Neubesetzungen in der Beraterszene

Mit Maria Zesch, bekannt als frühere Managerin bei T-Mobile Austria beziehungsweise Magenta, verbucht der Strategieberater Arthur D. Little (ADL) einen prominenten Neuzugang. Wie Zesch online bekannt gab, startet sie 2025 bei dem traditionsreichen Beratungsunternehmen als Senior Advisor. „Ich freue mich, meine Expertise in den Bereichen Transformation, Telekommunikation und Dienstleistung einzubringen. Zu meinen Schwerpunkten gehören Wachstumsthemen sowie innovative KI-Anwendungsfälle“, so die frühere CMO von T-Mobile Austria, die ab 2015 als Commercial Officer von Magenta Austria zeichnete. Ausdrücklich bedankt sie sich bei Karim Taga, der vom Wiener ADL-Büro aus eine globale Führungs rolle im weltweiten Executive Committee und eine crossfunktionale Schlüsselrolle einnimmt, für dessen Vertrauen und die neuen Möglichkeiten.