Kapitalmarktausblick 2. Quartal 2024: Anleihen im Fokus

In vielen Ländern finden heuer Wahlen statt. Für Investor:innen gilt jedoch insbesondere die Präsidentschaftswahl in den Vereinigten Staaten am 5. November als das politische Hauptereignis des Jahres. Die Umfragewerte des Amtsinhabers sind tatsächlich nicht besonders gut. Frühere Präsidenten, die am Ende ihrer ersten Amtszeit ähnlich schlechte Umfragewerte hatten - Jimmy Carter, George H. W. Busch (Vater) und auch Donald Trump - wurden allesamt nicht wiedergewählt. Daher favorisieren die Wettanbieter mittlerweile Donald Trump. Von verfrühten Spekulationen über den Wahlausgang ist jedoch abzuraten.



Ein Aspekt eröffnet jedoch einen neuen Blickwinkel: Das Jahr 2024 könnte auch das Jahr der Kandidat:innen von Kleinparteien sein. Auch wenn diese "Drittkandidat:innen" kaum Chancen auf einen Sieg haben, können sie womöglich genügend Stimmen der beiden Großparteien an sich ziehen und so einen entscheidenden Einfluss auf die Wahl haben.



Joe Biden und Donald Trump haben sehr unterschiedliche wirtschaftspolitische Ziele: Biden möchte Besserverdiener:innen höher besteuern, Trump steht dafür nicht. Auch in der Energie- und Außenpolitik liegen die Kandidat:innen weit auseinander. Doch unabhängig davon, wer gewinnt: Die fiskalischen, wirtschaftlichen und geopolitischen Herausforderungen der USA lassen sich nicht mit einfachen Formeln oder starken Sprüchen lösen. Das gilt selbstverständlich auch für alle anderen Länder.



"Politische Börsen haben kurze Beine." Angesichts der sich abzeichnenden, teilweise besorgniserregenden politischen Veränderungen erscheint diese Börsenweisheit zynisch. Doch sie wird sich auch in diesem Jahr bewahrheiten. Das US-amerikanische Wahlsystem wird einen Gewinner ermitteln, und die Börsen werden sich mit anderen Themen beschäftigen.