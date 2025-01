Die jüngsten Investitionspläne des neuen US-Präsidenten Donald Trump heizen die gute Stimmung an der Wall Street weiter an. Rund 500 Milliarden Dollar sollen in den Ausbau der KI-Infrastruktur investiert werden, Projektname "Stargate". Aktien der Allianzpartner Oracle, dem Open-AI-Mitbesitzer Microsoft und Nvidia legten nach Bekanntgabe stark zu.

Der amerikanische Aktienmarkt setzt seine beeindruckende Performance somit fort. Ende 2024 lieferten US-Stocks nach einer Analyse des Erste Asset Managements ein um 380 Prozent besseres Ergebnis als der Rest der Welt. Und US-Aktien dürften auch 2025 die Märkte in Europa oder Asien weit hinter sich lassen. Christian Süttinger, Chief Financial Analyst bei der Erste Asset Management Gesellschaft, verdeutlicht die ganze Situation an einem Beispiel: „Während Volkswagen in Deutschland kriselt und am globalen E-Mobilitätsmarkt nicht richtig Fuß fassen kann, ist Tesla am Aktienmarkt wertvoller als je zuvor. Zwar ist das auch der Nähe des Tesla-Chefs zu Präsident Trump geschuldet, trotzdem führt es uns vor Augen, dass die USA viele Themen offenbar erfolgreicher anpackt, als es Europa gelingt.“

Trump hält die Aktienwelt also 2025 weiter in Atem. Ob das zum Guten oder zum Schlechten sein wird, daran scheiden sich auch unter den Analysten die Geister. Harald Holzer, Chief Investment Officer der Kathrein Privatbank: „Die zentrale Frage für 2025 wird sein, inwieweit US-Präsident Trump Zölle einführen wird und ob damit der Welthandel ernsthaften Schaden nehmen könnte. Wir glauben aber nicht, dass es so weit kommt“, bleibt Holzer optimistisch.

Trumps Politik der Steuersenkungen und Deregulierung wird die US-Aktienmärkte beflügeln. Besonders Branchen wie Öl, Gas, Kohle sowie private Krankenversicherer, der Finanzsektor, auf den US-Markt ausgerichtete Unternehmen und natürlich der Verteidigungssektor könnten profitieren. Die Titel der Bank of America oder von JPMorgan Chase legten seit dem Wahlausgang bereits stark zu.

Wer davon profitieren will, dem stehen eine Reihe von US-Aktienfonds zur Verfügung. Darunter befinden sich mit dem Erste Responsible Stock America (ISIN: AT0000822812) und dem Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (ISIN: AT0000677919) auch zwei von heimischen Kapitalanlagegesellschaften, die in ihrer Performance den internationalen Fondshäusern um nicht nachstehen.