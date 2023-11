MOIK: Mit Hilfe eines konzernweiten Nachhaltigkeitsplans, den Mondi-Aktionsplan MAP 2030. Seit 2015 haben wir bei Mondi rund 650 Millionen Euro in energie- und prozessbezogene Effizienzprojekte investiert, um Fortschritte zur Erreichung unserer Netto-Null-Treibhausgasemissionszielen zu erzielen. Wir haben unsere Treibhausgasemissionen im Vergleich zu 2004 um 44 Prozent reduziert. Energieeffizienz steht im Mittelpunkt unserer Nachhaltigkeitsinitiativen, dazu haben wir zum Beispiel an unserem Standort in Frantschach zuletzt 20 Mio. Euro investiert. Wir sehen uns als Vorreiter in der Bioökonomie, indem wir beispielsweise den Anteil der Nebenprodukte aus der Zellstoffproduktion erhöhen.