusätzlich auch mit der Herstellung von Motortestgeräten wie Quarzdruckaufnehmern, gravimetrischen Kraftstoffverbrauchs-Messeinrichtungen, Rauchgasmessgeräten und kompletten Motorindizierstystemen und schließlich auch ein vollautomatischer Prüfstand, der zu Beginn der 1970er in Serienfertigung ging.

Helmut List, der Langzeit-CEO

Prof. Helmut List, CEO und Vorstandschef AVL List © AVL List GmbH

Im September 1979 übernahm Helmut List, der 1941 geborene Sohn Firmengründers, die Leitung des Unternehmens. Er führt das Unternehmen, das zu 100% im Besitz der List Capital & Consulting GmbH ist, nun bereits seit 44 Jahren an.

Das in die AVL List GmbH umfirmierte Unternehmen entwickelte sichin der Folge zusehends zu einem Musterbetrieb in der Verbesserung und Optimierung von Motoren und weiteren Antriebskomponenten wie der Kapseltechnologie zur Schalldämmung von Motoren sowie DI-Dieselmotoren.

Bis in die 2000er verbesserte AVL List stetig ihre Motor-Testsysteme und ermöglichte damit erstmals Echtzeiteinblicke in die Verbrennungsvorgänge von Dieselmotoren. Das neue Millennium brachte für das Unternehmen einige Betriebsübernahmen wie der Firma Le Moteur Moderne (2007) oder eine Mehrheitsbeteiligung an dem Technikunternehmen qpunkt. AVL List GmbH eröffnete zudem ein Forschungszentrum in China und Tochterfirmen wie die AVL Software and Functions GmbH in Regensburg. Aktuell hat das Unternehmen 45 Gesellschaften weltweit. Der Exportanteil des Grazer Technologie-Betriebs liegt bei 97 %.

Der Jahresumsatz lag zuletzt bei 1,86 Mrd. €. 11 Prozent des Umsatzes werden in Forschung und Entwicklung investiert.

Mitarbeiterentwicklung AVL List

Mitarbeiterentwicklung AVL List 2015 - 2022 Jahr Mitarbeiter +/- ggü. Vorjahr in % 2015 8.050 k.A. 2016 8.600 6,83 2017 9.500 10,47 2018 10.400 9,47 2019 11.500 10,58 2020 11.000 -4,35 2021 10.700 -2,73 2022 11.200 4,67

Engineering – AVL List und neue Mobilität

Nach der Jahrtausendwende hat sich AVL List zusehends der Weiterentwicklung der Motor- und Antriebstechnologie für eine klimaneutrale Mobilität und den weiteren neuen Entwicklungen der Fahrzeugtechnologie gewidmet. Neue Energieträger, softwaredefinierte Fahrzeuge, Fahrerassistenzsysteme, automatisiertes Fahren – AVL List sieht sich als Unterstützer der Automobilindustrie auf dem Weg in die neue Ära der Mobilität. Der Slogan des Unternehmens ist "Reimagining Motion".

Um die Vision einer klimaneutralen Mobilität zu erreichen, treibt AVL innovative und kosteneffiziente Lösungen für alle Anwendungen voran – von traditionellen über Hybrid- bis hin zu Batterie- und Brennstoffzellentechnologien. Der Fokus liegt dabei auf der virtuellen und funktionalen Fahrzeugentwicklung sowie der Integration der Fahrzeugsysteme in die Fahrzeuge.

AVL List bietet dabei den Kunden Komplettlösungen an, von Simulation, Design und Entwicklung von Einzelkomponenten, über den Aufbau von Prüfsystemen bis hin zur Serienfreigabe von Hard- und Software. Weitere Leistungen umfassen den Aufbau von Demofahrzeugen, sowie die Ursachenforschung bei möglichen Problemen.

Das Unternehmen gehört damit zu den führenden Anbietern von Lösungen für den gesamten Entwicklungsprozess – vom Antriebsstrang bis zum Gesamtfahrzeug. Die Dienstleistungen des Unternehmens decken sowohl zukünftige Fahrzeugarchitekturen als auch Plattformlösungen ab. Darüber hinaus entwickelt und integriert AVL List neue Antriebsstränge und Energieträger, Elektrik/Elektronik (E/E)-Systeme, Fahrwerk, Thermal Management und moderne Fahrerassistenzsysteme.

E-Mobilität und Batterie-elektrische Fahzeuge (BEV) sind die Zukunft. AVL List ist dabei ein wichtiger Technologie- und Entwicklungspartner der Automobilindustrie. © AVL List GmbH

Simulationslösungen der AVL List

Aufgrund des stetigen Drucks, immer schnell neue Fahrzeugtypen zu entwickeln und in Serienproduktion zu gehen, reicht eine hardware-orientierte Fahrzeug-Entwicklung heutzutage nicht mehr aus. Gleichzeitig sollen die Kosten niedrig und die Qualität hoch sein.

Mit ihrem Engineering-, Simulations-, Prüf- und Messtechnik Know-how ist AVL List ein Wegbereiter der automatisierten und vernetzten Mobilität der Zukunft. © AVL List GmbH

Digitale Zwillinge und Simulationen werden genutzt, um schon vor dem Bau der ersten Prototypen die Technik und das Design zu optimieren und allfällige Probleme auszumerzen. Diese Simulationen werden in der AVL List im Geschäftsbereich Advanced Simulation Technologies (AST) geleistet. Die digitalen Zwillinge ermöglichen es, Aerodynamik, Sicherheit oder Witterungsschutz im Designprozess zu optimieren und geben detailreiche Einblicke in das Innenleben der Autos und das Verhalten und Zusammenspiel der unterschiedlichen Teile. Somit können auch Entwicklungsprozesse in Bereichen wie Elektrifizierung, autonomes Fahren oder Emissionsreduktion beschleunigt werden.

Ein zentrales Element bei der Entwicklung neuer Fahrzeugtypen ist die Karosserie. Neben der Optik spielen auch Aspekte wie. Durch die Simulationsmodelle der AVL List können auch ohne die Existenz eines physischen Prototypen, diverse Witterungsbedingungen und Verschmutzungen am Auto getestet werden. Beispielsweise können die Effekte von Regenwasser beobachtet werden, um zu garantieren, dass Wasser optimal vom Fahrzeug abgeleitet wird.

Messtechnik und Prüfsysteme der AVL List

Jedes Fahrzeug, das zugelassen wird, muss sich einer Reihe an Tests und Prüfungen unterziehen. Hierfür bietet die AVL List GmbH Mess- und Prüftechnologien an, die bereits im Entwicklungsprozess eingesetzt werden können, um sowohl maximale Leistungsfähigkeit als auch die Einhaltung aller Bestimmungen zu garantieren. AVL List bietet sowohl einzelne Messgeräte als auch vollautomatische Komplett-Testanlagen an.

Für Verbrennermotoren bietet die AVL List GmbH Prüfanlagen zur Verbrennungsmessung an, die Druck- und optische Messungen, Datenerfassung für gängige Antriebssysteme sowie Brennstoffzellen- und batterieelektrische Fahrzeuge umfasst. Dieser Bereich nimmt vor allem aufgrund der immer stärkeren Emissionsgesetzgebung stetig an Bedeutung zu.

Für elektrisch betriebene Fahrzeuge können über die AVL List GmbH Hochgeschwindigkeits-Prüfstände, dynamische E-Motor-Emulatoren, Kalibrierungswerkzeuge und viele weitere moderne Prüfwerkzeuge bezogen werden. In Verbindung mit den Simulationslösungen des Unternehmens wird so eine effiziente und zeitsparende Validierung ermöglicht.

Wasserstoff und Brennstoffzellen Test Center in Graz

Im September 2022 hat AVL List sein neues AVL Hydrogen and Fuel Cell Test Center am Stammsitz in Graz feierlich eröffnet. Es besitzt eine Maximalkapazität von bis zu 20 Hochleistungsprüfständen und ist mit einer Gesamtkapazität von bis zu 2 Megawatt eines der weltweit größten und fortschrittlichsten Testfelder für Brennstoffzellen- und Elektrolysesysteme.

In dem Testzentrum können erstmals Polymer-Elektrolyt-Brennstoffzellensysteme (PEM) mit einer Leistung von bis zu 400 Kilowatt getestet werden. Das entspricht der Größenordnung von Hightech-Wasserstoff-Konzepten, die beispielsweise künftig im Schwerlastverkehr zum Einsatz kommen werden. Für stationäre und Elektrolyseanwendungen stehen Prüfstände zukünftig bis zu einer Kapazität von 1 Megawatt zur Verfügung.

AVL List ist überzeugt, dass die Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie eine Schlüsselrolle bei der Deckung künftiger Energiebedarfe und der CO2-neutralen Mobilität spielt. AVL investiert daher auch schon seit über 20 Jahren in diese zukunftsweisenden Technologien. Das Know-how des Unternehmens reicht von der Entwicklung unterschiedlichster Fahrzeuganwendungen über die Bereiche Marine, Schiene und Luftfahrt bis hin zur stationären Energieerzeugung und der effizienten Wasserstoffproduktion.

Das AVL Hydrogen and Fuel Cell Test Center in Graz © AVL List GmbH / Peter Riedler

