Business Champion: Maderthaner präsentiert neues TV-Format

„Vom Kampagnenmachen weiß ich, was es zum Mobilisieren von Menschen braucht. Und bei Veränderungen ist das auch in Unternehmen nötig. Wir kennen die Techniken, das zu unterstützen, und verstehen zugleich, dass es CEOs in solchen Situationen immer zu langsam mit Veränderungen geht“, sagt Maderthaner. Als Berater sei man „der Zusatzmotor, den sich CEOs dafür wünschen“. Und muss dabei auch in Konkurrenz zu großen internationalen Strategieberatungen bestehen.



Zudem hat er auch das exklusive und intensive Seminarevent „Business Mindset Mastery“ im Angebot - vier Tage mit ihm in Kitzbühel für 100 Unternehmerpersönlichkeiten, auch aus KMU, Familien-und Einzelunternehmen, die sich und ihr Business auf das nächste Level bringen wollen.

Am anderen Ende der Bandbreite von Selbstständigkeit setzt das TV-Format „Business Champion“ an, das er aktuell auf Puls 4 präsentiert: an der Basis, bei den ersten Schritten, bei denen Kandidaten mit der Kamera begleitet und vom Moderator teilweise auch als Mentor mit Tipps auf den Weg zum Erfolg geleitet werden. „Die Show geht in Richtung KMU-Empowerment für Leute mit Ideen und Ambition, die aber ganz am Anfang stehen“, so Maderthaner.



Das merkte man schon in Folge eins, wo er als Tippgeber etwa schon aufpassen musste, dass ein Schützling mit der Idee eines Glücksspiels nicht ins rechtliche Verderben rennt. Konkrete gewerberechtliche und bürokratische Hürden werden somit gestreift. „Vor allem geht es aber darum, Kreativität und Geschäftstüchtigkeit unter Beweis zu stellen“, sagt Maderthaner. Standen bei „2 Minuten 2 Millionen“ hochinnovative Lösungen, Bewertungen und Businesspläne im Brennpunkt, vergleicht der frühere dortige Investor, seien es bei Business Champions „Ideen und der Mut, ins Tun zu kommen“. Es gehe auch darum, „zu zeigen, wie viel man in ein paar Wochen mit Mut und Ideen weiterbringt.“