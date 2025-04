Tesla auf Crashkurs

Elon Musk versucht sein Lebenswerk zu retten. In einer Mitarbeiterversammlung, die via X, vormals Twitter, übertragen wurde, sprach er laut CNBC von einem Armageddon. Teslas Marktwert ist seit Jahresbeginn um mehr als 700 Milliarden Dollar eingebrochen, was auch Musks Nettovermögen um mehr als 122 Milliarden Dollar schmälerte. Der Bericht des Magazins „Politico“, dass sich Musk als Trump-Berater und dem Department of Gouvernement Efficiency DOGE zurückzieht, hat der Aktie zunächst wieder Auftrieb gegeben. Doch der ist wieder verpufft. An der Wall Street werden aus den Reihen der Investoren bereits Rufe nach Musks Rücktritt laut.

„Tesla hatte einen sehr hohen Markenwert, und Elon hat es geschafft, ihn völlig zu zerstören“, zitierte die Financial Times Per Lekander, den geschäftsführenden Gesellschafter des 1,5-Milliarden-Dollar-Hedgefonds Clean Energy Transition. JPMorgan senkte letzte Woche sein Tesla-Kursziel deutlich und schrieb in einer Mitteilung: „Wir können uns in der Geschichte der Automobilindustrie kaum etwas Vergleichbares vorstellen, wo eine Marke so schnell so viel Wert verloren hat.“

An dem Wertverlust verdienten jedoch Shortseller, die auf fallende Kurse bei Tesla gesetzt hatten. Innerhalb von nur drei Monaten haben Hedgefonds-Leerverkäufer mit Wetten gegen den US-Autokonzern Tesla rund 16,2 Milliarden US-Dollar verdient. Die erwarteten starken Ausschläge bei der Tesla-Aktie in den kommenden Wochen werden diesen Trend fortsetzen.