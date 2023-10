„Wie sorgen wir dafür, dass wertvolles Wissen in unserer Organisation erhalten bleibt, und wie können wir dieses so speichern, dass es an andere Personen weitergegeben werden kann?“

Das fragten sich Unternehmer schon als der Begriff "Knowledge-Management" noch nicht existierte. Ob Handwerker, Händler oder Landwirte - für alle war es seit jeher entscheidend, ihr Wissen an die Nachkommen weiterzugeben.

Lange Zeit wurde diese Wissensvermittlung aber nicht als ein Managementprozess verstanden, der zielorientiert gestaltet werden sollte. Dieses Bewusstsein entwickelte sich erst im Verlauf der Industrialisierung, als immer größere Unternehmen entstanden, die stets komplexere Produkte produzierten und verkauften, und die Arbeitsorganisation arbeitsteiliger wurde, was Wissensinseln mit Spezialwissen entstehen ließ.

In diesem Kontext gewann auch die Frage an Relevanz: Wie sorgen wir dafür, dass die Wissensbasis in einem Unternehmen gewahrt bleibt und sich auch so erneuert, dass mittel- und langfristiger Erfolg möglich ist?