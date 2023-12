Eigenkapital, die Basis der Unternehmensfinanzierung

Eine Eigenkapitalquote, die 30 % deutlich übersteigt, gilt andererseits auch nicht als empfehlenswert, weil dadurch die Eigenkapitalrentabilität sinkt. Dieser Wert, der "Return on Equity" (RoE), gibt an, welcher Prozentsatz des Gewinns auf das eingesetzte Eigenkapital entfällt, bzw. wie hoch die Rendite des eingesetzten Kapitals ist. Der Return on Equity entspricht somit der Verzinsung des Eigenkapitals.

Besondere Bedeutung hat diese Maßzahl bei börsennotierten Unternehmen für deren Aktionäre. Das Ziel ist dabei eine Rendite, die über dem Kapitalmarktzins zuzüglich einer branchenabhängigen Risikoprämie für die Investoren liegt.