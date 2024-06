Narzisstische Frauen an der Spitze: Wie weibliche CEOs die Unternehmensleistung steigern

In der Welt der Unternehmensführung sind Narzissmus und Führungsstärke oft eng miteinander verbunden.

Eine aktuelle Studie mit dem Titel "Female CEOs with a Squeeze of Narcissism: A Perfect Cocktail for Corporate Performance?" ( Zur Studie) von Tom Aabo von der Universität in Aarhus und Sara Korsdal Rønnow von Deloitte Consulting, veröffentlicht im Mai 2024, beleuchtet die Dynamik zwischen weiblichen CEOs und Narzissmus und verdeutlicht, dass narzisstische Frauen an der Spitze ihre männlichen Kollegen in puncto Unternehmensleistung übertreffen.