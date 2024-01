Management-Agenda Personal: Auswege aus dem Fachkräftemangel gesucht

Trotz oder gerade wegen der digitalen Transformation und der immer strikteren Regulierungspolitik werden personalbezogene Handlungsfelder immer dringlicher. Das sagen laut einer neuen Horváth-Studie 85 Prozent der Topführungskräfte großer Unternehmen – branchen- und länderübergreifend. 170 Entscheider aus der DACH-Region und den USA wurden dafür zu Personalthemen in ihrem Unternehmen befragt.

Das Ergebnis ist vor allem deshalb überraschend, da nicht HR-Verantwortliche und Headhunter, sondern Vorstände befragt wurden, die gewöhnlich andere Prioritäten vorreihen.

Vorstandssitzungen großer Unternehmen werden bereits zu 40 Prozent von HR-Fragen ausgefüllt, personalrelevante Fragen sind auf CXO-Level angekommen. Die Liste der Handlungsfelder ist dabei komplex und vielschichtig. Ganz oben auf der Agenda stehen die Verbesserung und Vermittlung der Unternehmenskultur sowie die Optimierung der Arbeitgeberattraktivität (90% hohe Priorität). Die Herausforderung, Personalthemen organisatorisch besser zur verankern, halten neun von zehn Führungskräfte für drängend.

Das ist jedoch kein Grund in Schockstarre zu verfallen: In jedem dritten Unternehmen laufen bereits Projekte zur Erarbeitung von Lösungen, wenn auch noch mit eingeschränkten Ergebnissen hinsichtlich der Umsetzungsquote (40%). Unsicherheit darüber besteht inbesondere darüber, wie das Megathema “People” systematisch organisiert und bewältigt werden kann. Die meisten Führungskräfte beklagen, dass ihr Unternehmen noch zu wenig in Personalthemen investiert (77%), das Umdenken ist aber bereits voll im Gang.