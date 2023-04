Accenture - der internationale Cosulting Riese

ARTIKEL-INHALT

FACTS: Accenture plc

Über Accenture

Accenture Plc ist mit rund 720.000 Mitarbeitern eines der weltweit größten Unternehmen im Bereich der Unternehmens- und Strategieberatung mit einem Schwerpunkt auf die Bereiche Technologie, KI und Outsourcing.

Julie Sweet, CEO und Aufsichtsratsvorsitzende Accenture © 2017 Getty Images

Das Unternehmen ging mit Beginn des Jahres 2001 aus der früheren Andersen Consulting hervor. CEO und Aufsichtsratsvorsitzende des Unternehmens ist Julie Sweet, die damit auch als eine der mächtigsten Frauen der Welt gilt.

Accenture ist heute ein multinationales Unternehmen mit Niederlassungen in rund 50 Ländern: Argentinien, Australien, Belgien, Brasilien, Kanada, Chile, China, Kolumbien, Costa Rica, Tschechien, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Ungarn, Indien, Indonesien, Irland, Israel, Italien, Japan, Litauen, Luxemburg, Malaysia, Mauretanien, Mexiko, Marokko, Niederlande, Neuseeland, Norwegen, Österreich, Peru, Philippinen, Polen, Portugal, Rumänien, Russland, Saudi Arabien, Singapur, Slowakei, Südafrika, Spanien, Schweden, Schweiz, Thailand, Türkei, Vereinigte Arabische Emirate, England und Vereinigte Staaten.

Das Unternehmen betreut über 7000 Kunden in mehr als 120 Ländern und arbeitet mit 89 Unternehmen der Fortune Global 100 zusammen. 2022 war Accenture zum 20. Mal in Folge in der Liste der Fortune-Liste der „World's Most Admired Companies“ vertreten.

Umsatz-, Gewinn- und Mitarbeiterentwicklung Accenture Plc.

Jahr Umsatz (Mrd. $) Gewinn (Mrd. €) Mitarbeiter 2010 23,09 2,91 204.000 2011 27,35 3,47 236.000 2012 29,78 3,87 257.000 2013 30,39 4,34 275.000 2014 32,87 4,30 305.000 2015 32,91 4,81 358.000 2016 34,79 4,63 384.000 2017 36,76 5,90 425.000 2018 40,99 6,30 459.000 2019 43,21 6,51 492.000 2020 44,33 7,62 506.000 2021 50,53 9,37 624.000 2022 61,60 6,72 721.000

Unternehmensgeschichte Accenture

Die Ursprünge von Accenture gehen bis auf das Jahr 1951 zurück, als Joseph Glickauf, ein Manager in der Abteilung für Verwaltungsdienste der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Arthur Andersen, seinen "Glickiac"-Computer vorstellte und die Partner davon überzeugte, in das aufstrebende Technologieunternehmen zu investieren.

Im Jahr 1954 installierte die Abteilung für Verwaltungsdienste (Administrative Services) schließlich dann das erste Computersystem für den kommerziellen Einsatz im Appliance Park von General Electric. 1957 übernahm Joe Glickauf dann auch die Leitung der Abteilung für Verwaltungsdienste. 1958 entwarf und installierte die Abteilung Administrative Services ein System für die Bank of America, welche das Rückgrat der BankAmericard (später in VISA umbenannt) wurde. 1967 entwickelte Administrative Services Base V, dann das weitverbreitete Betriebssystem für die System/360 IBM-Computer.

Anfänge von Accenture 1980 -2000

Im Jahr 1980 wurde Administrative Services in "Management Information Consulting Division" umbenannt. Im Jahr 1988 wurde der Name Andersen Consulting angenommen. Ein Jahr später wurde Andersen Consulting eine von Andersen Worldwide und Arthur Andersen völlig unabhängige Organisation.

Im Jahr 2000 gründeten Anderesen Consulting und Microsoft Avanade, ein Joint Venture, das Kunden bei der Optimierung von Microsoft-Investitionen unterstützt. Im selben Jahr verlor das Consulting-Unternehmen die Rechte an dem Namen Andersen und suchte nach einem neuen Namen für die Company.

Kim Petersen, ein dänischer Mitarbeiter aus dem Büro in Oslo, Norwegen, gewann mit seinem Vorschlag den internen Wettbewerb um einen neuen Namen für Andersen Consulting. Sein Vorschlag war Accenture für "accent on the future". Der Name soll Willen des Unternehmens zum Ausdruck bringen, ein weltweit führendes und leistungsstarkes Beratungsunternehmen zu sein. Zudem wurde das Kunstwort so gewählt, dass es in keinem Land, in dem Accenture tätig ist, anstößig ist.

Börsengang und die Accenture-Aktie

Am 19. Juli 2001 wurde der Börsengang von Accenture zu einem Preis von 14,50 $ pro Aktie durchgeführt, und die Aktien wurden an der New Yorker Börse gehandelt; Goldman Sachs und Morgan Stanley fungierten als Konsortialführer. Die Accenture-Aktie schloss den Tag bei 15,17 $, mit einem Tageshöchststand von 15,25 $. Am ersten Tag des Börsengangs nahm Accenture fast 1,7 Mrd. $ ein.

Das Unternehmen ist seit dem IPO im Besitz diverser institutioneller Anleger, von denen die Vanguard Group mit 8,38% den größten Aktienanteil hält. rund 4,5% der Unternehmensanteile sind Company Shares.

Im April 2023 liegen der Aktienkurs (IE00B4BNMY34) bei über 280 $ und die Marktkapitalisierung des Unternehmens bei knapp 190 Mrd. $.

Die Accenture-Aktie ist eine langjährige Erfolgsstory. Seit dem Börsengang im Jahr 2001 hat sich der Wert des Papiers vervielfacht. Den einzigen Setback gat es im Jahr 2022. Im 5-Jahresvergleich liegt das Plus im April 2023 dennoch bei 90%. © finanzen.at

Accenture: Wachstum durch Übernahmen

Seit dem Börsengang befindet sich Accenture auf einem kontinuierlichen Wachstumskurs, im Zuge dessen es auch zu etlichen strategischen Übernahmen kam. Einige wichtige Meilensteine der Entwicklung:

2004 steig Accenture in das Geschäft des Outsourcings von Beschaffungsprozessen ein.

2005 erwarb Accenture das nordamerikanische Gesundheitsgeschäft von Cap Gemini .

. 2007 erwarb Accenture die George Group und erweiterte damit seine Beratungskapazitäten für Lean Six Sigma .

und erweiterte damit seine Beratungskapazitäten für . 2009 wurden die digitalen Geschäftsbereiche Accenture Interactive und Accenture Mobility gegründet.

und gegründet. 2010 erwarb Accenture die Beschaffungsdienstleistungen und die Geschäftsprozess-Outsourcing-Aktivitäten von Ariba.

2011 folgten die Übernahmen der Unternehmen CAS Computer Anwendungs- und Systemberatung, ein führendes Unternehmen für Handelsförderungssoftware, Duck Creek, Anbieter von Softwarelösungen für Sachversicherungen, und Zenta , Anbieter von Dienstleistungen für die Hypothekenbearbeitung.

Computer Anwendungs- und Systemberatung, ein führendes Unternehmen für Handelsförderungssoftware, Anbieter von Softwarelösungen für Sachversicherungen, und , Anbieter von Dienstleistungen für die Hypothekenbearbeitung. 2013 wurden dann die Unternehmen Acquity, Fjord und avVenta übernommen, wodurch die Kompetenzen von Accenture Interactive in den Bereichen kreatives Design, digitale Inhalte und eCommerce-Plattformen erweitert wurden. Im selben Jahr erwarb Accenture außerdem noch Mortgage Cadenc e, einen Anbieter von SaaS-basierter Hypothekenabwicklungssoftware, Procurian , ein führendes Unternehmen für Geschäftsprozesslösungen im Beschaffungswesen, und ASM Research , das sein US-Verteidigungsgeschäft auf dem militärischen Gesundheitsmarkt ausbaute.

übernommen, wodurch die Kompetenzen von Accenture Interactive in den Bereichen kreatives Design, digitale Inhalte und eCommerce-Plattformen erweitert wurden. Im selben Jahr erwarb Accenture außerdem noch e, einen Anbieter von SaaS-basierter Hypothekenabwicklungssoftware, , ein führendes Unternehmen für Geschäftsprozesslösungen im Beschaffungswesen, und , das sein US-Verteidigungsgeschäft auf dem militärischen Gesundheitsmarkt ausbaute. Im Jahr 2014 wurden die Unternehmen Accenture Digital und Accenture Operations gegründet. Außerdem wurde das Joint Venture OMNETRIC mit Siemens gegründet, um Smart-Grid-Lösungen anzubieten. Im selben Jahr erwarb Accenture außerdem i4C Analytics , einen Anbieter von Softwareplattformen für fortschrittliche Analysen, und ging eine Partnerschaft mit Microsoft ein, um die Accenture Hybrid Cloud Solution für Microsoft Azure einzuführen.

und gegründet. Außerdem wurde das gegründet, um Smart-Grid-Lösungen anzubieten. Im selben Jahr erwarb Accenture außerdem , einen Anbieter von Softwareplattformen für fortschrittliche Analysen, und ging eine Partnerschaft mit Microsoft ein, um die einzuführen. Im Jahr 2015 gründeten Accenture und Amazon-Web-Services eine neue Geschäftsgruppe, die Kunden bei der Migration in die Cloud unterstützt. In diesem Jahr wurde auch Accenture Consulting gegründet. Anschließend erwarb Accenture außerdem Agilex Technologies , einen Anbieter digitaler Lösungen für die US-Bundesregierung, die Javelin Group , mit der Accenture seine Kompetenzen in der Einzelhandelsbranche ausbaute, die PacificLink Group , mit der das Unternehmen seine Kompetenzen im Bereich digitales Marketing und Handel in China verstärkte, FusionX , einen Anbieter von Cybersicherheitsdienstleistungen, Cloud Sherpas , einen Anbieter von Cloud-Services, und Schlumberger Business Consulting , mit dem Accenture seine Kompetenzen im Bereich Upstream-Öl und -Gas erweiterte.

eine neue Geschäftsgruppe, die Kunden bei der Migration in die Cloud unterstützt. In diesem Jahr wurde auch gegründet. Anschließend erwarb Accenture außerdem , einen Anbieter digitaler Lösungen für die US-Bundesregierung, die , mit der Accenture seine Kompetenzen in der Einzelhandelsbranche ausbaute, die , mit der das Unternehmen seine Kompetenzen im Bereich digitales Marketing und Handel in China verstärkte, , einen Anbieter von Cybersicherheitsdienstleistungen, , einen Anbieter von Cloud-Services, und , mit dem Accenture seine Kompetenzen im Bereich Upstream-Öl und -Gas erweiterte. Im Jahr 2016 erwarb Accenture Kurt Salmon und erweiterte damit die Fähigkeit, End-to-End-Strategieberatungsdienste für führende Einzelhändler anzubieten. Außerdem investierte Accenture mit neuen Akquisitionen weiter in die Bereiche Digital, Cloud und Sicherheit. Ebenfalls 2016 schloss sich Accenture mit SAP zusammen, um die Entwicklung von SAP S/4HANA zu beschleunigen und die Customer Journey zu digitalen Unternehmen zu beschleunigen. Accenture kündigte außerdem eine neue Google-Allianz an, damit Kunden von innovativen und branchenspezifischen Cloud- und Mobil-Lösungen profitieren können. Accenture verkaufte zudem das Unternehmen Navitaire an Amadeus , und die beiden Unternehmen schlossen eine neue Allianz zur Entwicklung digitaler Dienstleistungen für Fluggäste .

und erweiterte damit die Fähigkeit, End-to-End-Strategieberatungsdienste für führende Einzelhändler anzubieten. Außerdem investierte Accenture mit neuen Akquisitionen weiter in die Bereiche Digital, Cloud und Sicherheit. Ebenfalls 2016 schloss sich Accenture mit SAP zusammen, um die zu beschleunigen und die Customer Journey zu digitalen Unternehmen zu beschleunigen. Accenture kündigte außerdem eine neue an, damit Kunden von innovativen und branchenspezifischen Cloud- und Mobil-Lösungen profitieren können. Accenture verkaufte zudem das Unternehmen an , und die beiden Unternehmen schlossen eine neue . 2017 wurde Accenture Applied Intelligence gegründet, dass die Kompetenzen des Unternehmens in den Bereichen fortschrittliche Analytik und künstliche Intelligenz vereint. Danach ging Accenture eine Partnerschaft mit Apple ein, um Kunden bei der Entwicklung innovativer Lösungen für iOS zu unterstützen.

gegründet, dass die Kompetenzen des Unternehmens in den Bereichen fortschrittliche Analytik und künstliche Intelligenz vereint. Danach ging Accenture eine ein, um Kunden bei der Entwicklung innovativer Lösungen für iOS zu unterstützen. 2018 tätigte das Unternehmen dann globale Übernahmen, die Accenture Interactive weiter differenzieren sollten.

2019 erwarb Accenture umlaut , ein in Deutschland ansässiges Ingenieursberatungs- und -Dienstleistungsunternehmen, und Infinity Works , das die Cloud-Bereitstellungs- und Engineering-Fähigkeiten von Accenture Cloud First in Großbritannien erweiterte. Danach erwarb Accenture Federal Services auch Novetta und stärkte damit seine fortschrittlichen Analysefähigkeiten für Verteidigungs-, Geheimdienst- und Strafverfolgungsorganisationen.

, ein in Deutschland ansässiges Ingenieursberatungs- und -Dienstleistungsunternehmen, und , das die Cloud-Bereitstellungs- und Engineering-Fähigkeiten von Accenture Cloud First in Großbritannien erweiterte. Danach erwarb Accenture Federal Services auch und stärkte damit seine fortschrittlichen Analysefähigkeiten für Verteidigungs-, Geheimdienst- und Strafverfolgungsorganisationen. 2022 gründete Accenture schließlich die neue Geschäftsgruppe Metaverse Continuum, die sich mit der Konvergenz von physischen und virtuellen Realitäten befasst, um die menschlichen Erfahrungen neu zu gestalten.

Struktur von Accenture

Das Unternehmen ist nach den zahlreichen Mergers und Akquisitions heute in die vier folgenden Kernbereiche strukturiert:

Accenture Strategy and Consulting bietet Dienstleistungen in den Bereichen Geschäftsstrategie, Technologiestrategie, Betriebsstrategie sowie Technologie-, Unternehmens- und Managementberatung. Accenture Song (ehemals Digital and Interactive) bietet Dienstleistungen in den Bereichen digitales Marketing, Analytik und Mobilität an. Accenture Technology konzentriert sich auf technologische Software, Implementierung, Bereitstellung sowie Forschung und Entwicklung einschließlich seiner Technology Labs für neue Technologien. Accenture Operations konzentriert sich auf ein "As-a-Service"-Modell der Dienstleistungserbringung. Dazu gehören Business Process Outsourcing, IT-Services, Cloud-Services und Managed Operations.

Dienstleistungen von Accenture plc

Accenture bietet in den vier strategischen Geschäftsbereichen eine Vielzahl an Dienstleistungen an. Dazu gehören Dienstleistungen in diesen Bereichen:

Anwendungsdienste

Künstliche Intelligenz

Automatisierung

Outsourcing von Geschäftsprozessen

Unternehmensstrategie

Change-Management

Cloud Services

Customer Experience

Daten & Analytik

Digitaler Handel

Digitale Technik und Fertigung

Ökosystem-Dienstleistungen

Finanzberatung

Infrastruktur

Vermarktung

Fusionen und Übernahmen (M&A)

Metaverse

Betriebsmodelle

Sicherheit/Cyber-Security

Supply Chain Management

Sustainability/Nachhaltigkeit/ESG

Technologie-Beratung

Technologie-Innovation

Zero-Based Transformation

Das Unternehmen Accenture in Österreich

Accenture ist in Österreich mit der Accenture GmbH vertreten. Der Firmensitz ist im alten Wiener Börsengebäude am Schottenring. Die österreichische Niederlassung bietet besonders Unternehmensberatung, speziell im EDV-Bereich an. Weitere Geschäftsfelder sind Management-Technologie, Outsourcing-Dienstleistungen sowie die Vermittlung von Arbeitskräften.

Die Geschäftsführung der Wiener GmbH ist extrem breit aufgestellt. Es gibt 24 Geschäftsführer mit jeweils eigenen Verantwortungsbereichen. Dazu gibt es noch 20 Prokuristen und 3 Aufsichtsräte. Eigentümerin der GmbH ist das Mutterunternehmen Accenture International B.V. . Die Frauenquote im Management liegt bei 22 Prozent.

Diversity und Gender Equality bei Accenture

Accenture gilt als eines der Vorzeige-Unternehmen in den Bereichen Diversity und Gender Equality. So hat das Unternehmen etwa verschiedene Maßnahmen ergriffen, um die geschlechtsspezifische Diskriminierung zu verringern. Dazu gehören etwa geschlechtsneutrale Toiletten und eine geschlechtsneutrale Kleiderordnung. Mit einem eigenen Female Talent Programm hat Accenture zudem eine Initiative gestartet, um die Karrieren von Frauen im Unternehmen zu fördern.

2021 wurde das Unternehmen von DiversityInc. auf Platz 2 der Top 50 Companies for Diversity gesetzt. 2022 wurde Accenture dann zum bereits 15. Mal vom Ethisphere Institute als eines der ethisch korrektesten Unternehmen der Welt ausgezeichnet. Im Forbes-Ranking der besten Arbeitgeber ist Accenture seit 2009 kontinuierlich vertreten; zuletzt rangierte das Unternehmen im globalen Ranking auf Rang 6.

2021 und 2022 wurde Accenture zudem vom US-Magazin Fortune zum weltweit am meisten bewunderten Unternehmen im Bereich Informationstechnologie gekürt.

