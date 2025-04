Regionale Fachkräfte und Talente für KMU

Altbewährte Methoden, ansonsten gerade im traditionellen Handwerk und in regionalen Betrieben ein vorzügliches Erfolgsrezept speziell für kleine und mittelständische Unternehmen (KMU), stoßen bisweilen auch an ihre Grenzen. Beispielsweise wenn es darum geht, Lehrlinge oder junge Fachkräfte zu finden und für eine Ausbildung oder Berufslaufbahn bei einem solchen regionalen Player zu begeistern. „Der Arbeitsmarkt hat sich gewandelt, und damit auch die Erwartungen potenzieller Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen“, sagt David Kienberger, Gründer von OK – Online Marketing Kienberger. Mit 23 Jahren (bei der Firmengründung war er 21) ist er der jungen Zielgruppe eng verbunden und definiert sich selbst natürlich auch als „Digital Native“.

Genau das sind aber viele der Betriebe, die händeringend nach Personal suchen – ob Lehrlinge, Fachkräfte oder womöglich auch Unternehmensnachfolger – oft nicht unbedingt. So kommt es, dass Stellenanzeigen wenig Resonanz finden, Bewerbungen ausbleiben und sich das Recruiting in die Länge zieht. Hier setzt nun die Dienstleistung von Kienberger an: „Wir denken regional, handeln aber digital. Unsere Recruitingstrategien sprechen lokale Talente dort an, wo sie sich ohnehin aufhalten: auf Social Media. So gewinnen Kunden nicht nur die passenden, sondern auch regional verwurzelte junge Fachkräfte“, erklärt der Dienstleister sein Konzept und dessen Nutzen.