Die Analyse der WU-Forscher zeigte zudem, dass beim Einkommen Frauen gegenüber Männern stärker benachteiligt sind als beim Aufstiegserfolg.

Laut WIFO beträgt der bereinigte Gender Pay Gap in Österreich, bei dem u. a. der Beschäftigungsumfang, die Branche, Bildung oder Führungspositionen berücksichtigt werden, auf Stundenlohnbasis 6,2 %.

Das Team im Johannes Steyrer ging einen Schritt weiter. Sie haben in der Wirtschaftsakademiker-Studie Männer und Frauen ausgesucht, die sich bei den Persönlichkeits- und Jobmerkmalen sowie ihrer sozialen und familiären Situation (z. B. Ehe, Partnerschaft, Kinderobsorge) am ähnlichsten sind. So haben sie virtuelle Zwillinge gesucht. Wenn man alle drei Kohorten zusammenfasst, dann beträgt der Einkommensnachteil von Frauen gegenüber Männern in den ersten 10 Jahren 24 %.

Bildet man Zwillingspaare, dann sinkt der Einkommens­nach­teil der Frauen auf 13 %. „Unser Kohorten-Vergleich zeigt, dass es in der jüngsten 2010-Kohorte nach der Parallelisierung kaum mehr Einkommensunterschiede zu den Männern gibt. Wichtig ist noch eins: Personen­- oder Jobmerkmale reduzierten den Gap kaum. Entscheidend ist die Familiensituation. "Frauen müssen also auf Familie und Kinder verzichten, sonst schlägt der Pay Gap in der genannten Größe voll zu“, resümiert Steyrer.