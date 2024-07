Homeoffice - das Ende eines Experiments?

Unternehmen bemerkten bald, dass es zusehends schwierig wurde, Homeoffice-Mitarbeiter:innen auf Dauer in die unternehmerischen Prozesse einzubinden. Immer häufiger wurden Rückgänge in der Produktivität beklagt und besonders schwerwiegend wurden auch das Schwinden der Team-Effekte, der Verlust sozialer Kontakte und damit einhergehend auch die generelle Gefährdung des Teams gesehen.

Die Devise hieß daher auch bald: "Zurück an den Arbeitsplatz!" Und in der andauernden Rezession wurde diese Devise auch Zug um Zug weiter umgesetzt, "Homeoffice" zusehends wieder zur Ausnahme.

Eine im März 2024 von der Onlineplattform Xing durchgeführte Umfrage ergab bereits, dass der Anteil der Mitarbeiter:innen mit Homeoffice-Option bereits auf 35 Prozent zurückgegangen war. Für 13 Prozent der Beschäftigten aus Jobs, bei denen Homeoffice grundsätzlich möglich wäre, herrschte bereits wieder eine generelle Anwesenheitspflicht in den jeweiligen Unternehmen.

Seither wurden die Zügel noch mehr angezogen. Eine Mitte Juli 2024 vom Jobportal "karriere.at" durchgeführte Analyse ergab, dass die Möglichkeit zum remote Arbeiten über alle Branchen gesehen nur noch in 17 Prozent der aktuell ausgeschriebenen Stellen vorhanden war. "2024 ist Homeoffice in Österreich ganz und gar keine Selbstverständlichkeit. Es ist nicht die Regel, sondern die Ausnahme, von zuhause aus arbeiten zu können", schließt Georg Konjovic, CEO bei karriere.at. Am weitesten verbreitet ist diese Option noch in der IT-Branche, wo immerhin noch bei jedem dritten freien Job eine Homeoffice-Option angeführt ist.

Dennoch ist Konjovic überzeugt, dass sich auf Dauer zumindest eine hybride Arbeitsweise etablieren wird: "Das ermöglicht, die Vorteile des Büros – soziale Interaktion, kurze Wege für Besprechungen etc. – mit den Vorteilen des Arbeitens im Homeoffice zu kombinieren, etwa weniger Ablenkung für konzentriertes Arbeiten." Er sieht "Homeoffice" auch weiterhin als Asset, das es Unternehmen ermöglicht, am schwierigen, vom Fachkräftemangel geprägten Jobmarkt zu reüssieren. "Sonst verliert der Arbeitgeber schnell an Attraktivität oder ein Job wird gar nicht in Erwägung gezogen."