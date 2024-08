Robo-Advisor: Alle Infos zur digitalen Geldanlage

Werfen wir einen Blick auf die Gebührenstruktur eines Robo-Advisors:

Grundgebühren: Transparente Kosten - Robo-Advisors erheben in der Regel eine jährliche Verwaltungsgebühr, die oft zwischen 0,2 % und 0,5 % des verwalteten Vermögens liegt. Diese Gebühr deckt die Kosten für die Erstellung und Verwaltung des Portfolios ab. Im Vergleich zu traditionellen Finanzberatern, die 1 % oder mehr verlangen, sind Robo-Advisors damit deutlich kostengünstiger.

Zusätzliche Kosten: ETFs und Transaktionen - Neben der Grundgebühr können zusätzliche Kosten anfallen. Die meisten Robo-Advisors investieren das Geld in Exchange Traded Funds (ETFs), die ihrerseits geringe Verwaltungsgebühren haben. Diese Gebühren sind meist im ETF-Preis enthalten und liegen oft zwischen 0,1 % und 0,3 %. Transaktionskosten fallen bei Robo-Advisors selten an, da sie kosteneffiziente Handelsstrategien nutzen.

Mindesteinlage: Einstiegshürden - Einige Robo-Advisors verlangen eine Mindesteinlage, die von Anbieter zu Anbieter variiert. Während einige bereits ab 1.000 Euro starten, verlangen andere mindestens 10.000 Euro.

Beispielrechnung: Kostentransparenz

Nehmen wir an, es werden 10.000 Euro bei einem Robo-Advisor mit einer jährlichen Verwaltungsgebühr von 0,25 % investiert. Die jährlichen Kosten betragen dann 25 Euro. Wer ETFs in seinem Portfolio hat, zahlt eine durchschnittliche Gebühr von 0,2 %. Dann kommen weitere 20 Euro hinzu. Insgesamt werden also 45 Euro pro Jahr für eine professionelle und automatisierte Verwaltung der Geldanlagen gezahlt.

Robo-Advisors bieten eine transparente und erschwingliche Lösung für die Geldanlage. Sie ermöglichen es Anlegern, von professionellen Anlagestrategien zu profitieren, ohne hohe Gebühren zahlen zu müssen. Mit klaren und niedrigen Kostenstrukturen machen Robo-Advisors die Finanzberatung zugänglicher und attraktiver für alle.