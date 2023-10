Ein historisches Beispiel zeigt exemplarisch, welcher Nutzen entstehen kann, wenn unternehmerisch denkende Menschen bestehende Regeln in Frage stellen bzw. sie brechen.

In der verarmten Provinz Anhui in den 1970er Jahren kamen kreative chinesische Bauern auf die Idee, das zwangskollektivierte Land insgeheim untereinander aufzuteilen und eigenverantwortlich zu bewirtschaften. Dieses Geschäftsmodell einer Quasi-Privatisierung verletzte eindeutig die bestehenden Regeln, d.h. sie verstießen gegen das Gesetz. Die kommunistische Wirtschaftsordnung war ideologisch auf Planwirtschaft und gemeinschaftlichen Besitz ausgerichtet. Die Wirkung der Innovation war aber überaus positiv. Schon im ersten Jahr erreichten die Ernteerträge der Regelbrecher die der letzten fünf Jahre zusammengenommen. Dieser beträchtliche Erfolg blieb der Regierung nicht verborgen. Sie beeinflussten die große Reform des Agrarsystems 1984 maßgeblich und führten dazu, dass die Gesetzgebung sehr viel stärker auf Privatbesitz setzte – mit segensreichen Wirkungen für Millionen von Menschen, die sonst verhungert wären.

Auch in der Gegenwart und im Westen ist es oft sinnvoll, bestehende Regelungen zu brechen. In New York führte die Regulierung des Transportwesens beispielsweise dazu, dass eine Taxilizenz mit über einer Million US Dollar gehandelt wurde. Die hohen Kosten führten zu schlechter Qualität. Uber und Lyft umgingen viele der Regelungen, indem sie sich als Technologieunternehmen positionierten. Viele Städte und Länder reagierten auf den Druck, den diese neue Art der Dienstleistung ausübte, und reformierten die Bestimmungen.

Ähnliche Wirkungen gingen von vielen anderen Entrepreneuren der sogenannten Shared Economy aus, wie Airbnb oder der File Sharing Plattform Pirate Bay. Je größer die technologische oder gesellschaftliche Änderungsgeschwindigkeit ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass Gesetze und Bestimmungen veraltet sind und in Wirklichkeit mehr schaden als nutzen. Regelbrecher können also Treiber des Wandels sein.

Auch Intrapreneure dürfen sich nicht zu sehr an bestehenden Regelungen und ihren engen Spielräumen orientieren. Sie müssen die Welt, wie sie ist, in Frage stellen und neu definieren. Sie sind Nonkonformisten und müssen dies ausleben können. Innovationen sind schöpferische Zerstörungen, und nur wer über den Tellerrand hinausschaut, wird Dinge verändern können. Ein sehr erfolgreicher Manager drückte es mir gegenüber so aus: „Wenn ich wirklich alle Vorschriften wortwörtlich einhalten würde, dann wäre ich 24 Stunden pro Tag damit beschäftigt, Formulare auszufüllen“.