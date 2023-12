Zu Beginn des Designprozesses ist oft noch nicht klar, was am Ende rauskommt. Roths Design-Thinking Ansatz ist daher: Wir agieren ergebnisoffen und finden so die besten Lösungen für die Probleme unserer Kunden.

Häufig kommen Kunden mit Wünschen oder Briefings, die ein Problem nur symptomatisch behandeln, aber nicht an der Ursache ansetzen. Indem wir herausfinden, was das eigentliche Problem ist, starten wir einen gemeinsamen Prozess, der uns tief hinter die Kulissen blicken lässt. Nur so ist es möglich, einen nachhaltigen Mehrwert zu schaffen. Das tut Design nämlich nicht, indem es unreflektiert erfüllt, was ein Auftraggeber verlangt, sondern indem es empathisch analysiert, nachfragt und Lösungen bietet, von denen der Kunde nicht einmal wusste, dass man sie braucht.

Sollte es interne Spannungen geben, werden diese spätestens dann an die Oberfläche kommen. Unerfahrene Kunden kann die Dynamik in so einen Prozess durchaus überraschen. Designer haben hier im Vorfeld vor allem eine beratende und vermittelnde Rolle. Nur, wenn alle Konflikte geklärt oder divergierende Zukunftsvisionen wieder vereint sind, kann die strategisch-konzeptionelle Arbeit beginnen.“