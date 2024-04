Vienna Design Week 2024 im Fokus-Bezirk Landstraße

Seit 2007 zeigt die Vienna Design Week an einigen Tagen im Herbst die Rolle von Design in der Gesellschaft. Heuer findet das betont niederschwellige Festival mit freiem Eintritt vom 20. bis 29. September "im Fokusbezirk Landstraße" statt, wie Direktor Gabriel Roland am Donnerstag bei einem Pressetermin sagte. Die Zentrale wird in einem frisch fertiggestellten Gebäude in der Quartiersentwicklung Village im Dritten eingerichtet. Die "Passionswege" führen heuer u.a. zu Lobmeyr.