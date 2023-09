In Zeiten rauer See braucht man klare Orientierungspunkte, um die Richtung nicht zu verlieren. Man braucht ein klares Verständnis der treibenden Kräfte der Wirtschaft. Und so möchte ich ein paar generelle Überlegungen anstellen, wonach Führungskräfte ihr Handeln ausrichten sollen: sechs Schlüsselgrößen, die für ein gesundes Unternehmen im Zentrum stehen müssen, für die richtige Strategie, ihre Umsetzung und ihre Kontrolle.

Missverstandene Wirtschaft und die Verwechslung von Investor und Unternehmer sind ein Nährboden für Irrtümer in der Unternehmensführung. So wichtig Gewinn ist, er ist nicht einmal die halbe Hausaufgabe. Am Gewinn kann niemals abgelesen werden, ob ein Unternehmen gesund ist, wie leistungsfähig es ist und wie es um seine Zukunft bestellt ist.

Wer auf den Gewinn schaut, schaut in den Rückspiegel. Wer vorausschauen will, braucht ganz andere Orientierungsgrößen. Es gibt sechs Schlüsselgrößen des Unternehmenserfolgs. Nur wenn man sie gemeinsam und über einen längeren Zeitraum kennt, kann man ein Urteil über den Zustand eines Unternehmens treffen – dann aber präzise und zuverlässig. Zusammen bilden diese Messgrößen das "Cockpit" des Managers. Sie sind auch die Schlüsselgrößen für jede brauchbare Unternehmensstrategie.