Forschen an vielen Karriereoptionen

Charismatische Koryphäen, medial gefragte, begnadete Erklärer und Vermittler ihrer Fachdisziplinen, anerkannt und wie etwa Quantenforscher Anton Zeilinger gar mit dem Nobelpreis hochgeehrt, prägen auch in Zeiten verbreiteter Wissenschaftsskepsis ein positives Bild von Wissenschaft und Forschung. Der wissenschaftliche Nachwuchs am Karrierestart, Pre- und Postdocs an Unis und in Forschungseinrichtungen, kennt freilich auch andere Seiten: prekäre Beschäftigung, Befristungen, Projekte, Drittmittelerfordernisse. Professorenstellen sind knapp, im Trichter davor staut es sich – und das geht sich nicht für alle aus.

Karrieretechnisch ist Spitzenforschung ein Hochleistungsumfeld mit Charakteristika, die man aus dem Beratungsgeschäft bei McKinsey & Co. kennt: up or out! Das weiß Susanne Leeb, HR-Expertin im Wissenschaftsbereich und Leiterin des Career Centers der Ludwig Boltzmann Gesellschaft (LBG): „Ein Hintergrund des Career Centers ist auch, dass viele Nachwuchsforschende langfristig nicht im akademischen System bleiben können. Das Ausscheiden trifft sie oft unvorbereitet.“ So berichtet sie von hochqualifizierten Fachspezialisten, die im Alter von 35 von sich sagen: „Ich kann ja nichts.“

Hier, so Leeb, komme es darauf an, Hilfe und Unterstützung anzubieten, Perspektiven auf erworbene Kompetenzen und Möglichkeiten auch außerhalb des engeren Forschungsumfelds zu richten. Das Career Center fungiert seit 2017 als Anlaufstelle für Karrierefragen junger Forscherinnen und Forscher sowie wissenschaftlicher Führungskräfte mit dem Ziel, deren Karriereperspektiven sowohl innerhalb als auch außerhalb der Wissenschaft zu verbessern. Es geht um Orientierung, Vorbereitung und Qualifizierung für nächste Karriereschritte, Vernetzung sowie Wissensaustausch zwischen Wissenschaft und Wirtschaft. „Der Fokus unserer Beratung ist stark auf jede einzelne Person gerichtet“, erklärt Leeb.

Mit einer breiten Palette an Instrumenten und Tools erwartet sie, heuer rund 1.000 Personen zu erreichen: „Wir setzen zudem auf Multiplikatoreffekte durch Teilnehmer in ihren Peer Groups und Organisationen, um so auch Führungskompetenz ins Forschungssystem zu bringen.“ Dies auch durch eine neue Kooperation mit Wissenschaftsministerium und Uni Wien, die seit Jahresbeginn Pre- und Postdocs heimischer Unis kostenfreien Zugang zu Angeboten des LBG Career Centers und dessen Erfahrungen in der organisations- und sektorübergreifenden Karriereorientierung bringt.

Als Vorreiter in diesem Bereich decken die vielfältigen Programme des Career Centers breite Schlüsselkompetenzen von Orientierung und Personal Development über Research und Digital Skills bis hin zu Leadership, Mental Health, Ethics und Diversity ab und ergänzen damit auch viele eigene Initiativen der Universitäten auf diesen Gebieten.