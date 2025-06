Scalable Capital holt 155 Millionen Euro Risikokapital

Erst im Juni vergangenen Jahres kehrte Florian Prucker zu seinen österreichischen Wurzeln zurück: Der Co-Founder und Co-CEO des Münchner Fintechs Scalable Capital eröffnete im Startup Center Schönbrunn in Wien den vierten Standort als „Tech Hub“, um „hoch qualifizierte Fachkräfte aus der Region“ zu gewinnen, wie CTO Andreas Schranzhofer, ebenfalls ein Österreicher, damals ausführte. Jetzt, exakt ein Jahr später, gab der Innsbrucker die bisher größte Finanzierungsrunde mit 155 Millionen Euro – angeführt von den Beteiligungsgesellschaften Sofina und Noteus Partners – bekannt. Insgesamt haben die Investoren, unter ihnen BlackRock und Tencent, seit der Gründung des Fintechs im Jahr 2014 – zum vierköpfigen Gründungsteam zählt mit Patrick Pöschl noch ein weiterer Österreicher, der inzwischen aber wieder ausgestiegen ist – bereits über 470 Millionen Euro an Wachstumskapital in das Scale-up gesteckt. Seit 2021 gilt es als Unicorn, also als Unternehmen mit einer Bewertung von über einer Milliarde Dollar.

Scalable Capital bietet eine Investmentplattform, die Privatanlegern den Zugang zum Kapitalmarkt durch smarte Technologien, einfache Bedienbarkeit und niedrige Kosten ermöglichen will. „Wir glauben an Einstiegschancen, nicht an Einstiegshürden“, lautet das Selbstverständnis des Neobrokers mit mehr als 600 Mitarbeitenden, einer Million Kunden und 30 Milliarden Euro an veranlagtem Kapital. Ziel sei es, zur führenden Investmentplattform für Privatanleger in Europa zu werden, womit er in unmittelbarer Konkurrenz zu dem Berliner Start-up N26 – ebenfalls mit österreichischen Gründern –, Trade Republic, Flatex oder dem österreichischen Unicorn Bitpanda steht, das sich vor allem auf Kryptoassets spezialisiert hat. Auch das bietet Scalable Capital, der Fokus liegt aber auf ETFs, Aktien, Fonds, Anleihen und Derivaten, in die über die App Scalable Broker investiert werden kann. Co-Founder Prucker: „Mit dem zusätzlichen Kapital werden wir weiter in unsere voll vertikalisierte Plattform investieren.“