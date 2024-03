Kelag: Frauen sind aktive Gestalterinnen der Energiewende

Jobs in Technik, IT oder Energiewirtschaft stecken voller spannender Möglichkeiten. Als führender Energiedienstleister engagiert sich die Kelag dafür vielfältige Karrierechancen in allen Bereichen des Konzerns anzubieten. Gezielte Initiativen und ein umfassender Maßnahmenkatalog legen Wert auf die Vereinbarkeit von Beruf und Familie. „Wir unterstützen unsere Mitarbeiterinnen in ihrer beruflichen Entwicklung durch mobiles Arbeiten, flexible Arbeitszeitmodelle und bieten Aufstiegsmöglichkeiten, selbst in Teilzeit. Mit rund 500 Arbeitnehmerinnen bei der Kelag zeigen wir, dass Frauen, auch in technischen Berufen, immer mehr an Sichtbarkeit gewinnen“, bringt Danny Güthlein, Vorstand der Kelag, das Bestreben eines zukunftsorientierten Personalmanagements nach mehr Frauenpräsenz im Unternehmen auf den Punkt.